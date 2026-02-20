Bár a cseh élklub kifizette az átigazolási díjat az MTK Budapestnek, a fiatal védő a tavaszi idényt még a kék-fehéreknél tölti.
Börtönbe megy az egykori diósgyőri focista: hosszú évekre bezárhatják
Négy év két hónap letöltendő börtönbüntetésre ítélte első fokon Marius Siminicet, a Diósgyőr korábbi labdarúgóját a romániai Bihar Megyei Törvényszék. A sportolót kábítószer-kereskedelemben és tiltott szerek birtoklásában mondták ki bűnösnek - tudósított a Csakfoci.
A román sajtó beszámolói szerint az egykori támadó a Szervezett Bűnözés és Terrorizmus Elleni Nyomozó Igazgatóság (DIICOT) nagyváradi egysége által folytatott nyomozás során bukott le. A hatóságok munkáját egy fedett nyomozó segítette, aki bizonyítékokat gyűjtött a hálózat ellen. A nyomozó a kábítószerekhez közvetlenül Siminictől, illetve egy közvetítőn – a szintén elítélt Andrei Nicu Drăgușanun – keresztül jutott hozzá. A volt futballista 31 éves bűntársát kétéves szabadságvesztésre ítélték.
A csatárként játszó Siminic pályafutása során több romániai klubban, így az FC Bihor Oradea, a Liberty Salonta és az Arieșul Turda csapataiban is megfordult. Magyarországon a Diósgyőr játékosaként lett ismert. A DVTK színeiben 2004 és 2006 között összesen 19 NB I-es mérkőzésen lépett pályára, ezeken háromszor volt eredményes. Betalált többek között a Ferencváros elleni, telt házas összecsapáson is 2005-ben.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
10.
Nyíregyháza
|
22
|
6
|
6
|
10
|
29
|
37
|
-8
|
24
|
11.
Diósgyőr VTK
|
22
|
5
|
8
|
9
|
30
|
36
|
-6
|
23
|
12.
Kazincbarcika
|
22
|
4
|
2
|
16
|
20
|
45
|
-25
|
14
A bírósági eljárás során mindkét vádlott elismerte a terhére rótt bűncselekményeket, és kérték az egyszerűsített eljárás alkalmazását. Ez lehetővé tette a büntetési tétel egyharmados mérséklését, így az ítélet ennek figyelembevételével született meg. Siminic az eljárás kezdetén előzetes letartóztatásban volt, majd házi őrizetbe került, ám a bíróság mostani döntése értelmében börtönbe kell vonulnia. Az ítélet egyelőre nem jogerős, az érintettek fellebbezéssel élhetnek. Az ügyben a végső döntést a Nagyváradi Ítélőtábla hozza majd meg.
A volt labdarúgónak nem ez volt az első összeütközése a törvénnyel. Korábban egy bútoráruház sérelmére elkövetett, több tízmillió forint értékű sikkasztási ügyben is folyt ellene eljárás. Bár ez az ügy elévülés miatt megszűnt, a bíróság közel 474 ezer lej kártérítés megfizetésére kötelezte. Egy másik, csalási ügye szintén elévült, de az ott okozott több mint 115 ezer lejes kárt teljes egészében meg kell térítenie.
Hű, de ciki! Garázsban maradt Fernando Alonso a bahreini teszten, nem érkeztek meg a motor alkatrészei
Az Aston Martin az egyetlen csapat, amely Honda-erőforrást használ a Forma-1 2026-os szabályrendszerében, ám az eddigiek alapján komoly megbízhatósági gondokkal küzdenek.
Ukrajna téli paralimpiai csapata bojkottálja a paralimpia nyitóünnepségét, tiltakozásul amiatt, hogy az orosz és belarusz sportolók saját nemzeti zászlajuk alatt versenyezhetnek
Egyéniben két magyar rövidpályás gyorskorcsolyázó harcol ma a téli olimpián, de jégre lép a férfi váltó is 5000 méteren.
Ma este a Bundesliga, a Ligue 1, a Serie A és a La Liga is egy-egy mérkőzéssel jelentkezik. A találkozók több fronton is komoly tétet...
Az érmekért és helyezésekért pedig ugyanúgy jár az olimpiai jutalom, illetve egyes esetekben életjáradék a téli olimpián is, mint a nyárin.
Nagyon motiváltan indul neki a szezonnak Lewis Hamilton: szerinte nagyon fontos dolog került be a Ferrariba
A hétszeres világbajnok úgy érzi, emberileg és szakmailag is élete formájában van a Ferrarinál, az új autóban pedig már az ő "DNS-e" is megtalálható.
Újabb olimpiai helyezés a magyar csapattól: Kim Minszeok hetedik lett 1500 méteres gyorskorcsolyában
Kínai aranyérem született 1500 méteren, a magyar színekben induló Kim Minszok a hetedik helyen zárt.
A Leicester City fellebbezett a hat pontos levonás ellen, amelyet az Angol Labdarúgó Liga (EFL) pénzügyi szabályainak megsértése miatt szabtak ki rájuk.
Virgil van Dijk szerint Szoboszlai Dominik alkalmas arra, hogy idővel átvegye tőle a csapatkapitányi karszalagot a Liverpoolnál.
Alig tíz nappal azután, hogy a Seattle Seahawks megnyerte a Super Bowlt, a franchise-t hivatalosan is eladásra kínálták.
Mi történhetett? Kihátrált a versenyből a háromszoros dartsvilágbajnok van Gerwen, ellenfele járt jól
Michael van Gerwen betegsége miatt kénytelen kihagyni a darts Premier League ma esti, glasgow-i fordulóját, ami automatikus továbbjutást biztosít Luke Littlernek az elődöntőbe.
Ma Kim Minszok szerepel 1500 méteres gyorskorcsolyában a magyarok közül. Lássuk a programot!
Észak-londoni derbi, Lipcse-Dortmund; nem semmi hétvégéjük lesz a focirajongóknak.
Rangadók hétvégéje jön a Fizz Ligában: a listavezető Győri ETO Pakson, a dobogóért küzdő Debrecen pedig Zalaegerszegen lép pályára
A baseball történetének legsikeresebb klubja, a New York Yankees szerződtette a 16 éves magyar elkapót, Morua Márkót.
Már saját szurkolóit is átveri a Tottenham? Felszólaltak a drukkerek, súlyos dolgokkal vádolják a klubot
A vád szerint a dokumentumból kényes témákat hagytak ki, többek között a kiesés veszélyével kapcsolatos aggodalmakat.
Ez az első alkalom Oroszország 2022-es ukrajnai inváziója óta, hogy a két ország versenyzői ilyen feltételek mellett indulhatnak.
Botrány tört ki a futballszövetségben: a főtitkár lemondását követelik, szerintük nincs joga ott ülni
Az Afrikai Labdarúgó-szövetség végrehajtó bizottságának egyik tagja nyíltan követelte a főtitkár lemondását, mivel álláspontja szerint az jogalap nélkül tölti be pozícióját.
-
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
-
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén