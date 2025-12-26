Hiába a világpiaci áresés, idén már nem lesz olcsóbb a magyarok év végi kedvence: egészen megdöbbentő az indok

A virsli áránál érdemi csökkenésre csak hónapok múlva lehet számítani, hiába indult már el lefelé a sertésár a termékpályán - mondta a Pénzcentrumnak Braunmüller Lajos. Az Agrárszektor főszerkesztője szerint a jelenlegi bolti kínálat még a korábbi, drágább alapanyagokból készült, miközben a gyártói költségek továbbra is magasak. Utánanéztünk milyen árakkal és akciókkal találkozhatnak a vásárlók a nagyobb üzletláncokban a szilveszteri bevásárlások során.

Szilveszter közeledtével újra a figyelem középpontjába kerül a virsli piaca, hiszen aligha akad olyan magyar háztartás, ahol az év utolsó estéjén ne lenne része az ünnepi kínálatnak ez a klasszikus fogás. A statisztikák szerint továbbra is a sertésvirsli a legnépszerűbb Magyarországon, és a szakértők szerint decemberben nagyjából 30 százalékkal ugrik meg a kereslet a termékek iránt.

A fogyasztói döntésekben az év végi babonák és hagyományok is szerepet játszanak: szilveszterkor sokan tudatosan kerülik a baromfihúst. A közismert hiedelem szerint ugyanis a malac „kitúrja”, míg a csirke „elkaparja” a szerencsét, ezért is lehet az, hogy az ünnepi asztalon inkább a sertéshúsos fogások kapnak hangsúlyt. Cikkünkben utánajártunk, hogy mire számíthatnak a magyar vásárlók 2025 végén a boltokban a virsli tekintetében.

Csak pár hónap múlva jöhet nagyobb árcsökkenés

A virsli termékpályán jelenleg a vámháború következtében kialakult áresés tapasztalható a sertésárakat illetően, amely a helyettesítő terméknek számító baromfiárakat még nem értinti. Mindez nem jelenik meg egyelőre a fogyasztói árakban sem, hiszen a jelenleg a boltokban kapható virsli még a korábbi, drágább sertéshúsból készültek - idővel, várhatóan április, május környékére viszont érezhetővé válhat a kereskedelemben is a sertéshús, így az abból készült termékek, például a sertésvirsli esetében is némi csökkenés

- összegezte a helyzetet a Pénzcentrumnak Braunmüller Lajos, az Agrárszektor főszerkesztője.

A szakértő hozzátette: eközben az elmúlt évben a gyártók jelentős költségtényezőkkel néztek szembe. A közelmúltig emelkedett a sertés- és a baromfihús ára is, valamint jelentős bérelvárások jelentkeztek a gazdaság egészében, így a húsiparban is.

A munkaerőhiánnyal, különösen a szakképzett dolgozók hiányával küzdő húsipar ezért kénytelen volt az elmúlt egy évben a béreket emelni, amely az átadási áraikban is megjelenik. További, érdemi költséget jelent a gyártóknak a csomagolóanyagok után fizetendő EPR-díj, amelynek díjtételei az ősz folyamán ráadásul emelkedtek is

- fogalmazott a főszerkesztő.

Olcsósodás után ismét lendületben

A KSH adatai szerint a virsli (sertés vagy baromfi) fogyasztói átlagára 2024 novembere és 2025 novembere között 110 forinttal emelkedett kilogrammonként. A 3 010 forintos szintről 3 120 forintra nőtt az ár, ami 3,7 százalékos éves drágulásnak felel meg. Ez mérsékelt áremelkedésnek számít, különösen a korábbi évekhez képest, amikor jóval gyorsabb és nagyobb kilengésekkel járó árváltozások voltak jellemzők.

A 2025. novemberi 3 120 forintos ár a korábbi évek novemberi értékeihez viszonyítva vegyes képet mutat. A 2022. novemberi 3 040 forinthoz képest 80 forintos, azaz mintegy 2,6 százalékos emelkedés látható. Ugyanakkor a 2023. novemberi csúcshoz képest – amikor 3 330 forint volt az átlagár – a mostani szint 210 forinttal, nagyjából 6,3 százalékkal alacsonyabb. Ez azt jelzi, hogy a korábbi inflációs csúcsot az árak azóta nem érték el újra.

Az elmúlt három év trendjeit vizsgálva 2023-ban egyértelműen erős drágulási hullám bontakozott ki. Az év során több hónapban is 3 200–3 300 forint között alakult a kilónkénti ár, ami a teljes időszak legmagasabb szintje volt. A 2023-as év így kiugróan drágának számít, különösen a 2022 végi és a 2024-es árszintekhez képest.

