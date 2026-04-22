Az államfő 2026. május 9-ére hívta össze az Országgyűlés alakuló ülését.
Megszólalt a Kereskedelmi és Iparkamara: ez lehet az árrésstop, benzinárstop kivezetésének menetrendje 2026-ban
Fokozatos, előre kommunikált és kiszámítható exit stratégiát kell kidolgozni az árrésstop és a védett üzemanyagárak kivezetésére - mondta a Pénzcentrumnak a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára. Csókay Ákos szerint a kamara következetesen azt az álláspontot képviseli, hogy az ilyen típusú árintézkedéseknek időben korlátozottnak, kiszámíthatónak és fokozatosan kivezethetőnek kell lenniük. Kármán András leendő pénzügyminiszter is arról beszélt, hogy a piactorzító árintézkedéseket fokozatosan kell kivezetni, hogy ezek eltörlése ne hirtelen jelentkezzen többletteherként a lakosságnak. Közben viszont a Kereskedelmi Szövetség a mihamarabbi teljes kivezetést sürgeti, szerintük ennek - a korábbi nemzetgazdasági miniszter által megszabott - inflációs feltételei már régen teljesültek.
A jövőbeni gazdaságpolitika célja a piactorzító állami beavatkozások megszüntetése, mivel ezek hosszú távon nem összeegyeztethetők egy jól működő piacgazdasággal, a Tisza-kormány célja az lesz, hogy ezekre ne legyen szükség - mondta Kármán András leendő pénzügyminiszter a múlt héten. Azaz a Magyar Péter vezette kormány kommunikációja világos: az árrésstopnak és a védett üzemanyagáraknak is menniük kell, ugyanakkor a mikor és a hogyan még kérdés.
Annyi biztos, hogy Kármán András szerint az élelmiszerekre és drogériai termékekre jelenleg érvényben lévő árrésstopot nem lehet azonnal megszüntetni. Olyan kivezetési menetrendet szeretnének kialakítani, amely nem jelent hirtelen többletterhet a lakosságnak - mondta.
Magyar Péter korábban azt kérte az immár ügyvezető Orbán-kormánytól, hogy május 31-ig hosszabbítsák meg mind az árrésstophoz, mind a védett üzemanyagárakhoz kapcsolódó rendelkezéseket, hogy azok ne szűnjenek meg még azelőtt, hogy az új kormány munkába állhatna. Ennek eleget is tettek, sőt, a megjelent rendeletek szerint egyenesen eltörölték a szabályozások lejárati idejét, azok határozatlan ideig érvényben maradnak - tehát ameddig Magyarék ki nem dolgozzák a kivezetési menetrendet.
MKIK: kiszámítható exit stratégia kell
Az intézkedések kivezetése kapcsán Csókay Ákos, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára a Pénzcentrumnak elmondta, a szervezet az év elején közzétette álláspontját - ekkor találkoztak az MKIK képviselői az Európai Bizottság delegációjával az éves jogállamisági jelentés kapcsán -, ez pedig azóta is változatlan.
A kamara szerint az árrésstop és a hasonló beavatkozások kivezetése indokolt, ugyanakkor nem egy gyors, egyszeri megszüntetést, hanem egy fokozatos, előre kommunikált és kiszámítható exit stratégiát tartanak szükségesnek. Úgy vélik, az intézkedések nem maradhatnak tartósan fenn, ugyanakkor a hirtelen kivezetés piaci zavarokat és árkilengéseket okozhat.
Az MKIK következetesen azt az álláspontot képviseli, hogy az ilyen típusú árintézkedéseknek időben korlátozottnak, kiszámíthatónak és fokozatosan kivezethetőnek kell lenniük. Elengedhetetlen egy strukturáltabb kormányzati párbeszéd, amely képes egy olyan kilépési stratégia kialakítására, amely egyszerre kezeli a makrogazdasági szempontokat és a mikroökonómiai károkat, miközben figyelembe veszi a politikai realitásokat is
- fogalmazott Csókay Ákos. Hozzátette: megfelelő egyeztetések mellett kialakítható egy olyan megoldás, amely csökkenti a piaci torzulásokat, helyreállítja a versenysemlegességet, és hozzájárul a hazai kiskereskedelmi és beszállítói hálózat - különösen a vidéki struktúrák - megőrzéséhez.
Csak rövidtávon segített
A kamara februári értékelése szerint az árrésstop és a kapcsolódó intézkedések rövid távon valóban hozzájárultak a fogyasztói árak mérsékléséhez. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy ezek nem piaci alapú eszközök, bevezetésük pedig nem járt együtt kellően széles körű szakmai konzultációval.
Tartós alkalmazásuk torzítja a versenyt és megbontja a természetes piaci mechanizmusokat.
Az MKIK külön kiemeli, hogy a szabályozás aránytalanul sújtja a kisebb kiskereskedőket. A nagy, sokszor nemzetközi háttérrel rendelkező láncok képesek veszteségeiket más termékeken vagy más piacokon kompenzálni, míg a kisebb, jellemzően vidéki üzletek ilyen szempontból nem rendelkeznek mozgástérrel. Számukra az árrésstop alá eső termékek gyakran a forgalom jelentős részét adják, így a korlátozások közvetlenül veszélyeztetik jövedelmezőségüket és fennmaradásukat.
A kamara arra is rámutat, hogy bár az intézkedések formálisan csak az 1 milliárd forint feletti éves árbevételű kiskereskedőkre vonatkoznak, a piaci hatások ennél szélesebb körben jelentkeznek. Azok a kisebb szereplők is versenyhátrányba kerülnek, amelyek nem tartoznak közvetlenül a szabályozás alá, mivel a fogyasztók az alacsonyabb árakat kínáló nagy láncok felé terelődnek.
A boltok szerint nem lehet várni
Korábban az Országos Kereskedelmi Szövetség a Pénzcentrum kérdésére azt közölte, üdvözlik Kármán András bejelentését az árrésstop eltörléséről.
Az OKSZ álláspontja ugyanakkor az árréstop negatív hatásairól és a kivezetés időzítéséről változatlan, az árréstop kivezetésének a korábbi nemzetgazdasági miniszter által megszabott inflációs feltételei már rég teljesültek. Éppen ezért a szervezet haladéktalanul kezdeményezi a szektor szintű szakmai egyeztetés megkezdését a leendő Tisza-kormánnyal.
Címlapkép: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA
A köztársasági elnök Magyarország államfője, akinek szerepét az Alaptörvény határozza meg. A köztársasági elnök fizetése kapcsán a 2011. éve CX. törvény rendelkezései az irányadók.
Sikerrel zárult a parlamenti pártok egyeztetése, így megszületett a megállapodás az új Országgyűlés bizottsági struktúrájáról.
Most lehetőséged nyílik arra, hogy megoszd velünk médiafogyasztási szokásaidat, valamint véleményed a Pénzcentrumról.
Ez nagyon jó hír a magyar gazdaságnak: több milliárd euró jöhet máris hazánkba, rábólintott Brüsszel
Brüsszel egyre rugalmasabb hozzáállása a még fel nem használt uniós források átcsoportosításához jó hír Magyarországnak is.
Csúnyán pofára eshet, aki csodát várt a kormányváltástól: ez vár a magyar gazdaságra 2026-ban – nem lesz egy sétagalopp
Az Egyensúly Intézet friss előrejelzése szerint a magyar gazdaság ugyan kilábalhat a stagnálásból, de a növekedés üteme továbbra is visszafogott marad 2026-ban.
Váratlan fenyegetés érkezett Oroszországból: leléphet a Roszatom Magyarországról, mi lesz a Paks II projekttel?
Az orosz állami hírügynökség "A Roszatom közel áll ahhoz, hogy elhagyja Magyarországot" címmel közölt egy cikket.
Ez lehet Magyar Péter egyik legnagyobb dilemmája a kormányzása alatt: bárhogy is dönt, a kockázat óriási
Amennyiben a kormány a szerződésbontás mellett dönt, a magyar államnak kell tételesen bizonyítania, hogy az orosz fél képtelen volt teljesíteni a műszaki és határidős vállalásait.
Folytatódnak az Országgyűlés alakuló ülését előkészítő tárgyalások kedden az Országházban.
A jegybank a kedvezőtlen nemzetközi folyamatokkal magyarázza a visszaesést, egymilliárd dollárnyival kevesebb az aranytartalékunk most.
Az euróval és a frankkal szemben minimálisan erősödött, a dollárral szemben ugyanakkor némileg gyengült reggelre a forint árfolyama.
Háborús félelem rántotta lejtőre a magyar tőzsdét: csúnyán elhasaltak a legnépszerűbb hazai részvények
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX hétfőn 2431,78 ponttal, 1,75 százalékkal esett, így 136 386,25 ponton zárt.
Súlyos krízis fenyegeti a hazai földeket: kongatják a vészharangot, elképesztő aszály teheti tönkre az idei termést
Mennyivel marad el a talajvíz szintje a sokéves átlagtól? És melyik térségek vannak a legnagyobb veszélyben hazánkban? Mutatjuk!
Magyar Péternek üzent az ÉVOSZ elnöke: ez lehetne a Tisza Párt építőipari programjának első intézkedése
A megrendelések drasztikus hiányát elsősorban az okozta, hogy a korábbi kormány ötezer milliárd forintnyi állami beruházást fagyasztott be a 2023-as és 2024-es évben.
Magyar Péter bejelentése: ők lesznek a Tisza-kormány miniszterei, Kapitány István, Orbán Anita is a listán
Délutáni sajtótájékoztatóján megnevezte kormánya hét miniszterét is Magyar Péter frissen megválasztott miniszterelnök.
Újabb sorscsapás a magyar mezőgazdaságnak: kegyetlen éve lehet idén a termelőknek, ez már az igazi gyümölcskatasztrófa
Több egymást követő áprilisi fagyos éjszaka és a csapadékhiány miatt idén is drasztikus terméskiesés várható a hazai gyümölcsösökben
Kitudódott, mire készül a Tisza Párt a Parlamentben: hatalmas átalakítások jöhetnek, négy új bizottság is létesülhet
Bár a húsz bizottság elsőre soknak tűnhet, a korábbi parlamenti ciklusokban volt már példa ennél tagoltabb rendszerre is.
Rendkívüli figyelmeztetést adott ki a benzinkutak szövetsége: ellátási zavarok várhatók, amiket még az Orbán-kormánynak kéne kezelnie
A szervezet arra kérte a leköszönő kormányt, hogy tartsa be ígéreteit, és rendezze a kérdést, mert ez még "rá tartozik".
Zsiday Viktor intelmei: gyomorszájra mért ütés a magyar gazdaságnak, ha a Tisza Párt egyből elkezdi minden ígéretét betartani
A közgazdász szerint a megoldás a fokozatosság.
-
-
-
