Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda estére a reggeli szintekhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Erről kevesen mernek őszintén beszélni 2026-ban: meddig jó az erős forint Magyarországnak?
A forint az elmúlt időszakban látványosan erősödött az euróval szemben, az elmúlt 11 hónapban mintegy 7,3 százalékkal értékelődött fel. Ilyen erős szintre legutóbb 2024 januárjában került a hazai fizetőeszköz. A GKI elemzése szerint az árfolyammozgás nemcsak a devizapiacon fontos, hanem az inflációtól a fogyasztáson át egészen a GDP alakulásáig széles körű gazdasági hatásokkal jár.
A kutatóintézet rámutat, hogy 2004 és 2024 között a forint euróval szembeni árfolyamát döntően az eurózóna és Magyarország közötti inflációs különbség határozta meg. Gyakorlatban ez azt jelentette, hogy a forint nagyjából annyival gyengült, amennyivel a hazai árak gyorsabban emelkedtek az euróövezethez képest. 2004 óta Magyarországon 68 százalékkal nőttek gyorsabban az árak, miközben a forint 58 százalékkal értékelődött le az euróval szemben.
A GKI szerint 2023-tól azonban megtört ez az összefüggés. A magasabb hazai infláció már egyre kevésbé jelent meg az árfolyamban, vagyis a forint relatíve felértékelődött. 2025-ben például 2,3 százalékpont volt az inflációs különbség az eurózóna és Magyarország között, miközben az euró éves átlagárfolyama csak 395,3-ról 397,8-ra emelkedett, ami mindössze 0,6 százalékos gyengülést jelentett. Így a két mutató közötti eltérés 10 százalékpontra nőtt.
A GKI modellszámításai alapján az erősödő forint rövid és hosszú távon eltérő gazdasági folyamatokat indít el. Rövid távon a háztartások profitálnak leginkább az árfolyamerősödésből. Az importtermékek ára csökken, ami mérsékli az inflációt. Az alacsonyabb árszint növeli a reáljövedelmet, ez pedig élénkíti a lakossági fogyasztást.
Ezzel párhuzamosan azonban fokozatosan megjelenik egy ellentétes hatás az exportoldalon. Az erősebb forint miatt ugyanakkora exportbevétel kevesebb forintot ér, miközben a hazai költségek emelkednek. Ez rontja a nemzetközi versenyképességet, különösen azoknál a magyar tulajdonú exportáló cégeknél, ahol magas a bérköltség és a belföldi hozzáadott érték. A főként importalapú termeléssel működő multinacionális vállalatokat ez kisebb mértékben érinti.
A GKI szerint a belföldi piacra termelő vállalatok helyzete is nehezebbé válhat, mivel az olcsóbb import erősíti az árversenyt a hazai piacon. Emellett a turizmusban is érzékelhető hatás jelenik meg: Magyarország a külföldiek számára drágábbá válik, miközben a magyar lakosság számára olcsóbb lesz a külföldi utazás.
JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A modellezési eredmények szerint a forint 1 százalékos erősödése a következő negyedévben mintegy 0,4 százalékponttal, a második negyedévben további 0,1 százalékponttal növelheti a GDP-t, elsősorban az alacsonyabb infláció és a bővülő fogyasztás miatt. A növekedést az is támogathatná, ha az erős forint alacsonyabb kamatszinttel párosulna, mert ez ösztönözné a beruházásokat. Jelenleg azonban a forint ereje éppen a magas kamatszinttel függ össze, így ez a csatorna kevésbé érvényesül.
A GKI elemzése szerint a harmadik negyedévtől a hatás előjele megfordul. Ekkortól az erős forint már körülbelül 0,2 százalékponttal lassíthatja a növekedést, majd a későbbi negyedévekben a negatív hatás akár 0,3–0,4 százalékpont is lehet negyedévente. Ennek oka, hogy a korábban drágábban beszerzett importkészletek kifutnak, és az olcsóbb import erősíti a versenyt, ami rontja a hazai cégek jövedelmezőségét és teljesítményét.
Mindezek alapján a GKI arra jut, hogy a forint erősödése rövid távon inflációcsökkentő és fogyasztásélénkítő hatású, hosszabb távon viszont a versenyképesség romlásán, az export visszaesésén és a nettó export csökkenésén keresztül mérsékelheti a GDP növekedési ütemét.
Miközben a világ népessége még növekszik, a termékenységi ráták szinte minden régióban csökkennek.
A szállítás addig nem indul újra, amíg az ukrán fél nem állítja helyre a kőolajáramlást a Barátság vezetéken.
Szijjártó Péter bejelentette, hogy szlovák kollégájával, Juraj Blanárral közös levélben fordult az Európai Bizottsághoz.
A Valutaalap előrejelzése szerint az államadósság finanszírozási terhei hat éven belül a jelenlegi szint kétszeresére emelkedhetnek.
Az államadósság 2025 végén 74,9%-ra emelkedett, kicsivel meghaladva a kormány előrejelzését.
Most látszik igazán az elmúlt évek inflációs sokkhatása: padlón a gazdaság, ebből még évekig nem lesz kiút
Az Európai Bizottság friss tanulmánya azt vizsgálja, hogyan változott meg az egyes tagállamok költség- és árversenyképessége a 2020–2024 közötti inflációs sokk után.
A korábbi sikertelen próbálkozások után most hivatalosan is bejelentették az érdekképviselet létrejöttét a cégvezetésnek.
A magyar deviza teljesítménye jelentősen felülmúlja a régiós versenytársakét, miközben a befektetők a gazdaságpolitikai fordulat lehetőségét mérlegelik.
A BÉT részvényindexe, a BUX 517,87 pontos, 0,42 százalékos emelkedéssel 124 907,35 ponton zárt kedden.
Az eurót reggel hét órakor 378 forinton jegyezték a kedd esti 378,18 forint után.
Nem a rezsicsökkentést bukhatja az orosz gáz hiánya miatt az ország, egészen máshol csapódhat le a veszteség
Az orosz gázimport megszűnése nem feltétlenül a rezsicsökkentést, hanem az állami és piaci energiacégeket érintheti érzékenyen.
Napok óta meredeken zuhan a 4iG árfolyama, amely a novemberi csúcshoz képest már 41 százalékkal került lejjebb.
Az Európai Bizottság álláspontja szerint a Barátság kőolajvezeték leállása ellenére nem fenyeget rövid távú ellátási kockázat.
Az orosz olajszállítás január végi kiesése után a Mol a stratégiai készletekhez nyúlna.
Lassan elporlad a forint bivalyereje? Erre számíthatunk a választásokig: meglepően mozoghat az árfolyam
Hónapok óta szokatlanul stabil pályán mozog a forint, miközben a globális pénzpiacokat továbbra is bizonytalanság, geopolitikai kockázatok és változó kamatvárakozások jellemzik.
Hiába a MOHU visszaváltási díjai, komoly válságba került a hazai műanyag-biznisz: ez lehet az iparág jövője
A Mohu szerint nem volt visszaesés, és folyamatosan fejlesztik a szelektív gyűjtést.
Gyengült a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Őrület, ami a forint árfolyamával történik: megint erősödött a magyar pénz - ennyit ér most egy euró
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
-
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
-
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
-
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén