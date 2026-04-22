2026. április 22. szerda Csilla, Noémi
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
|
UEFA Európa Liga
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2026. március 16.Csókay Ákos, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara (MKIK) fõtitkára az MKIK budapesti székházában tartott sajtótájékoztatón 2026. március 16-án. A kis- és középvállalkozások (kkv) digitalizációs szintlépé
Gazdaság

Megszólalt a Kereskedelmi és Iparkamara: ez lehet az árrésstop, benzinárstop kivezetésének menetrendje 2026-ban

Szánthó Péter
2026. április 22. 06:05

Fokozatos, előre kommunikált és kiszámítható exit stratégiát kell kidolgozni az árrésstop és a védett üzemanyagárak kivezetésére - mondta a Pénzcentrumnak a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára. Csókay Ákos szerint a kamara következetesen azt az álláspontot képviseli, hogy az ilyen típusú árintézkedéseknek időben korlátozottnak, kiszámíthatónak és fokozatosan kivezethetőnek kell lenniük. Kármán András leendő pénzügyminiszter is arról beszélt, hogy a piactorzító árintézkedéseket fokozatosan kell kivezetni, hogy ezek eltörlése ne hirtelen jelentkezzen többletteherként a lakosságnak. Közben viszont a Kereskedelmi Szövetség a mihamarabbi teljes kivezetést sürgeti, szerintük ennek - a korábbi nemzetgazdasági miniszter által megszabott - inflációs feltételei már régen teljesültek.

A jövőbeni gazdaságpolitika célja a piactorzító állami beavatkozások megszüntetése, mivel ezek hosszú távon nem összeegyeztethetők egy jól működő piacgazdasággal, a Tisza-kormány célja az lesz, hogy ezekre ne legyen szükség - mondta Kármán András leendő pénzügyminiszter a múlt héten. Azaz a Magyar Péter vezette kormány kommunikációja világos: az árrésstopnak és a védett üzemanyagáraknak is menniük kell, ugyanakkor a mikor és a hogyan még kérdés. 

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Annyi biztos, hogy Kármán András szerint az élelmiszerekre és drogériai termékekre jelenleg érvényben lévő árrésstopot nem lehet azonnal megszüntetni. Olyan kivezetési menetrendet szeretnének kialakítani, amely nem jelent hirtelen többletterhet a lakosságnak - mondta.

„Ez tüdőlövés a költségvetésnek": a Tisza győzelme hozhatja vissza a valódi akciókat a magyar boltokba
Az Országos Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint szükség lenne egy olyan államigazgatási szereplőre – akár államtitkárságra –, amely koordinálja az ágazatot.

Magyar Péter korábban azt kérte az immár ügyvezető Orbán-kormánytól, hogy május 31-ig hosszabbítsák meg mind az árrésstophoz, mind a védett üzemanyagárakhoz kapcsolódó rendelkezéseket, hogy azok ne szűnjenek meg még azelőtt, hogy az új kormány munkába állhatna. Ennek eleget is tettek, sőt, a megjelent rendeletek szerint egyenesen eltörölték a szabályozások lejárati idejét, azok határozatlan ideig érvényben maradnak - tehát ameddig Magyarék ki nem dolgozzák a kivezetési menetrendet.

MKIK: kiszámítható exit stratégia kell

Az intézkedések kivezetése kapcsán Csókay Ákos, a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara főtitkára a Pénzcentrumnak elmondta, a szervezet az év elején közzétette álláspontját - ekkor találkoztak az MKIK képviselői az Európai Bizottság delegációjával az éves jogállamisági jelentés kapcsán -, ez pedig azóta is változatlan. 

Váratlan fordulatot hozhat a kiskereskedelemben a Tisza győzelme: százával nyílhatnak boltok ott, ahol a Fidesz eddig nem engedte
Eltörlik a plázastopot? Csak az egyik szereplő 100 új boltot nyitna – több munkahely, nagyobb verseny, alacsonyabb árak. Mutatjuk, mit jelent ez a pénztárcáknak.

