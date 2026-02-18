Hamarosan érkeznek a kormány legfrissebb bejelentései, ekkor tart sajtótájékoztatót Gulyás Gergely

A Kormányzati Tájékoztatási Központ szerdán délután közölte, hogy csütörtökön 10:00-kor Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő ismét sajtótájékoztatót tart a Karmelita kolostorban, „Mit, miért tesz a kormány?” címmel.

Szokásos időpontban hirdetett Kormányinfót a Kormányzati Tájékoztatási Központ, ezúttal is csütörtökön délelőtt 10 órától tart satótájékoztatót Gulyás Gergely és Vitályos Eszter.

Az eseményen várhatóan több gazdasági és gazdaságpolitikai kérdés is terítékre kerül.

Legutóbb február 12-én tartottak Kormányinfót, akkor szó volt az árrésstop meghosszabbításáról, a rezsitámogatások igényléséről, a kátyúhelyzetről, a 13. havi nyugdíjak utalásáról, és a módosult Otthon Start támogatás feltételeiről is.

A fontosabb bejelentésekről ezúttal is beszámolunk majd a Pénzcentrumon.

Címlapi kép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA