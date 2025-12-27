Indulnak a nagy leértékelések a magyar üzletekben: ne maradj le, van, ahol 70 százalékkal olcsóbban vásárolhatsz

Főszabály szerint 2026-ban is minden hónapban a második munkanapon érkezik meg az előző hónapra járó családi pótlék, kivéve a kivételes eseteket.
A karácsony után a kereskedelem egyik legjobban várt szakasza következik: a leárazások időszaka. Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára szerint az üzletek többségében már december 27-én elkezdődhetnek az akciók, de előfordulhat, hogy a tényleges átárazás és a kiárusítás csak az év első munkanapján történik meg. A főtitkár kiemelte, hogy a leárazások nem csupán az év végén, hanem egész évben alapvető szerepet töltenek be a kereskedelemben, és az akciók nemcsak a készletek gyorsabb forgását biztosítják, hanem lehetőséget adnak a kereskedőknek új termékek beszerzésére, így a vásárlók igényeinek kielégítésére is. A következő hetekben így érdemes lesz figyelni az üzletekben, hiszen sok helyen akár 30–70 százalékos árengedményekkel is találkozhatunk.
A két ünnep közötti időszak évről évre kulcsfontosságú mind a kereskedők, mind a fogyasztók számára: előbbiek ilyenkor igyekeznek felszabadítani raktáraikat és helyet teremteni az új termékeknek, utóbbiak pedig az év végi akciók során próbálják megcsípni a legjobb ajánlatokat. Az idei szezonban várhatóan ismét akár 30–70 százalékos engedményekkel is találkozhatnak a vásárlók, különösen a ruházat, cipők, műszaki cikkek és sportszerek kategóriájában.
Neubauer Katalin, a Magyar Nemzeti Kereskedelmi Szövetség főtitkára elmondta, hogy várhatóan idén is rögtön karácsony után, vagyis december 27-én indulnak a leárazások az üzletekben, ugyanakkor hozzátette, az is előfordulhat több esetben, hogy a januári első munkanapon történik meg az átárazás, a készleteknek a kiárusítása, és a még nagyobb akciós engedményeknek a kialakítása.
A főtitkár megjegyezte, általában a munkaerő kapacitás, illetve az átárazással kapcsolatos adminisztratív feladatok okozzák azt, hogy van olyan kereskedelmi egység, vállalkozás vagy hálózat, akik januárban kezdik a leárazásokat, illetve a nagyobb forgalmat is januártól remélik az akciók tekintetében.
Neubauer Katalin kiemelte, hogy az akciók rendkívül fontosak a kereskedelemben, nem csak a karácsonyi időszak alatt, hanem egész évben, és sem év végén, sem év közben nem lehet kereskedni akciók és marketing tevékenység nélkül. Hangsúlyozta, hogy ez egy nagyon jelentős területe és szakmai része a kereskedelemnek, és a marketingben nagyon jónak kell lenni annak érdekében, hogy a forgalmak és a várakozások úgy alakuljanak, ahogy azt a vállalkozás tervezi.
Nagyon érzékeny lett a vásárló, nemcsak az árak, hanem a megszólítás tekintetében is. Az individuum erősödésével a személyre szabott akcióknak a térnyerése igen jelentős minden szakmacsoportban. Ez már nemcsak az élelmiszerek, hanem műszaki cikkek és tartós fogyasztási cikkek területén is megfigyelhető
– mutatott rá a főtitkár.
Ezeknél a termékeknél várhatóak a leárazások
Neubauer Katalin kérdésünkre arról is beszélt, hogy általában azok a termékekkategóriák érintettek a leárazásokban, melyeknek szezonváltással változik a kínálata, ilyen például a ruházat vagy a cipő. Fontos szempontként említette továbbá, hogy a kereskedők szeretnék a téli kínálatot a tavaszi beszállításig értékesíteni, hogy azokat ne kelljen raktározni – főleg, mert ezek divat szempontjából is érzékenyek, tehát ugyanazokat termékeket a jövő évben már nem keresik a vásárlók.
Ugyanez a műszaki cikkeknél is jellemző, hiszen ott is annyi technológiai fejlődés történhet meg egy-egy termék esetében évről évre, hogy a készletkisöprés egy nagyon fontos cél, már csak annak érdekében is, hogy a felszabaduló erőforrásokból új készleteket tudjanak vásárolni a kereskedők
– magyarázta Neubauer Katalin.
A főtitkár elmondta, nagyon változó, hogy a magyar vásárlók milyen termékeket keresnek elsősorban, mint hozzátette, ezt jelentősen befolyásolja, hogy a karácsonyi ajándékozásban ma már jelentős szerepet töltenek be az ajándékkártyák, melyek jellemzően egy-egy konkrét kereskedőhöz kötik a levásárlást, ami ebből az irányból is élénkíti a keresletet. Az ajándékkártyák felhasználása leggyakrabban ruházati és sporttermékekre, sportszerekre, műszaki cikkekre, valamint drogériás termékekre történik, vagyis mára rendkívül széles termékkörben váltak elfogadottá.
Nem ritkák a 30–70 százalékos engedmények
A leárazások mértékéről kérdezve a főtitkár elmondta, hogy most nem ritkák a 30–70 százalékos engedmények sem az üzletekben.
„A fogyasztóvédelmi törvény ugyanakkor pontos jelölési kötelezettséget ír elő az akciók esetében, amely attól függ, milyen kiinduló árhoz viszonyítják a kedvezményt. Előfordulhat, hogy egy már akciós ár további leárazása látványában nem jelent kiugró százalékot, mégis érdemi árcsökkenést eredményez. Éppen ezért mindig fontosnak gondoljuk, hogy a vásárló jó döntést tudjon hozni, és ár-érték arányban is meg tudja ítélni, valóban azt az értéket képviseli-e a termék, mint amennyibe kerül” – hangsúlyozta a főtitkár.
Neubauer Katalin szerint a leárazási időszak várhatóan január hónapban még biztosan tartani fog.