A kamara szerint az árrésstop és a hasonló beavatkozások kivezetése indokolt, ugyanakkor nem egy gyors, egyszeri megszüntetést, hanem egy fokozatos, előre kommunikált és kiszámítható exit stratégiát tartanak szükségesnek. Úgy vélik, az intézkedések nem maradhatnak tartósan fenn, ugyanakkor a hirtelen kivezetés piaci zavarokat és árkilengéseket okozhat.

Az MKIK következetesen azt az álláspontot képviseli, hogy az ilyen típusú árintézkedéseknek időben korlátozottnak, kiszámíthatónak és fokozatosan kivezethetőnek kell lenniük. Elengedhetetlen egy strukturáltabb kormányzati párbeszéd, amely képes egy olyan kilépési stratégia kialakítására, amely egyszerre kezeli a makrogazdasági szempontokat és a mikroökonómiai károkat, miközben figyelembe veszi a politikai realitásokat is

- fogalmazott Csókay Ákos. Hozzátette: megfelelő egyeztetések mellett kialakítható egy olyan megoldás, amely csökkenti a piaci torzulásokat, helyreállítja a versenysemlegességet, és hozzájárul a hazai kiskereskedelmi és beszállítói hálózat - különösen a vidéki struktúrák - megőrzéséhez.

Csak rövidtávon segített

A kamara februári értékelése szerint az árrésstop és a kapcsolódó intézkedések rövid távon valóban hozzájárultak a fogyasztói árak mérsékléséhez. Ugyanakkor hangsúlyozták, hogy ezek nem piaci alapú eszközök, bevezetésük pedig nem járt együtt kellően széles körű szakmai konzultációval.

Tartós alkalmazásuk torzítja a versenyt és megbontja a természetes piaci mechanizmusokat.

Az MKIK külön kiemeli, hogy a szabályozás aránytalanul sújtja a kisebb kiskereskedőket. A nagy, sokszor nemzetközi háttérrel rendelkező láncok képesek veszteségeiket más termékeken vagy más piacokon kompenzálni, míg a kisebb, jellemzően vidéki üzletek ilyen szempontból nem rendelkeznek mozgástérrel. Számukra az árrésstop alá eső termékek gyakran a forgalom jelentős részét adják, így a korlátozások közvetlenül veszélyeztetik jövedelmezőségüket és fennmaradásukat.

Kiszivárgott Kármán András mesterterve: így kerülné el a fájdalmas megszorításokat a hamarosan felálló kormány
A Magyar Péter vezette kormánynak és a várhatóan Kármán András által irányított Pénzügyminisztériumnak hatalmas költségvetési hiánnyal és stagnáló gazdasággal kell megküzdenie.

A kamara arra is rámutat, hogy bár az intézkedések formálisan csak az 1 milliárd forint feletti éves árbevételű kiskereskedőkre vonatkoznak, a piaci hatások ennél szélesebb körben jelentkeznek. Azok a kisebb szereplők is versenyhátrányba kerülnek, amelyek nem tartoznak közvetlenül a szabályozás alá, mivel a fogyasztók az alacsonyabb árakat kínáló nagy láncok felé terelődnek.

A boltok szerint nem lehet várni

Korábban az Országos Kereskedelmi Szövetség a Pénzcentrum kérdésére azt közölte, üdvözlik Kármán András bejelentését az árrésstop eltörléséről. 

Az OKSZ álláspontja ugyanakkor az árréstop negatív hatásairól és a kivezetés időzítéséről változatlan, az árréstop kivezetésének a korábbi nemzetgazdasági miniszter által megszabott inflációs feltételei már rég teljesültek. Éppen ezért a szervezet haladéktalanul kezdeményezi a szektor szintű szakmai egyeztetés megkezdését a leendő Tisza-kormánnyal.

Címlapkép: Kocsis Zoltán, MTI/MTVA
#kormány #élelmiszer #kiskereskedelem #infláció #gazdaság #mkik #politika #magyar kereskedelmi és iparkamara #üzemanyagárak #árstop #benzinárstop #Országos Kereskedelmi Szövetség #árrésstop #árrés #magyar péter #tisza párt

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
06:05
05:32
21:56
20:01
19:32
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bankköltség
A számlatulajdonos megbízásainak teljesítése után felszámolt díj, jutalék, és a számla kezelésével kapcsolatosan felmerült költségek együttes elnevezése.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
