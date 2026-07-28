Keményen odacsap az új magyar törvény a kiváltságosok kedvenc trükkjének: erre kevesen számítottak

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Társadalmi egyeztetésre bocsátotta az Igazságügyi Minisztérium azt a törvénytervezetet, amely több ponton módosítaná a polgári jogi szabályozást. A javaslat egyik legfontosabb eleme, hogy az uniós előírásoknak megfelelően erősebb védelmet biztosítana az úgynevezett SLAPP-perekkel szemben. Emellett megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát, valamint több, az Alkotmánybíróság által kifogásolt jogalkotási hiányosságot is rendezne. A tervezet augusztus 1-jéig véleményezhető.
Az Igazságügyi Minisztérium társadalmi egyeztetésre bocsátott törvénytervezete több polgári jogi szabály módosítását is tartalmazza. A javaslat célja egyes, az Alkotmánybíróság által megállapított jogalkotási hiányosságok megszüntetése, valamint több uniós irányelv hazai jogrendbe történő átültetése.
A tervezet kiemelt eleme a közéleti részvételt akadályozó stratégiai perek, vagyis az úgynevezett SLAPP-eljárások elleni fellépés. Ezek olyan, jellemzően megalapozatlan perek, amelyeket nem a jogérvényesítés, hanem a sajtó, civil szervezetek vagy más közéleti szereplők elhallgattatása, megfélemlítése érdekében indítanak. Az új szabályozás lehetővé tenné, hogy a nyilvánvalóan visszaélésszerű ügyeket a bíróságok már az eljárás korai szakaszában elutasítsák, miközben a bizonyítás és az eljárás költségei nagyobb arányban terhelnék a pert kezdeményező felet.
A minisztérium szerint ezek az eljárások gyakran arra szolgálnak, hogy gazdasági vagy politikai erőfölényben lévő szereplők megakadályozzák bizonyos információk nyilvánosságra kerülését, illetve jelentős anyagi és jogi terhet rójanak kritikusaikra. Az uniós irányelv átültetésével a visszaélésszerű pereskedéssel szemben hatékonyabb jogi eszközök állhatnak rendelkezésre.
A javaslat emellett megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságának lehetőségét. A tárca indoklása szerint az elmúlt időszak tapasztalatai alapján ez aránytalan kockázatot jelent az eljárások időszerűségére, a bizonyítás zavartalanságára, a személyes adatok védelmére és a bíróságok működésére.
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A törvénytervezet emellett módosítaná a hibás termékekért való felelősségre, valamint a szavazatelsőbbségi részvényekre vonatkozó hazai szabályokat is az uniós előírásoknak megfelelően.
Címlapi kép: Bodnár Boglárka, MTI/MTVA
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