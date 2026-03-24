Most érkezett a hazai jegybank bejelentése: eldőlt, hogy változtatnak-e az alapkamaton

Pénzcentrum Link a vágólapra másolva

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa nem változtatott az alapkamaton, amely így továbbra is 6,25 százalékon maradt. A kamatfolyosó szélei szintén nem módosultak.

Az egynapos betéti kamat 5,25 százalék, míg az egynapos hitel kamata 7,25 százalék maradt. A döntés megfelelt a piaci várakozásoknak. A jegybank legutóbb februárban csökkentette az alapkamatot 25 bázisponttal, és ugyanilyen mértékben mérsékelte a kamatfolyosó alsó és felső szélét is. Címlapkép: Kovács Attila, MTI/MTVA

Jelentem Mégsem