2024-ben ezzel szemben fokozatos árcsökkenés és stabilizáció következett, az év végére már közel 10 százalékkal alacsonyabb szinten volt a novemberi ár, mint egy évvel korábban. 2025-ben az árak ismét enyhén emelkedtek, de már jóval kiegyensúlyozottabb pályán mozogtak. A 2025. novemberi ár így egy konszolidált állapotot tükröz: meghaladja a 2024-es mélypontot, de messze elmarad a 2023-as inflációs csúcsoktól.

Mi a helyzet a boltokban?

Ami a bolti akciókat illeti: a Lidl-ben a 750 grammos Piokok sertésvirsli 27-étől 939 forintba fog kerülni, de van az újságban fél kilós Kometa frankfurti is 1099 forintért, 400 gram Pikok bécsi roppanós pedig 999 forintért kapható.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS! A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az Aldiban a 400 grammos frankfurti virsli 889 forintért kapható ugyanez sajtosban 899 forint, a 640 grammos Kométa bécsi virsli pedig 1999 forintba kerül.

A Spar kiadványában rengeteg virsli szerepel: a Regnum jubileumi virsli 2×200 grammos kiszerelésben 1 199 forintért érhető el, ami kilogrammonként 2 997,5 forintos árat jelent. Ugyanez a jubileumi virsli hagyományos, tálalt formában 329 forintba kerül adagonként. A Regnum koktélvirsli ára 269 forint, míg a Regnum juhbeles cheddar sajtos virsli 630 grammos csomagban 1 299 forintért kapható. A Regnum hámozott frankfurti virsli, cheddarral töltve 629 forintba kerül, a klasszikus frankfurti sertésvirsli pedig 999 forintért vásárolható meg.

A Pick Pickolino virsli 140 grammos csomagban 389 forint, a Pick Pickolino roppanós virsli 300 grammos kiszerelésben 1 089 forint. A Wiesbauer Sacher virsli és a light változat 800 grammos csomagban 2 499 forintért kapható, míg a Wiesbauer prémium bécsi virsli 2×200 grammos kiszerelésben 1 299 forint. A Landhof Sacher virsli 875 grammos csomagban 3 499 forintba kerül.

A saját márkás S-Budget frankfurti virsli 500 grammos csomagban 949 forintba kerül. A különböző termékek jól mutatják, hogy a szilveszteri időszakban széles ársávban mozognak a virslik, az olcsóbb, nagy kiszerelésű termékektől egészen a prémium márkákig.

A Pennyben a Dárdás ínyenc virsli 969 forintba kerül, az Alföldi virdli kilója 1999 forintm a Kaiser mini hotdog 899 forintba kerül félkilós kiszerelésben, a Master Royal virsli pedig 2*200 grammos kiszerelésben 1399 forintért vehető meg.

A Tescoban a Pápai hús juhbeles virsliből 10 deka 269 forintért kapható, a kínálatban a Juhász pálcika csomagolt virsli 1 kilogrammos kiszerelésben 1 690 forintba kerül. A Pick műbeles virsli félkilós csomagja 2 190 forintos kilogrammonkénti áron érhető el, ami 219 forintos csomagárnak felel meg. A Kaiser frankfurti virsli 239 forintért vásárolható meg, ez a kiszerelés 2 390 forintos kilogrammonkénti árat jelent.

A Pickolino virsli 140 grammos csomagban 389 forintba kerül klubkártyával. A Kaiser csibe frankfurter 690 grammos kiszerelésben 869 forintért kapható Clubcarddal, ami kilogrammonként 1 738 forintos árnak felel meg. A Pick Pickolino roppanós frankfurti virsli 300 grammos csomagban 1 089 forintért vásárolható meg klubkártya használatával, a kilogrammonkénti ára 3 630 forint.

Az Auchan szilveszteri ajánlatai között számos népszerű virsliféle szerepel kedvezményes áron. A WIESBAUER termékcsaládból például a Premium Sacher virsli 320 grammos kiszerelésben 999 forintért kapható. A Premium Bécsi virsli 600 grammos csomagban 1499 forintba kerül, míg a klasszikus 1 kilogrammos WIESBAUER virsli 2699 forintért vásárolható meg.

A PICK termékei közül megtalálható a Pickolino virsli két darab 140 grammos csomagban 999 forintért, valamint a roppanós virsli 275 grammos kiszerelésben 1799 forintért. A KAISER Bécsi virsli és a WIENERLI Extra is 340 grammos kiszerelésben, 299 forintért kapható. A FINONIMO Pásztor roppanós virsli 199 forintba kerül, míg a TAURIS frankfurter 1 kilogrammos csomagban 1499 forintért kapható. Az ORSI frankfurti virsli szintén 1 kilogrammos kiszerelésben 1999 forintért szerepel az ajánlatban.