Gyengült este óta a forint: mutatjuk a mai nyitóárfolyamokat a devizapiacon

Gyengüléssel indította a csütörtök reggelt a forint a főbb nemzetközi devizákkal szemben az előző esti jegyzésekhez viszonyítva.

Az euró árfolyama reggel hat órakor 379,17 forinton állt, szemben az előző esti 377,70 forintos szinttel. A dollár jegyzése ugyanebben az időszakban 319,83 forintról 321,68 forintra emelkedett, míg a svájci franké 414,10 forintról 416,01 forintra nőtt.

Havi összevetésben vegyes a kép: az euróval szemben mintegy 0,5 százalékos erősödést mutat a forint a február eleji szintekhez képest. A dollár és a svájci frank relációjában azonban gyakorlatilag változatlan maradt az árfolyam a hónap eleje óta.