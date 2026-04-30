Váratlan fordulat a magyar gazdaságban: megérkeztek a friss számok, erre kevesen számítottak
2026 első negyedévében a magyar gazdaság teljesítménye éves összevetésben 1,7 százalékkal emelkedett. A friss első becslés szerint a bruttó hazai termék mind a nyers, mind a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok alapján azonos mértékű növekedést mutatott. Negyedéves alapon is bővülés látszik, a gazdaság teljesítménye 0,8 százalékkal nőtt az előző negyedévhez képest. A növekedésben több szektor is szerepet játszott, különösen a szolgáltatások és az ipar.
2026 első negyedévében a gazdaság teljesítménye 1,7%-kal meghaladta a 2025. I. negyedévit.
Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2026 I. negyedévében a nyers adatok és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 1,7%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit. Az előző negyedévhez képest – a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján – a gazdaság teljesítménye 0,8%-kal bővült.
A bruttó hazai termék növekedéséhez leginkább a szolgáltatások, ezen belül legfőképpen a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység járult hozzá. Az ipar teljesítménye hosszú idő után szintén pozitívan befolyásolta a GDP alakulását.
-
