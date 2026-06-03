Versenyt fut az idővel a Tisza-kormány: hiába van meg a 6000 milliárdos uniós keret, gyorsan kell lépni

A Magyar Péter vezette kabinet a vártnál lényegesen több európai uniós helyreállítási forrást szabadított fel, most azonban versenyfutásban van az idővel, hogy a szigorú év végi határidőig fel is használja a rendelkezésre álló keretet. A Financial Times beszámolója szerint a kormány átcsoportosításokkal és a források hazai alapokba csatornázásával igyekszik elkerülni a többmilliárd eurós támogatások elvesztését.

Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszter a brit üzleti lapnak nyilatkozva kifejtette, hogy az Európai Bizottság eredetileg mindössze 4-5 milliárd eurós kerettel számolt, ezt az összeget azonban végül sikerült 10 milliárd euróra feltornázni.

A források megmentése érdekében újra kellett tárgyalni a projektlistákat, mivel a legfőbb kérdéssé az vált, hogy mely fejlesztéseket lehet reálisan megvalósítani és elszámolni a szoros határidőre. Augusztus végéig a tervek véglegesítése és a brüsszeli testülettel való megegyezés mellett a szükséges kormányhatározatokat is el kell fogadni, valamint meg kell szerezni az EU Gazdasági és Pénzügyi Tanácsának (ECOFIN) jóváhagyását is.

A sürgető határidők miatt a kabinet 3,7 milliárd euró értékű, hagyományos uniós finanszírozású beruházást – köztük több új budapesti villamos beszerzését – sorolt át a Helyreállítási és Ellenállóképességi Eszköz (RRF) keretébe. Ezzel párhuzamosan a források egy részét hazai alapokba irányítják át, ami lehetővé teszi a pénzeszközök felhasználását a decemberi uniós határidő lejárta után is. Kapitány István energiaügyi és gazdasági miniszter tájékoztatása szerint a Magyar Fejlesztési Banknál (MFB) végrehajtandó tőkeemelésen keresztül további 3 milliárd eurót különítenek el a villamosenergia-hálózat korszerűsítésére, a megfizethető lakhatás biztosítására, valamint a kis- és középvállalkozások támogatására.

A források uniós szabályoknak megfelelő felhasználásáért Kármán András pénzügyminiszter felel, akinek ezzel párhuzamosan az előző, Orbán-kormány által hátrahagyott, idén várhatóan a GDP 5 százalékát is meghaladó költségvetési hiányt is kezelnie kell. A pénzügyminiszter hangsúlyozta, hogy a felszabadított források – amelyek között 6,5 milliárd eurónyi vissza nem térítendő támogatás is található – jelentősen enyhítik az államháztartásra nehezedő nyomást. Bár a pénzek egy részére eleve a deficit további növekedésének megakadályozása miatt volt szükség, a források beáramlása javítja az ország adósságpozícióját, élénkíti a gazdasági növekedést, és a hitelminősítők megítélése szempontból is kifejezetten kedvező fejlemény.

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Az Európai Bizottság a múlt héten összesen 16,4 milliárd euró felszabadítását hagyta jóvá, és a felek jelenleg is tárgyalnak további összegekről. A tagállamoknak augusztus végéig kell teljesíteniük a koronavírus-járvány után létrehozott helyreállítási alapból származó források lehívásához szükséges feltételeket, a december végéig fel nem használt keretek ugyanis végleg elvesznek.

Címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA