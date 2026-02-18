2026. február 18. szerda Bernadett
New York, 2025. szeptember 22.A Külgazdasági és Külügyminisztérium (KKM) által közreadott képen Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter felszólal a Pekingi Nyilatkozat 30. évfordulója alkalmából rendezett magas szintû ül�
Gazdaság

Azonnali hatállyal leállította Magyarország az üzemanyag-szállítást Ukrajnába

Pénzcentrum
2026. február 18. 13:51

Magyarország azonnali hatállyal leállította a dízelüzemanyag-szállítást Ukrajnába. A külügyminiszter szerint az export csak akkor indulhat újra, ha az ukrán fél ismét biztosítja a kőolajszállítást a Barátság vezetéken.

Az Ukrajnába irányuló dízelüzemanyag-szállítást azonnali hatállyal leállította a magyar kormány – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdai sajtótájékoztatóján.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A tárcavezető hangsúlyozta, hogy Magyarország meghatározó szerepet tölt be Ukrajna energiaellátásában: hazánkon keresztül, illetve Magyarországról érkezik az ukrán gáz-, áram- és dízelüzemanyag-import jelentős része.

Mint fogalmazott, a dízelkiszállítás nem indul újra mindaddig, amíg az ukrán fél nem állítja helyre a kőolajszállítást a Barátság vezetéken.

A lépés összefügg azzal, hogy hetek óta nem érkezik orosz nyersolaj a Barátság kőolajvezetéken egy orosz dróntámadás következtében. A vezeték Magyarország és Szlovákia üzemanyagellátásában is kulcsszerepet játszik. A magyar kormány álláspontja szerint a támadást követő javítási munkálatok már befejeződtek, a csővezeték műszakilag alkalmas a szállításra, így az ellátás újraindítása az ukrán, az olajinfrastruktúrát üzemeltető fél döntésén múlik.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Címlapi kép: KKM, MTI/MTVA 
#kormány #magyarország #gázolaj #gazdaság #ukrajna #export #szíjjártó péter #barátság kőolajvezeték #orosz-ukrán háború #kőolaj #energiaellátás

