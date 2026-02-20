A helyzet sajátossága, hogy a szállítás azon a horvát infrastruktúrán történne, amelyről a magyar kormány korábban azt állította, hogy alkalmatlan az ország megbízható ellátására.
Elképesztő nyereséget termelt a tavalyi évben a Mol: hiába a visszaesés, így is brutális a szám
Komoly visszaesés történt a Mol nyereségeinél, de még így is szép nyereséget termeltek - derül ki a vállalat friss elszámolásából.
A Mol-csoport péntek hajnalban közzétett negyedik negyedéves gyorsjelentése szerint a vállalat 2025-ben 1,3 milliárd dolláros adózás előtti eredményt ért el, ami 11 százalékos visszaesést jelent az előző évhez képest. A menedzsment ugyanakkor optimista: az idei évre vonatkozó előrejelzésük szerint az eredmény elérheti az 1,5 milliárd dollárt.
A jelentésből kiderül, hogy az egyes üzletágak teljesítménye vegyes képet mutatott 2025 utolsó negyedévében. A Kutatás-termelés (Upstream) szegmens eredménye gyengült a vizsgált időszakban. Ezzel szemben a Feldolgozás és Kereskedelem (Downstream) divízió javuló tendenciát mutatott fel, amihez nagymértékben hozzájárultak a kedvező finomítói árrések.
A Fogyasztói Szolgáltatások üzletág eredményességét egyszeri tételek, valamint a táguló üzemanyag-árrések támogatták. A Körforgásos Gazdasági Szolgáltatások területén tapasztalt javulás mögött több tényező húzódik meg. A szezonális hatások mellett a kedvezőbbé váló makrogazdasági környezet és a belső hatékonyságjavító intézkedések egyaránt pozitívan hatottak az eredményekre.
Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója a jelentéshez fűzött kommentárjában kitért a működési nehézségekre is. Kiemelte a Dunai Finomítót érintő tűzesetet, valamint a Barátság kőolajvezeték ismétlődő üzemzavarait, amelyek komoly kihívás elé állították a cégcsoportot.
A felajánlott mennyiség legkésőbb április közepéig áll az elsőbbségi hozzáférésre jogosult Mol rendelkezésére.
Egy friss felmérés alapján minimális mértékben, egy százalékkal mérséklődött a száz legnagyobb hazai magántulajdonú vállalat együttes értéke.
A közúti fuvarozás 2025 negyedik negyedévében ismét nehézségekkel küzdött: az emelkedő költségek és a csökkenő árumennyiség miatt a szektor kilencedik negyedéve profit nélkül működik.
Az OECD 2026-tól hatályos új iránymutatása jelentősen átalakítja a globális minimumadó szabályozását
Megszólalt az Answear magyarországi country managere: teljesen átalakult a magyar vásárlók gondolkodása a divatpiacon - ez csábít most a legtöbb vásárlásra
Az inflációs sokk után a magyar vásárlók nem tűntek el, csak óvatosabbak és sokkal tudatosabbak lettek.
Volt, aki egy százalékért adott milliókat, más a cég felét kérte: drámai fordulatok a Cápák között legújabb adásában
Volt, aki mindent vitt, másoknak csak tanács jutott a Cápák között legújabb adásában.
A győri Széchenyi István Egyetem két jelenlegi és egy már végzett hallgatója szerepelt a napokban az RTL Cápák között című televíziós műsorában.
A felmérésben megkérdezettek 53 százaléka akár azt is támogatná, ha gyermeke egyetem helyett saját vállalkozás építésébe kezdene.
Vállalkozók tízezrei kaptak ilyen kellemetlen levelet a NAV-tól: rengeteg pénzmosás elleni eljárás indulhat, erre kell készülni
Az érintett cégeknek a pénzmosás elleni eljárás kapcsán kell 101 kérdésre választ adniuk február végéig.
A járőrök értesítették a rendőrség munkatársait, akik az 52 éves férfit és a kábítószergyanús anyagot a további intézkedés érdekében átvették.
Az aranyszínű sárgaságot először 2013-ban mutatták ki Magyarországon Lenti községben és Kerkateskánd határában.
Életmentés, e-bike, outfit app és street food: több befektetés született, de ígéretes ötletek is hoppon maradtak.
A Lidl új, speciális tisztítógépet hoz a boltokba, amely sok háztartásban tényleg hiányzó láncszem lehet
A K&H Bank nagyvállalati növekedési indexének 2025 negyedik negyedéves adatai szerint tovább mérséklődött az infláció negatív hatása a vállalatok működésére.
A csak papíron létező pénztári egyenlegek nemcsak adózási kockázatot jelentenek, hanem a hitelképességet is rontják.
Az ügy azért került a Kúriára, mert Portik Tamás és Gyárfás Tamás felülvizsgálati indítványt nyújtott be a jogerős ítélet után.
A Borháló országos hálózattal rendelkezik, legtöbb üzlete Budapesten található, de számos vidéki városban is jelen vannak.
A mostani, vállalkozások energiahatékonysági fejlesztéseit célzó hitelkonstrukció mellett márciustól megnyílik egy, a földhő hasznosítását elősegítő hitelprogram is.
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén