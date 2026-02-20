2026. február 20. péntek Aladár, Álmos
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Hacker laptopot használ. Sok számjegy a számítógép képernyőjén.
Tech

Elképesztő, mivel trükköznek a hackerek 2026-ban: egy másodperc alatt repül minden pénze annak, aki erre nem figyel oda

Pénzcentrum
2026. február 20. 13:02

A kiberbiztonság napjainkban egy egyre gyorsuló, folyamatosan átalakuló környezet, ahol a növekvő fenyegetések, a geopolitikai fragmentáció és a technológiai szakadék együttesen formálják a kockázatokat. A mesterséges intelligencia kettős szerepet tölt be: miközben jelentősen erősíti a védekezési képességeket, a támadók kezében is soha nem látott hatékonyságú eszközzé válik.

Egy rosszul megírt e-mail, egy túl gyors kattintás vagy egy automatikusan használt AI-eszköz ma már elég lehet ahhoz, hogy érzékeny adatok kerüljenek rossz kezekbe. A mesterséges intelligencia robbanásszerű terjedése alapjaiban változtatja meg a kiberbiztonságot: nemcsak a támadókat teszi hatékonyabbá, hanem új, nehezen felismerhető kockázatokat is hoz. A szakértők szerint 2026-ra az AI-hoz köthető adatszivárgás válik az egyik legsúlyosabb digitális fenyegetéssé. A szervezeteknek egyszerre kell lépést tartaniuk az innovációval és megőrizniük a biztonságot, miközben a szabályozási keretek és az emberi szakértelem gyakran nehezen követi a technológiai fejlődést.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A 2025 augusztusa és októbere között a Statista felmérése által megkérdezett több mint 800 szakértő 34%-a szerint a generatív AI által okozott adat­szivárgás jelenti 2026 legnagyobb mesterséges intelligenciához kapcsolódó kockázatát. Ez jelentős elmozdulás az előző évekhez képest, amikor még a támadók technológiai fejlődése számított a fő fenyegetésnek. A jelentés készítői szerint ez a változás fordulópontot jelez: a generatív AI mindennapi munkafolyamatokba való beépülése új szintre emeli az adatvesztés és a gazdasági kémkedés kockázatát.

A megkérdezett vezetők 62%-a számolt be arról, hogy saját vállalatát vagy szakmai hálózatát érintette AI‑hoz köthető adat­szivárgás az elmúlt évben, összességében pedig 73% tapasztalt valamilyen kiberalapú csalást, ami a phishing szélsőséges elterjedtségét mutatja.

A vállalatokat érintő további gyakori fenyegetések továbbá:

  • A számla- és fizetési csalások, 37%-ban,
  • És a személyazonosság-lopások, 32%-ban

A mesterséges intelligencia egyre kifinomultabbá teszi ezeket a módszereket, miközben a generatív AI miatt a támadások száma is drámaian növekszik.

A  Global Cybersecurity Outlook 2026-os jelentése szerint pedig az AI elterjedése és a kiberfelkészültség közötti kapcsolat új egyenlőtlenségeket is teremt. A felmérésben részt vevő válaszadók 94%-a szerint az AI lesz a kiberbiztonság legmeghatározóbb változást hozó tényezője 2026-ban, ami egyébként már 2025-ben is elég jelentős volt - erről korábban a Bankszövetség kibervédelmi szakembere nyilatkozott bővebben a Pénzcentrumnak.

Ennek megfelelően egyre több szervezet vizsgálja aktívan az AI-eszközök biztonságát: míg 2025-ben ez az arány 37% volt, 2026-ra 64%-ra emelkedett. Ugyanakkor az AI-hoz kapcsolódó sebezhetőségek is rohamosan szaporodnak: a megkérdezettek 87%-a ezeket azonosította a leggyorsabban növekvő kiberkockázatként.

A geopolitika továbbra is meghatározó tényező. A szervezetek közel kétharmada már számol geopolitikai indíttatású kibertámadásokkal, beleértve a kritikus infrastruktúrák elleni akciókat és a kiberkémkedést. Ezzel párhuzamosan csökken a nemzeti felkészültségbe vetett bizalom: a válaszadók 31%-a alacsonynak ítéli országa képességét egy jelentős kiberválság kezelésére. A bizalom regionálisan erősen eltér: míg a Közel-Kelet és Észak-Afrika térségében magas az önbizalom, Latin-Amerikában és a Karib-térségben kifejezetten alacsony.

Mindezek fényében a kollektív kiberreziliencia erősítése nemcsak gazdasági, hanem társadalmi szükségszerűséggé válik. A kiberbiztonság olyan határterület, ahol az együttműködés továbbra is lehetséges és rendkívül hatékony – még egy töredezett, bizonytalan globális környezetben is.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni a K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCredit Banknál 6,42%, a Magnet Banknál 6,76%, az Erste Banknál 6,78%, a CIB Banknál 6,79%, míg a Raiffeisen Banknál pedig 7%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Meglepő, ami kiderült az április 12-i választásokról: csak saját magát hibáztathatja rengeteg magyar, hogy ez így alakult?
EZ IS ÉRDEKELHET
Meglepő, ami kiderült az április 12-i választásokról: csak saját magát hibáztathatja rengeteg magyar, hogy ez így alakult?
Magyarország helyzetét az európai digitális átállásban vegyes kép jellemzi.

