2026. február 18. szerda Bernadett
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. március 13.Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő a Kormányinfó sajtótájékoztatón a Karmelita kolostorban 2025. március 13-ánMTI/Koszticsák Szilárd
Gazdaság

Hamarosan érkeznek a kormány legfrissebb bejelentései, ekkor tart sajtótájékoztatót Gulyás Gergely

Pénzcentrum
2026. február 18. 14:51

A Kormányzati Tájékoztatási Központ szerdán délután közölte, hogy csütörtökön 10:00-kor Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Vitályos Eszter kormányszóvivő ismét sajtótájékoztatót tart a Karmelita kolostorban, „Mit, miért tesz a kormány?” címmel.

Szokásos időpontban hirdetett Kormányinfót a Kormányzati Tájékoztatási Központ, ezúttal is csütörtökön délelőtt 10 órától tart satótájékoztatót Gulyás Gergely és Vitályos Eszter.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az eseményen várhatóan több gazdasági és gazdaságpolitikai kérdés is terítékre kerül.

Legutóbb február 12-én tartottak Kormányinfót, akkor szó volt az árrésstop meghosszabbításáról, a rezsitámogatások igényléséről, a kátyúhelyzetről, a 13. havi nyugdíjak utalásáról, és a módosult Otthon Start támogatás feltételeiről is.

A fontosabb bejelentésekről ezúttal is beszámolunk majd a Pénzcentrumon.

JÓL JÖNNE 10 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 10 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 210 218 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 9,97%), de nem sokkal marad el ettől az UniCredit Bank (THM 10,22%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Címlapi kép: Koszticsák Szilárd, MTI/MTVA
Címlapkép: Getty Images
#kormány #gazdaság #kormányinfo #gulyás gergely #miniszterelnökség #sajtótájékoztató #kormányzat

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:13
14:51
14:42
14:28
13:53
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. február 17. 16:40
Trump asztalán dől el Ukrajna sorsa: ki kínálja a jobb dealt?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Bankmonitor  |  2026. február 18. 11:48
Hogyan érdemes a kamatperiódust, azaz a kamatfixálás hosszát megválasztani?
A hitelajánlat, a bank kiválasztásánál a legtöbb adós számára a kamat, törlesztő, THM értéke a legfo...
iO Charts  |  2026. február 17. 19:38
Amazon (AMZN): a digitális gazdaság svájci bicskája
Miről szól a Piaci Impulzus rovat? Nem tudom, tisztában vagytok-e vele, de egy alapos fundamentális...
MEDIA1  |  2026. február 17. 18:05
Kiderült, mikor nevezik vissza FEM3-ra a TV2 Klubot
Nőnapra időzítik a TV2 Klub visszaalakítását FEM3-ra. Változik az arculat és a tartalomkínálat is, e...
Holdblog  |  2026. február 17. 08:00
Rég kezdték ilyen jól az évet a fejlődő piacok
Az ábra a globális feltörekvő (fejlődő) piaci részvényalapok éves nettó tőkebeáramlását mutatja heti...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 18.
Ilyen kastélyokat vesz a hazai elit 2026-ban: súlyos milliárdokért eladó a magyar Versailles
2026. február 18.
Kelet vagy nyugat; Lidl vagy MERE - ez itt a kérdés!?
2026. február 18.
Így taktikázhat, aki megvédené megtakarított pénzét 2026-ban: mi lehet az év legbiztosabb befektetése?
2026. február 18.
Brutális különbségek a sofőrök fizetésében: vannak, akik milliókat keresnek – ezért nem mindegy, minek a volánja mögé ülsz
2026. február 17.
Egyre több magyar idős dolgozik tovább nyugdíj mellett: nem mindenkit a kényszer visz rá, ezért teszik valójában
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 18. szerda
Bernadett
8. hét
Február 18.
Hamvazószerda
Február 18.
Nagyböjt kezdete (húsvétig)
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
5 napja
Itt a hidegzuhany a vagyonadó kapcsán: sokkal többeket érinthet, mint eddig gondoltuk
2
1 hete
Kiadta a riasztást a ONE, újabb módszerrel próbálkoznak a csalók: így nullázzák le a bankszámládat egy pillanat alatt
3
1 hete
Most járhat igazán jól, akinek ilyen végzettsége van: a cégek versenyeznek értük, brutális fizetéseket kínálnak
4
2 napja
Keményet lépett a Mol a Barátság-kőolajvezeték leállása után: felszabadítják Magyarország vésztartalékait
5
5 napja
Nesze neked keleti nyitás: Magyarországnak csak ennyi jött össze az elmúlt években
PÉNZÜGYI KISOKOS
Deviza átutalás
A számlatulajdonos devizában kíván összeget átutalni a kedvezményezett számlájára. Három eset lehetséges: 1. deviza számlájáról azonos devizában kíván összeget átutalni 2. deviza számlájáról más devizában kíván összeget átutalni, eladási árfolyamon kerül átszámításra, 3. forint számlájáról deviza összeget kíván utalni, a bank ekkor szintén deviza eladási árfolyamon számolja át az összeget.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 18. 13:02
Így taktikázhat, aki megvédené megtakarított pénzét 2026-ban: mi lehet az év legbiztosabb befektetése?
Pénzcentrum  |  2026. február 18. 11:51
Tárgyalóasztalnál a háború: óriási a tét a genfi béketárgyalások második napján
Agrárszektor  |  2026. február 18. 14:31
Milliós bírsággal büntetnék, aki ilyen húst állít elő: itt készül a szigorítás
Jön a RETAIL DAY 2026!
A magyar kiskereskedelmi-szektor kilátásai: Túlélés után jöhet a teljes irányváltás?
Most nem
Érdekel