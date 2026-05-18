A május 30-i budapesti BL-döntő nemcsak sportesemény, hanem turisztikai aranyeső is.
Így kezdte a hetet a magyar tőzsde: emelkedéssel zárták a kereskedést
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 350,19 pontos, 0,27 százalékos emelkedéssel, 132 046,37 ponton zárt hétfőn.
A részvénypiac forgalma 22,6 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest. Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője elmondta: a nemzetközi hangulat pozitív, a forgalom átlagos volt. A vezető részvények inkább oldalaznak, jelentős elmozdulás nem volt. Hozzátette: az OTP osztalékfizetése június elsején lesz, arra számít, hogy a bankpapír árfolyama addig emelkedni fog. A Telekom árfolyama emelkedik, szintén a kedvező gyorsjelentés óta. A Mol-tól döntést várnak a befektetők a Szerbiai Kőolajipari Vállalat, a NIS jövőjével kapcsolatos döntésről - jegyezte meg.
- A Mol 42 forinttal, 1,05 százalékkal 4034 forintra erősödött, 2,2 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 20 forinttal, 0,05 százalékkal 41 080 forintra csökkent, forgalmuk 12,5 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 36 forinttal, 1,43 százalékkal 2546 forintra nőtt, forgalma 5,0 milliárd forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 140 forinttal, 1,11 százalékkal 12 450 forintra esett, a részvények forgalma 1,9 milliárd forintot ért el.
A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9377,83 ponton zárt hétfőn, ez 86,7 pontos, 0,93 százalékos emelkedés a pénteki záráshoz viszonyítva.
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Váratlan bejelentést tett Varga Mihály: kiderült a teljes igazság a magyarországi euró bevezetéséről
A jelenlegi viharos világgazdasági környezetben a stabilitás és a nemzetközi együttműködés mindennél fontosabb - erről beszélt Varga Mihály jegybankelnök.
Komoly lépésre szánta el magát az adóhatóság: mentőövet dobtak a késlekedőknek, csak eddig él a lehetőség
Bár már több mint 2,2 millió személyijövedelemadó-bevallás beérkezett a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV), sokan még nem végeztek az ügyintézéssel.
Hamarosan minden hazai ügyfelét a magyarországi fióktelepéhez helyezi át a Revolut, amivel együtt megérkeznek a hazai bankszámlaszámok is
Gyengült a forint a legnagyobb devizákkal szemben: az eurót, dollárt és svájci frankot is magasabban jegyezték a pénteki záráshoz képest.
Milliárdok mennek klímavédelemre, mégis kérdéses az eredmény. Valódi zöld átmenet vagy csak jól hangzó címkék? Ennek jártunk utána.
Brutális államadósságot örökölt meg Magyar Péter kormánya: óriási a krízis, hogyan fogjuk ezt visszafizetni?
A magyar államadósság átlagos hátralevő futamideje 5,5 év, ami rövidebb, mint a régió más országaira jellemző 6-8 év, és rövidebb az EU és az Eurózóna...
Ezek voltak a legfontosabb, legérdekesebb, na meg legolvasottabb hírek a Pénzcentrumon 2026-os év 20. hetében.
A tankolás rutinműveletnek tűnik, mégis sok autós követ el olyan hibákat, amelyek hosszabb távon komoly károkat és pluszköltségeket okozhatnak
Váratlan bejelentést tett a kormányfő az ezerilliárdos szerződésről: azonnal beszakadt a hazai sztárpapír árfolyama
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 730,48 pontos, 0,55 százalékos csökkenéssel, 131 696,18 ponton zárt pénteken.
Visszatér a sokak által várt adónem: hatalmas könnyebbség, de keményen ráfázhat, aki ezt a hibát elköveti
Egy szakmai elemzés szerint a KATA visszavezetése csökkenti a vállalkozások adminisztrációs terheit, és növeli a munkaerőpiaci rugalmasságot.
A kedvező fordulatot elsősorban az áruforgalmi többlet megugrása okozta, ennek köszönhetően a folyó fizetési mérleg is jelentős többlettel zárt.
Várhatóan Tótth András veszi át az energetikai államtitkárság irányítását a Kapitány István vezette Gazdasági és Energetikai Minisztériumban.
Fontos bejelentés jött a SZÉP kártyákról: eddig lehet felhasználni a megmaradt összegeket, közeleg a határidő
Visszaállt a SZÉP-kártyák eredeti szabályozása, így a fel nem használt juttatások elköltési határideje ismét május 31.
Nagyon fontos változásra figyelmeztet a NAV: nekik nagyon figyelniük kell a bevallásnál, komoly büntetést kockáztatnak
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) által elkészített adóbevallási tervezet nem válik automatikusan érvényessé az egyéni vállalkozók, őstermelők és áfaköteles magánszemélyek esetében.
A főbb devizákkal szemben gyengült a forint, de az eurónak a dollárral szembeni árfolyama sem járt jobban.
Új korszakot és a katonák megbecsülésének helyreállítását ígéri bejelentésében Ruszin-Szendi Romulusz honvédelmi miniszter.
Több pénzintézet már közzé is tette a júliustól életbe lépő új díjakat.
-
Nullás díjak, középárfolyam, AI-asszisztens: új számlacsomagokat indít a Gránit
A bankszámla ma már nemcsak a fizetés fogadásáról, a kártyás vásárlásról vagy az átutalásról szól.
-
Új női-férfi ügyvezető párossal és történelmi beruházással erősít a Rossmann Magyarország (x)
2026. július 1-től Szimeiszter Éva és Váradi István közösen vezetik a Rossmann Magyarországot.
-
A folyamatosan fejlődő Audax megújítja vállalati arculatát (x)
Több mint energia – intelligens menedzsment, hogy ügyfeleik arra fókuszálhassanak, ami igazán számít