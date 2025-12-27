Így verik át a magyarokat a legnagyobb cégek is: ezekkel a sötét trükkökkel húznak le mindenkit

2025-ben közel 3,8 milliárd forintnyi bírságot szabott ki a Gazdasági Versenyhivatal (GVH), amely továbbra is határozottan lép fel a versenyt korlátozó és a fogyasztókat megtévesztő gyakorlatok ellen. Az év legnagyobb bírsága a „kukásautó-kartell” ügyhöz kapcsolódott, de a hatóság számos más területen is aktívan őrködött a tisztességes piaci verseny felett.

Az év vége nemcsak az ünnepi készülődésről szól, hanem a mérlegek elkészítéséről is, így van ez a hatóságoknál is. A Pénzcentrum minden évben összegzi a Gazdasági Versenyhivatal adatai alapján, hogy milyen jogsértések történtek az adott évben, illetve, hogy milyen szankciókat alkalmazott a hatóság a piaci szereplőkkel szemben. A verseny tisztasága nem csupán jogi kérdés: közvetlen hatással van a fogyasztók pénztárcájára és a vállalkozások lehetőségeire. De vajon mennyire szigorú a GVH, és milyen trendek rajzolódnak ki a magyar piacon? Mutatjuk a számokat és a legfontosabb ügyeket.

A Gazdasági Versenyhivatal Versenytanácsa 2025-ben összesen 3 782 601 889 forint bírságot szabott ki. Ez jelentős növekedés az előző éves összeghez képest, ugyanakkor a hivatal hangsúlyozta: az éves összbírságok összehasonlításából nem lehet messzemenő következtetéseket levonni, hiszen a bírságok alakulását minden évben az ügyek sajátosságai és összetettsége határozzák meg.

Kiemelték: a GVH működését évek óta nagyfokú következetesség jellemzi: az eljárások célja nem csupán a szankcionálás, hanem a piac tisztítása, a fogyasztói jogok védelme és a versenybarát gazdasági környezet fenntartása.

Az év legnagyobb ügye: a „kukásautó-kartell”

A legnagyobb egyedi bírságot a GVH a Volvo Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.-re szabta ki, összesen 972,9 millió forint értékben. Az ügy a köznyelvben „kukásautó-kartellként” vált ismertté, és komoly visszhangot keltett a piacon.

A GVH vizsgálata feltárta, hogy 2014–2015-ben több vállalkozás, köztük a Volvo Hungária Kft., a MUT Kft. és a Seres Gépipari Kft., előre egyeztette, melyikük indul ajánlattevőként és melyikük lesz beszállító a hulladékkezelési és vízgazdálkodási járművek beszerzésére kiírt KEOP közbeszerzési tendereken. A cél a piac felosztása és az árverseny kiiktatása volt. A cégek rendszeres személyes találkozókon és megosztott táblázatokban koordinálták a kapacitásokat.

EZ IS ÉRDEKELHET Hihetetlen, de igaz: tényleg ennyit keresnek a kukások Magyarországon 2025-ben Az 50. hét legolvasotabb cikkeiből látni, mennyire érzékenyen érinti az embereket a megélhetés, a biztonság és a kiszámíthatóság kérdése.

A kartell 35 közbeszerzést érintett, és további 15 tenderben más cégek is jogsértést követtek el támogató ajánlatokkal. Összesen hat vállalkozásra szabott ki bírságot a GVH, összesen 1,278 milliárd forint értékben. A legnagyobb bírságot a Volvo Hungária kapta:

972,9 millió Ft kartell miatt

+270 millió Ft eljárási bírság a GVH rajtaütésének akadályozásáért.

A többi érintett cég bírsága:

Seres Kft.: 264,6 millió Ft

GIF Modul Kft.: 31 millió Ft

Interteher Kft.: 4,6 millió Ft

Eurotrade Kft.: 3,3 millió Ft

He Hans Eibinger Kft.: 2,1 millió Ft

A MUT Kft. bírságot nem kapott, mert 116 millió Ft kompenzációt fizetett az érintett ajánlatkérőknek.

A GVH hangsúlyozta: a közbeszerzési kartellek a legsúlyosabb versenyjogi jogsértések közé tartoznak, amelyek akár büntetőjogi következményekkel is járhatnak. Az ilyen megállapodások nemcsak a versenyt torzítják, hanem megdrágítják a beszerzéseket, kárt okozva az államnak és az önkormányzatoknak.

Hol hibáznak leggyakrabban a cégek?

A 2025-ben kiszabott szankciók hátterében több jogsértési típus is meghatározó szerepet játszott. A hivatal idén 16 ügyben állapított meg tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatot, 6 alkalommal versenykorlátozó megállapodás miatt hozott döntést, emellett pedig volt ún. „erőfölénnyel való visszaélés” is.

Mint elmondták: a GVH feladatai alapvetően három pilléren nyugszanak:

versenyfelügyelet,

versenypártolás,

versenykultúra fejlesztése.

Ez azt jelenti, hogy a bírságok mellett a hatóság edukációs tevékenysége is egyre hangsúlyosabb: kommunikációs kampányokkal, útmutatókkal, rendezvényekkel és vállalati compliance támogatással igyekeznek megelőzni a jogsértéseket.

Szigor lesz, de együttműködésért cserébe csökkenhet a büntetés

A GVH jelezte: a következő években is a mostani, következetes bírságolási elvek mentén halad tovább. Bár a versenyhatóság szigorúan lép fel a jogsértésekkel szemben, nyitott arra, hogy a vállalatok együttműködését jutalmazza.

Ez többek között azt jelenti, hogy:

a bírság mérsékelhető, ha a vállalkozás bizonyíthatóan együttműködik a hatósággal,

a jóhiszeműség és tényleges társadalmi haszon (például fogyasztók kompenzálása) különösen számít,

de az együttműködésnek folyamatosnak és hitelesnek kell lennie.

A bírságolási irányelvekben nem várható jelentős változás: a 2025-ben kialakult gyakorlat marad a következő évek alapja.

Mennyire felkészültek a magyar cégek?

A GVH szerint a megfelelés szintje vállalatonként változik, de a trend egyértelmű: az együttműködés ma már alapfeltétel a piaci szereplők számára. Hangsúlyozták, hogy a megfelelés erősítésében a hivatal útmutatókkal, edukációs rendezvényekkel és kommunikációs programokkal is segíti a cégeket.

A hatóság a versenyfelügyeleti eljárások során gyakran írja elő kötelezettségként megfelelési programok bevezetését, ami hosszú távon csökkentheti a jogsértések számát.

Keményebb bizalom és tisztább piac felé?

A GVH idei 3,8 milliárdos bírságösszege és a közel egymilliárdos legnagyobb egyedi büntetés jól jelzi, hogy Magyarországon komoly a tét a versenyjog területén. A kartellgyanús ügyek, tisztességtelen kereskedelmi praktikák és erőfölénnyel való visszaélések továbbra is a hatóság fókuszában állnak, miközben a hivatal a vállalati kultúra fejlesztésére is nagy hangsúlyt helyez.

A 2026-os év legnagyobb kérdése: csökken-e a jogsértések száma a növekvő megfelelési elvárásoknak köszönhetően, vagy újabb rekordösszegek kerülnek majd a GVH kasszájába? Egy biztos: a versenyhatóság felügyelete továbbra is a magyar piaci környezet egyik legfontosabb stabilitási tényezője marad.