Így játsszák ki a csalók a biztonsági rendszereket

A legtöbb kibertámadás ma már nem úgy kezdődik, hogy a hackerek egy ritka technikai hibát keresnek egy programban. Sokkal egyszerűbb módszert választanak: megszerzik egy felhasználó hozzáférését, és úgy lépnek be a rendszerbe, mintha jogos tulajdonosok lennének. Ez lehet egy ellopott jelszó, egy megtévesztéssel kicsalt belépési adat, vagy egy aktív bejelentkezés „eltérítése”.

Az elmúlt év tapasztalatai szerint az esetek döntő többségében valamilyen ilyen visszaélés is szerepet játszott. Ennek oka, hogy ma már egyre több online szolgáltatást használunk – e-mailezést, fájlmegosztást, üzleti alkalmazásokat –, amelyek bárhonnan elérhetők. Ilyen környezetben nem a számítógépes hálózat határai számítanak igazán, hanem az, hogy ki és milyen néven lép be.

Amikor „identitásalapú” támadásról beszélünk, nem csak jelszólopásra kell gondolni. Gyakori trükk az is, amikor a támadó ráveszi az áldozatot egy megtévesztő e-maillel vagy üzenettel, hogy maga adja meg az adatait. Más esetekben a támadó egy már bejelentkezett munkamenetet használ ki, vagy olyan jogosultságokat, amelyek túl széles hozzáférést adnak egy felhasználónak vagy rendszernek. Ezek a belépések kívülről teljesen szabályosnak tűnnek, ezért a védelem gyakran későn reagál.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a behatolások jelentős része ilyen módon indul. A leggyakoribb belépési út a megtévesztésen alapuló támadás, például hamis e-mailek vagy üzenetek formájában. Ezt követik azok az esetek, amikor ellopott jelszavakat használnak, vagy automatikusan próbálgatják a belépési adatokat. Nem elhanyagolhatóak a belső visszaélések sem, amikor egy munkatárs – szándékosan vagy figyelmetlenségből – túl nagy hozzáférést biztosít a csalóknak.

Ha a támadó egyszer már „bent van”, sokkal könnyebben mozog tovább a rendszeren belül, és egyre több adatot vagy szolgáltatást érhet el. Egyetlen túlzott jogosultsággal rendelkező fiók is elég lehet ahhoz, hogy a probléma gyorsan eszkalálódjon.

Mindez azt jelenti, hogy a védekezésnek nemcsak a technikai hibák javítására kell összpontosítania, hanem arra is, hogyan lépnek be a felhasználók, és valóban csak ahhoz férnek-e hozzá, amire szükségük van.

Az egyszerűbb, de biztonságosabb belépési megoldások, a rövidebb ideig érvényes hozzáférések és a gyanús viselkedés korai felismerése kulcsszerepet játszanak abban, hogy egy kisebb incidensből ne legyen komoly káresemény.

Kapcsolódó cikkeink:
Címlapkép: Getty Images
#tech #kiberbűnözés #adatok #kibertámadás #adathalászat #mesterséges intelligencia #ai #kiberbiztonság #geopolitika #hackerek #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:14
14:04
13:44
13:40
13:31
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. február 20.
Drága csapdába sétál rengeteg magyar lakástulaj 2026-ban: jó ideig futhat a pénze után, aki ezt benézi
2026. február 19.
Megszólalt Trunk DABLTY Tamás: sokan gondolták, de nem a Z generáció fogja megváltani a világot
2026. február 20.
Magyarok tízezrei kerültek brutális adósságspirálba: esélyük sincs kitörni a csapdából
2026. február 19.
Szinte senki sem beszél róla: így változtak az ápolók bérei az elöregedő társadalom árnyékában
2026. február 19.
Érik a tudás tragédiája, így pusztulhat ki a legendás magyar gógyi: drasztikus reform kellene az iskolákban
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. február 20. péntek
Aladár, Álmos
8. hét
Február 20.
A pipázás világnapja
Február 20.
A társadalmi igazságosság napja
Ajánlatunk
Tech legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Elképesztően hiteles csalás terjed, rég láttunk ilyet: te is veszélyben vagy, ha Gmailt használsz
2
3 hete
Stumpf-Biró Balázs: mai életünk fenntarthatatlan, ha így megy tovább, a COVID idejének sokszorosára állhat le a világ
3
2 hónapja
Telekomos ügyfelek, vigyázat: egyetlen SMS-sel lenullázhatják a bankszámlát
4
2 hete
Erről a pesti helyről alig tud valaki: ingyen megjavítanak bármit, amit a szerviz már kidobásra ítélt
5
3 hete
Téged is hívnak most erről a gyanús telefonszámról? Fel ne vedd, másodpercek alatt lehúzzák a pénzed!
PÉNZÜGYI KISOKOS
Recesszió
A gazdasági konjunktúra hanyatlása.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. február 20. 13:14
Megvan a menetrend: újraindul egy fontos járat, készülhetnek a vidéki utasok
Pénzcentrum  |  2026. február 20. 12:14
Akkora a tömegnyomor ezekben a turistaparadicsomokban, hogy extra adót vetnek ki az utazókra
Agrárszektor  |  2026. február 20. 13:31
Idén ez lesz a legfontosabb: most dől el a magyar gazdák jövője
RETAIL DAY 2026
Mi a túlélés – és a profit – valódi titka? A legkisebb webshopoktól az üzletláncokig mindenki választ kap.
Kihagyom
Érdekel