2026. március 13. péntek Krisztián, Ajtony
Budapest, Magyarország - 2021. szeptember 8. - Magyar Nemzeti Bank (MNB) épületegyüttes (Alpar Ignác építész, 1905) Őszi városkép, Magyar Nemzeti Bank, Pénzügyi negyed, Európai Unió, Európa
Gazdaság

Komoly figyelmeztetést küldött a hitelminősítő Magyarországnak: óriási csapdát rejt a hazai lakáspiac

2026. március 13. 18:30

A Moody's továbbra is stabilnak értékeli a magyar bankrendszert. A hitelminősítő szerint a várható gazdasági fellendülés és a szektor erős alapjai sikeresen ellensúlyozzák a makrogazdasági kockázatokat. Bár a jövedelmezőség a korábbi csúcsokhoz képest csökkenhet, és az ingatlanpiac túlértékeltsége figyelmeztető jel, a pénzintézetek tőkehelyzete és likviditása a következő években is szilárd marad - jelentette a Portfolio.

A hitelminősítő előrejelzése alapján a magyar gazdaság a 2025-ös minimális bővülés után 2026-ra és 2027-re 2,3 százalékos növekedést érhet el. Ezt a dinamikát elsősorban a lakossági fogyasztás hajtja. Ezzel párhuzamosan a hitelállomány növekedése is felgyorsulhat az államilag támogatott konstrukcióknak köszönhetően, így a korábbi 5 százalékról kétjegyű tartományba ugorhat a bővülés üteme.

Bár a geopolitikai feszültségek, a közelgő választások és a befagyasztott uniós források bizonytalanságot okoznak, a bankok eszközminősége várhatóan nem romlik érdemben. A nemteljesítő hitelek aránya történelmi mélypont közelében marad. Ezt az erőteljes bérnövekedés, az alacsony munkanélküliség és a háztartások mérsékelt eladósodottsága is támogatja.

A legnagyobb kockázatot jelenleg a lakóingatlanpiac jelenti. A lakásárak 2025-ös kiugró, európai szinten is kiemelkedő emelkedése miatt az ingatlanok nagyjából 20 százalékkal túlértékeltté váltak. Ha a lakáskínálat nem tud lépést tartani a támogatott hitelek által fűtött kereslettel, egy esetleges piaci korrekció csökkentheti a banki fedezetek értékét.

Kapcsolódó cikkeink:

A szektor tőkehelyzete ugyanakkor kifejezetten erős. A belső tőketermelés stabil, a bankok pedig jelentős tartalékokkal rendelkeznek. Ennek köszönhetően könnyedén teljesítik a Magyar Nemzeti Bank által előírt szigorodó tőkekövetelményeket. A jövedelmezőség a rekordévekhez képest mérséklődni fog a fokozatos kamatcsökkentések miatt, de a mutatók továbbra is kedvezőek maradnak. A pénzintézeteket terhelő különadók és egyéb elvonások a feszített költségvetési helyzet miatt várhatóan legalább 2026-ig fennmaradnak, egy esetleges kormányváltástól függetlenül is.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A bankok likviditási és finanszírozási feltételei biztosítottak. Ezt az alacsony kötelező tartalékráta mellett a növekvő és stabil ügyfélbetét-állomány garantálja. A Moody's elemzése ugyanakkor figyelmeztet arra, hogy a magyar állam esetleges bankmentési képessége gyengül. Egy krízishelyzetben az uniós szabályozás értelmében a veszteségeket elsősorban a részvényeseknek és a hitelezőknek kell viselniük. Közvetlen állami beavatkozásra legfeljebb a két legnagyobb hazai piaci szereplő, az OTP és az MBH Bank esetében mutatkozik reális esély.
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. március 13. 16:50
Most látszik, mekkorát tévedtek az autógyártók: ki fog milliárdokat bukni?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Kasza Elliott-tal  |  2026. március 13. 17:33
LyondellBasell Industries - kereskedés
Két dolog történt mostanában a LYB-bel:Elfelezte az osztalékátAz iráni háború miatt az emelkedő olaj...
iO Charts  |  2026. március 13. 17:14
DeFi: Hogyan tudnak az eszközeid pénzt generálni? Mi az a yield farming?
A hagyományos pénzügyi világban (TradFi) a passzív jövedelemet a befektetők állampapírokon, vállalat...
MEDIA1  |  2026. március 13. 12:29
Szabó Stein Imre az Indexen bírálta Ókovács Szilvesztert a Krasznahorkai-ügyben
Szabó Stein Imre író és kulturális producer az Indexen megjelent véleménycikkében reagált arra, hogy...
Bankmonitor  |  2026. március 13. 11:41
Zártkert, nyaraló vagy üres telek? Így vedd meg azt az ingatlant is, amire a bankok nem adnak lakáshitelt
Megtaláltad életed befektetését vagy a tökéletes panorámás nyaralót, de a bank rácsapta az ajtót a h...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 13.
Megnyílhat az út a legjobban fizető állásokhoz? Ezek a dolgozók vannak most nyeregben: két kézzel kapkodnak utánuk
2026. március 12.
Rengeteg magyar izgulhat a pénze miatt: bedöntheti az elmúlt évtizedek slágerbefektetését az iráni háború?
2026. március 13.
Kiderült, ez a 10 cég uralja jelenleg a világot: brutális fordulat jön a globális gazdaságban?
2026. március 13.
A szemünk előtt rajzolódik át Európa gazdasági térképe: ha ez bejön, a magyarok lehetnek az egyik nagy nyertesei
2026. március 13.
Nincs több kérdés, a GVH Árfigyelő adatai is megerősítik: tényleg a Lidl kínálta az átlagosan legolcsóbb élelmiszerkosarat az év első két hónapjában
1
4 napja
Hát elkezdődött: több százezren kaptak sorkatonai behívót, már ma indul a kikpézés
2
1 hete
Váratlan fordulat az Egyesült Államokból: zátonyra futott a megállapodás, Magyarország is komoly árat fizethet
3
5 napja
Fajsúlyos hírt kaptak az ausztriai, németországi magyarok: ha ez bejön, véget érhet a külföldi életük
4
1 hete
Kiderült az igazság a Magyarországon lekapcsolt aranykonvojról: politikai zsarolás vagy pénzmosás van a háttérben?
5
7 napja
Tűzoltók vonultak ki a Samsung SDI gödi gyárához: két nap hallgatás után most derült ki, mi történt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Diszkont értékpapír
olyan hitelviszonyt megtestesítő értékpapír, amelyet névérték alatt bocsátanak ki és lejáratkor a névértéket fizetik a tulajdonosnak, így a névérték és a kibocsátási érték különbözete adja a hozamot.

EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 13. 18:03
Kvíz: Németországba utaznál? Ezt jó, ha tudod a német KRESZ szabályairól, súlyos büntetést kaphatsz a kihágásért
Pénzcentrum  |  2026. március 13. 17:29
Sokkoló akciókkal szédíti az Aldi a vásárlókat: ilyet is ritkán látni - most ez tényleg teljesen komoly?
Agrárszektor  |  2026. március 13. 18:29
Nem akármilyen segítséget kapnak itt a termelők: sokan járhatnak jól