Some growing stacks of coins with the word GDP (gross domestic product) on it
Gazdaság

Váratlan fordulat a magyar gazdaságban: megérkeztek a friss számok, erre kevesen számítottak

Pénzcentrum
2026. április 30. 08:30

2026 első negyedévében a magyar gazdaság teljesítménye éves összevetésben 1,7 százalékkal emelkedett. A friss első becslés szerint a bruttó hazai termék mind a nyers, mind a szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok alapján azonos mértékű növekedést mutatott. Negyedéves alapon is bővülés látszik, a gazdaság teljesítménye 0,8 százalékkal nőtt az előző negyedévhez képest. A növekedésben több szektor is szerepet játszott, különösen a szolgáltatások és az ipar.

2026 első negyedévében a gazdaság teljesítménye 1,7%-kal meghaladta a 2025. I. negyedévit.

Magyarország bruttó hazai termékének volumene 2026 I. negyedévében a nyers adatok és a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok szerint egyaránt 1,7%-kal felülmúlta az előző év azonos időszakit. Az előző negyedévhez képest – a szezonálisan és naptárhatással kiigazított és kiegyensúlyozott adatok alapján – a gazdaság teljesítménye 0,8%-kal bővült.

A bruttó hazai termék növekedéséhez leginkább a szolgáltatások, ezen belül legfőképpen a szakmai, tudományos, műszaki és adminisztratív tevékenység járult hozzá. Az ipar teljesítménye hosszú idő után szintén pozitívan befolyásolta a GDP alakulását.
#magyarország #ksh #gazdaság #ipar #gdp #gazdasági növekedés #gazdasági hírek #gdp növekedés

Devizakockázat
A bank nyitott devizapozícióiból származó kockázata, melynek forrása a devizaárfolyam változása.

