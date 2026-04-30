Egy elegáns öltönyös férfi egy faasztalra tette a kezét egy papírlap és egy töltőtoll mellé. Arc nélkül. Névtelen tárgyalási résztvevő: főnök, hivatalnok, ügyvéd vagy üzletember. Közelkép
Gazdaság

Óriási változás jöhet a magyar boltokban: fontos tárgyalásba kezdett a felálló új kormány

Pénzcentrum
2026. április 30. 14:32

Megkezdődtek a szakmai egyeztetések az Országos Kereskedelmi Szövetség (OKSZ) és a hamarosan felálló új kormány illetékes miniszterei között a kiskereskedelmet érintő kiemelt kérdésekről. A cél a fogyasztás növelése, valamint a hazai beszállítók helyzetének erősítése. Az OKSZ hangsúlyozta az alacsony infláció, a versenyalapú piac és a kiszámítható szabályozási környezet fontosságát. A felek hosszabb távú, szélesebb körű egyeztetésekben is gondolkodnak.

Az OKSZ a megbeszéléseken hangsúlyozta, hogy a tagjai számára kiemelten fontos az infláció alacsony szinten tartása, a magyar beszállítók lehetőségeinek növelése, valamint egy egészséges, versenyalapú értéklánc fejlesztése. Az OKSZ több egyéb probléma mellett kiemelt témaként kezelte a piackonform szabályozási környezet megteremtését.

A tárgyaláson részt vett Kozák Tamás, az OKSZ főtitkára, Kapitány István az új kormány leendő gazdasági minisztere és Kármán András az új kormány leendő pénzügyminisztere.

Az OKSZ üdvözli a felálló új kormányzat versenybarát hozzáállását, mert meggyőződése, hogy a tisztább piaci folyamatok mellett a kiskereskedelem az eddigieknél sokkal nagyobb mértékben tud hozzájárulni a hazai hozzáadott érték, a beruházások, a GDP, végső soron pedig a jólét növekedéséhez.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Az OKSZ bizalommal tekint a tárgyalások folytatására, és a részletek kidolgozására, emellett kezdeményezte a teljes vertikumot (élelmiszer termelők, -feldolgozók, kiskereskedők) átfogó, szélesebb körű egyeztetések megindítását annak érdekében, hogy magyar gazdaság egésze részesüljön a piaci verseny által felszabadított pozitív energiából.
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:32
14:14
14:04
13:45
13:31
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. április 29. 16:54
Elakadt a magyar kamatvágás: miért ilyen óvatos az MNB?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. április 30. 11:31
Külső audit vizsgálta az Euronews magyar kampányanyagait - itt vannak az eredmények
Egy olasz médiakutató intézet vizsgálta az Euronews magyar kampányanyagait, és Kert Attila közlése s...
Holdblog  |  2026. április 30. 10:18
Lesz-e újra kapituláció a Bitcoin piacán?
Mintha újra lejátszaná önmagát a történelem: a Bitcoin 2021 és 2025 végén is csúcsra tört, majd hóna...
Bankmonitor  |  2026. április 30. 08:52
Életbiztosítás: miért van szükség egészségügyi kockázatelbírálásra?
Sokan halogatják, vagy végleg elvetik az egyéni életbiztosítás megkötését, mert félnek az orvosi viz...
KonyhaKontrolling  |  2026. április 30. 08:21
Lightyear kész mixek
A TBSZ piac legfrissebb szereplője, a Lightyear újabb terméket dobott piacra. Mivel van egy affiliat...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 30.
Balásy Zsolt: eddig 9-ből 9 magyar kormány szar volt, ezért is kell sürgősen bevezetni az eurót
2026. április 29.
Fajsúlyos változás jön az orvosi rendelőkben: rengeteg beteget érint a Tisza-kormány egészségügyi reformja
2026. április 30.
Sokkoló, ami kiderült az új érettségi rendszerről: ez vár valójában a magyar diákokra május 4-től, jobb ha még most felkészülnek
2026. április 30.
Áremeléssel indítják a szezont a népszerű fürdők: ezzel a trükkel viszont akár féláron is csobbanhatsz 2026-ban
2026. április 29.
Itt az ENSZ hivatalos rangsora: ezek a legboldogabb és legboldogtalanabb országok a világon
NAPTÁR
Tovább
2026. április 30. csütörtök
Katalin, Kitti
18. hét
Április 30.
A katonazene napja
Április 30.
Jazz világnap
Április 30.
A méhek napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Váratlan fordulat a befagyasztott pénzek ügyében: Magyar Péterék kezébe került Orbán Viktor gigantikus védelmi terve
2
1 hete
Hidegzuhany kora reggel: csúnya pofont kapott a forint az éjszaka folyamán
3
1 hete
Hivatalos, bezár a híres vidéki gyár: 600 dolgozó jövője kérdéses, év végén szüntetik meg a termelés
4
4 napja
Közel 300 ezer nyugdíjas élete változhat meg egy csapásra, ahogy feláll az új kormány: mások viszont búcsúzhatnak az aranyélettől
5
1 hete
Új szintre léptek a csalók, egy pillanat alatt lenullázhatják a bankszámládat, a rendőrség kiadta a figyelmeztetést
PÉNZÜGYI KISOKOS
Annuitás
hosszú lejáratú, egyenlő évi összegekben törlesztett kölcsönöknél az az évenként fizetendő összeg, mely magában foglalja a tőketörlesztést és a kamatot.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
