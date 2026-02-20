Elképesztő nyereséget termelt a tavalyi évben a Mol: hiába a visszaesés, így is brutális a szám

Komoly visszaesés történt a Mol nyereségeinél, de még így is szép nyereséget termeltek - derül ki a vállalat friss elszámolásából.

A Mol-csoport péntek hajnalban közzétett negyedik negyedéves gyorsjelentése szerint a vállalat 2025-ben 1,3 milliárd dolláros adózás előtti eredményt ért el, ami 11 százalékos visszaesést jelent az előző évhez képest. A menedzsment ugyanakkor optimista: az idei évre vonatkozó előrejelzésük szerint az eredmény elérheti az 1,5 milliárd dollárt.

A jelentésből kiderül, hogy az egyes üzletágak teljesítménye vegyes képet mutatott 2025 utolsó negyedévében. A Kutatás-termelés (Upstream) szegmens eredménye gyengült a vizsgált időszakban. Ezzel szemben a Feldolgozás és Kereskedelem (Downstream) divízió javuló tendenciát mutatott fel, amihez nagymértékben hozzájárultak a kedvező finomítói árrések.

A Fogyasztói Szolgáltatások üzletág eredményességét egyszeri tételek, valamint a táguló üzemanyag-árrések támogatták. A Körforgásos Gazdasági Szolgáltatások területén tapasztalt javulás mögött több tényező húzódik meg. A szezonális hatások mellett a kedvezőbbé váló makrogazdasági környezet és a belső hatékonyságjavító intézkedések egyaránt pozitívan hatottak az eredményekre.

Hernádi Zsolt, a Mol-csoport elnök-vezérigazgatója a jelentéshez fűzött kommentárjában kitért a működési nehézségekre is. Kiemelte a Dunai Finomítót érintő tűzesetet, valamint a Barátság kőolajvezeték ismétlődő üzemzavarait, amelyek komoly kihívás elé állították a cégcsoportot.