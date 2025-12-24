Műfenyő vagy igazi? Lehull a lepel a műanyag karácsonyfákról: döbbenet, miből készítik valójában

A felcsúti, idén a válogatottban is bemutatkozott támadó elmondta, melyik karácsonyi édesség a gyengéje, de szót ejtett a terveiről is.
Minden decemberben feltesszük ugyanazt a kérdést. Vajon élő fenyő vagy műfenyő kerüljön a nappaliba? A döntés azonban messze nem csak ízlés dolga. A CHART by Pénzcentrum friss epizódjában megmutatjuk, mekkora üzlet lett világszerte a karácsonyfa, mennyit költünk rá, de arra is választ keresünk, vajon mi történik a fákkal az ünnepek után.
A karácsonyfa-kereskedelem mára globális iparággá nőtte ki magát. A nemzetközi adatok szerint a világ karácsonyfa-piaca évi több milliárd dolláros forgalmat bonyolít le, amelynek jelentős részét Európa és Észak-Amerika adja. Egyes becslések szerint a teljes piac értéke megközelíti az 5 milliárd dollárt, ha az élő és műfenyőket, valamint a kapcsolódó logisztikai és szolgáltatási költségeket is beleszámítjuk. A CHART by Pénzcentrum új adásában kiderítettük, hogy Magyarországon évente több százezer karácsonyfa talál gazdára, döntően hazai termesztésből. A legnépszerűbb továbbra is a lucfenyő, de az utóbbi években egyre többen választják a tartósabb nordmann fenyőt.
És igen. A műfenyő sokak számára kényelmes megoldás: nem hullik, évekig használható, és nem kell minden évben újat venni. Ugyanakkor a CHART by Pénzcentrum adatgyűjtése szerint a legtöbb műfenyő kőolajalapú műanyagból készül, jellemzően Ázsiában gyártják, majd több ezer kilométeren át szállítják Európába. Környezeti szempontból csak akkor lehet kedvezőbb, ha legalább tíz, de annál inkább több évig ugyanazt a fát használjuk. Eközben egyre több magyar mond le az igazi karácsonyfáról.
De mi lesz a karácsonyfákkal az ünnepek után? Sokan nem gondolnak bele, de a karácsonyfák élete nem feltétlenül ér véget január elején. Magyarországon és számos európai országban a begyűjtött fenyőket aprítják, majd felhasználják a távhőtermeléshez, komposzt vagy mulcs készül belőlük, parkok és állatkertek talajtakaráshoz alkalmazzák őket. Ezzel a karácsonyfa nem hulladékként, hanem másodlagos erőforrásként tér vissza a körforgásba.
Meglepő adatok a CHART by Pénzcentrum friss epizódjaiban!
Ha érdekel, miről mesélnek a számok, iratkozzatok fel a Pénzcentrum YouTube csatornájára. A CHART by Pénzcentrum hetente többször - hétfőn, szerdán és pénteken - friss adatokkal, érdekes témákkal, és olyan nézőpontokkal jön, amik segítenek jobban átlátni, hogyan változik a világ körülöttünk, és benne mi magunk is.
