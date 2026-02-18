Szijjártó Péter bejelentette, hogy szlovák kollégájával, Juraj Blanárral közös levélben fordult az Európai Bizottsághoz.
Azonnali hatállyal leállította Magyarország az üzemanyag-szállítást Ukrajnába
Magyarország azonnali hatállyal leállította a dízelüzemanyag-szállítást Ukrajnába. A külügyminiszter szerint az export csak akkor indulhat újra, ha az ukrán fél ismét biztosítja a kőolajszállítást a Barátság vezetéken.
Az Ukrajnába irányuló dízelüzemanyag-szállítást azonnali hatállyal leállította a magyar kormány – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdai sajtótájékoztatóján.
A tárcavezető hangsúlyozta, hogy Magyarország meghatározó szerepet tölt be Ukrajna energiaellátásában: hazánkon keresztül, illetve Magyarországról érkezik az ukrán gáz-, áram- és dízelüzemanyag-import jelentős része.
Mint fogalmazott, a dízelkiszállítás nem indul újra mindaddig, amíg az ukrán fél nem állítja helyre a kőolajszállítást a Barátság vezetéken.
A lépés összefügg azzal, hogy hetek óta nem érkezik orosz nyersolaj a Barátság kőolajvezetéken egy orosz dróntámadás következtében. A vezeték Magyarország és Szlovákia üzemanyagellátásában is kulcsszerepet játszik. A magyar kormány álláspontja szerint a támadást követő javítási munkálatok már befejeződtek, a csővezeték műszakilag alkalmas a szállításra, így az ellátás újraindítása az ukrán, az olajinfrastruktúrát üzemeltető fél döntésén múlik.
Címlapi kép: KKM, MTI/MTVA
