Azonnali hatállyal leállította Magyarország az üzemanyag-szállítást Ukrajnába

Magyarország azonnali hatállyal leállította a dízelüzemanyag-szállítást Ukrajnába. A külügyminiszter szerint az export csak akkor indulhat újra, ha az ukrán fél ismét biztosítja a kőolajszállítást a Barátság vezetéken.

Az Ukrajnába irányuló dízelüzemanyag-szállítást azonnali hatállyal leállította a magyar kormány – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdai sajtótájékoztatóján.

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy Magyarország meghatározó szerepet tölt be Ukrajna energiaellátásában: hazánkon keresztül, illetve Magyarországról érkezik az ukrán gáz-, áram- és dízelüzemanyag-import jelentős része.

Mint fogalmazott, a dízelkiszállítás nem indul újra mindaddig, amíg az ukrán fél nem állítja helyre a kőolajszállítást a Barátság vezetéken.

A lépés összefügg azzal, hogy hetek óta nem érkezik orosz nyersolaj a Barátság kőolajvezetéken egy orosz dróntámadás következtében. A vezeték Magyarország és Szlovákia üzemanyagellátásában is kulcsszerepet játszik. A magyar kormány álláspontja szerint a támadást követő javítási munkálatok már befejeződtek, a csővezeték műszakilag alkalmas a szállításra, így az ellátás újraindítása az ukrán, az olajinfrastruktúrát üzemeltető fél döntésén múlik.

Címlapi kép: KKM, MTI/MTVA