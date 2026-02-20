Börtönbe megy az egykori diósgyőri focista: hosszú évekre bezárhatják

Négy év két hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte első fokon Marius Siminicet, a Diósgyőr korábbi labdarúgóját a romániai Bihar Megyei Törvényszék. A sportolót kábítószer-kereskedelemben és tiltott szerek birtoklásában mondták ki bűnösnek - tudósított a Csakfoci.

A román sajtó beszámolói szerint az egykori támadó a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Nyomozó Igazgatóság (DIICOT) nagyváradi egysége által folytatott nyomozás során bukott le. A hatóságok munkáját egy fedett nyomozó segítette, aki bizonyítékokat gyűjtött a hálózat ellen. A nyomozó a kábítószerekhez közvetlenül Siminictől, illetve egy közvetítőn – a szintén elítélt Andrei Nicu Drăgușanun – keresztül jutott hozzá. A volt futballista 31 éves bűntársát kétéves szabadságvesztésre ítélték.

A csatárként játszó Siminic pályafutása során több romániai klubban, így az FC Bihor Oradea, a Liberty Salonta és az Arieșul Turda csapataiban is megfordult. Magyarországon a Diósgyőr játékosaként lett ismert. A DVTK színeiben 2004 és 2006 között összesen 19 NB I-es mérkőzésen lépett pályára, ezeken háromszor volt eredményes. Betalált többek között a Ferencváros elleni, telt házas összecsapáson is 2005-ben.

A bírósági eljárás során mindkét vádlott elismerte a terhére rótt bűncselekményeket, és kérték az egyszerűsített eljárás alkalmazását. Ez lehetővé tette a büntetési tétel egyharmados mérséklését, így az ítélet ennek figyelembevételével született meg. Siminic az eljárás kezdetén előzetes letartóztatásban volt, majd házi őrizetbe került, ám a bíróság mostani döntése értelmében börtönbe kell vonulnia. Az ítélet egyelőre nem jogerős, az érintettek fellebbezéssel élhetnek. Az ügyben a végső döntést a Nagyváradi Ítélőtábla hozza majd meg.

A volt labdarúgónak nem ez volt az első összeütközése a törvénnyel. Korábban egy bútoráruház sérelmére elkövetett, több tízmillió forint értékű sikkasztási ügyben is folyt ellene eljárás. Bár ez az ügy elévülés miatt megszűnt, a bíróság közel 474 ezer lej kártérítés megfizetésére kötelezte. Egy másik, csalási ügye szintén elévült, de az ott okozott több mint 115 ezer lejes kárt teljes egészében meg kell térítenie.