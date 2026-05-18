Így kezdte a hetet a magyar tőzsde: emelkedéssel zárták a kereskedést

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 350,19 pontos, 0,27 százalékos emelkedéssel, 132 046,37 ponton zárt hétfőn.

A részvénypiac forgalma 22,6 milliárd forint volt, a vezető részvények ára vegyesen változott az előző napi záráshoz képest. Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője elmondta: a nemzetközi hangulat pozitív, a forgalom átlagos volt. A vezető részvények inkább oldalaznak, jelentős elmozdulás nem volt. Hozzátette: az OTP osztalékfizetése június elsején lesz, arra számít, hogy a bankpapír árfolyama addig emelkedni fog. A Telekom árfolyama emelkedik, szintén a kedvező gyorsjelentés óta. A Mol-tól döntést várnak a befektetők a Szerbiai Kőolajipari Vállalat, a NIS jövőjével kapcsolatos döntésről - jegyezte meg.

A Mol 42 forinttal, 1,05 százalékkal 4034 forintra erősödött, 2,2 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP-részvények ára 20 forinttal, 0,05 százalékkal 41 080 forintra csökkent, forgalmuk 12,5 milliárd forintot tett ki.

A Magyar Telekom árfolyama 36 forinttal, 1,43 százalékkal 2546 forintra nőtt, forgalma 5,0 milliárd forint volt.

A Richter-papírok árfolyama 140 forinttal, 1,11 százalékkal 12 450 forintra esett, a részvények forgalma 1,9 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9377,83 ponton zárt hétfőn, ez 86,7 pontos, 0,93 százalékos emelkedés a pénteki záráshoz viszonyítva.