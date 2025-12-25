2025. december 25. csütörtök Karácsony, Eugénia
2 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2025. január 24.Tûzoltók dolgoznak a IX. kerületi Vakapu utcában, ahol feltehetõleg robbanás történt egy társasházban 2025. január 24-én. A munkálatok közben átvizsgálták az égõ lakás feletti szinteket, az egyik negyedik e
Otthon

Beindult a karácsonyi bírság-nagyüzem: 300 ezerre büntethetik, aki erre nem figyel az ünnepek alatt

Szánthó Péter
2025. december 25. 13:03

Rengeteg hulladék keletkezik karácsonykor a csomagolóanyagokból, ám a háztartási szemét kazánban vagy kályhában történő elégetése komoly veszélyeket rejt. A katasztrófavédelem szerint nemcsak a kéménytüzek kockázata nő, de mérgező gázok is felszabadulnak, amelyek az egészségre és a környezetre is ártalmasak. Az idei karácsonyfát és a csomagolópapírt sem szabad tüzelőként használni éppen ezért. A jogszabályok szerint a hulladékégetés büntethető, akár 300 ezer forintos bírság is járhat érte. A biztonságos fűtéshez kizárólag megfelelően kiszárított, tiszta tűzifa alkalmazható.

Rengeteg ajándék fog gazdát cserélni a napokban, és bizony amellett sem szabad elmenni, hogy karácsonykor rengeteg szemét keletkezik a háztartásokban - csomagolóanyagok, ajándékszatyrok, zacskók. Ezekkel valamit kezdeni kell, akinek pedig van valamilyen fatüzelésű fűtőberendezése, annak kecsegtető lehet ott megszabadulni a sok papírtól, csomagolástól, de ez, mint kiderült korántsem jó ötlet, sőt, büntetés is járhat érte!

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a Pénzcentrum kérdésére kifejtette: nem rendelkeznek pontos információkkal arról, hogy hány alkalommal vezetett lakástűzhöz a hulladékkal fűtés. Az viszont tény, hogy a szemét elégetése hozzájárul a korom és kátrány a kéményben történő lerakódásához, így növeli a kéménytüzek kialakulásának veszélyét.

20 millió forintba is kerülhet a szilveszteri petárdázás: nem árt figyelni, ezt még mindig nagyon sok magyar nem tudja
EZ IS ÉRDEKELHET
20 millió forintba is kerülhet a szilveszteri petárdázás: nem árt figyelni, ezt még mindig nagyon sok magyar nem tudja
A biztosítók tapasztalatai szerint a karácsonyi és téli időszak minden évben együtt jár a kockázatok látványos átrendeződésével.

Tavaly 6583 lakóépületben keletkezett tűz, 778, vagyis a lakástüzek 12 százaléka a kéményben keletkezett. Idén november végéig 5863 lakóépület gyulladt ki, 745 esetben, az esetek 12,7 százalékában a kéményben keletkezett tűz.

Az OKF is leszögezte:

ne a kazánban elégetve szabaduljunk meg a karácsonykor keletkező szeméttől: csomagolópapíroktól, hungarocell daraboktól!

Amellett, hogy ezek mérgező gázokat bocsátanak ki, amelyek lerakódnak az ember ruházatán, a bőrön, a tüdőben, komoly megbetegedésekhez vezethetnek. A légkörbe jutva nemcsak a saját magunk és családunk, hanem az egész lakókörnyezetünket veszélyeztetjük, sőt még a kazánt, kályhát, kandallót és a kéményt is tönkretesszük vele.

Kapcsolódó cikkeink:

És a kiszolgált karácsonyfa sem a kazánba való! A karácsonyfának szánt fenyőket november közepén vágták ki. A fenyő vízkeresztre a fűtött lakásban ahhoz már eléggé kiszáradt, hogy egy csillagszórótól, gyertyától vagy régi fényfüzértől meggyulladjon és lakástüzet okozzon, de ahhoz még nem elég száraz, hogy megfelelő tüzelő legyen belőle.

Tüzelőnek majd felaprítva és teljesen kiszárítva, a legkorábban a 2026 évi fűtési szezonban lehet alkalmas.

Magyarországon az érvényes jogszabályok szerint a hulladékégetés jogsértő tevékenység, 300 000 forintig terjedő bírsággal sújtható, sőt adott esetben bűncselekménynek is minősülhet.

Brutál tüzet okozhat, ha szeméttel fűtünk

Fával fűtés esetén a legoptimálisabb két éven keresztül fedett, jól szellőző helyen szárított fát használni. A jó tűzifának húsz százalék alatti a nedvességtartalma, de a legjobb, ha ez az érték tíz és tizenöt százalék között van. A frissen kivágott fa nedvességtartalma negyven-ötven százalék. Ha nedves fával gyújtunk be, a víz elpárologtatása nyeli el az energiát, a tűz alacsonyabb hőfokon ég, több korom, kátrány és vízgőz szabadul fel. Ez a vízgőz, kátrány és korom lerakódik a kéményben, leszűkíti a kémény belső átmérőjét, gátolja a füstgáz távozását

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

- magyarázták. A kémény belső falára lerakódott egyre vastagodó korom és kátrányréteg előbb-utóbb meggyullad. A kémény leszűkült belső átmérője miatt romlik annak huzathatása is, ami az égéstermék visszaáramlásához, így szén-monoxid kialakulásához is vezethet.

Nem érdemes tehát nedves, vagy kezelt (festett, lakkozott, rétegelt) fával fűteni. Ezek nemcsak több lerakódást képeznek a kéményben, hanem még a fűtőértékük is rosszabb, ráadásul a környezetet is szennyezik.

A legrosszabb megoldás szeméttel, olajos rongyokkal, műanyaggal, gumiabroncsokkal, színes papírral fűteni. Két hét szeméttel fűtés során annyi korom és kátrány rakódik le a kéményben, mint fél év száraz fával fűtés alatt

- szögezték le. Elmondták, ha azt tapasztaljuk, hogy a szomszéd kéményéből sűrű, fekete füst áramlik, és gyanítható, hogy hulladékkal fűt, első lépésként érdemes személyesen megbeszélni a problémát. Ha ez nem jár sikerrel, bejelentést lehet tenni az illetékes kormányhivatal járási hivatalában.

Veszélyes trend terjed

A katasztrófavédelem arra is felhívta a figyelmet, hogy az elmúlt hetekben fokozott médiaérdeklődés övezett egy esetet, amelynél azért kellett egy cserépkályhát teljesen átépíteni, mert a tulajdonos dióhéjjal is fűtött.

A dióhéj hirtelen fejleszt nagy mennyiségű hőt, az égéstérben és az égéstermék-elvezetőben kialakuló extrém hőterhelés miatt a kályha és a kémény is súlyosan károsodhat. Az sem mindegy, hogy az egyes fűtőeszközökbe milyen módon rakunk tüzet. Gyakori hiba, hogy az emberek a kandallóba úgy gyújtanak be, mintha tábortüzet raknának és a fahasábokat gúlaként helyezik egymásra

- húzták alá.

Címlapkép: Máthé Zoltán, MTI/MTVA
#otthon #fűtés #karacsony #bírság #büntetés #karácsonyfa #szemét #katasztrófavédelem #tragédia #tűzeset

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
14:02
13:47
13:30
13:03
12:35
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 25.
Magyarok tízezrei jártak pórul a december 24-i ajándékozással: nekik újra jöhet a kín, a véget nem érő sorbanállás
2025. december 24.
Kassai Lajos: Egy tönkretett társadalom bizalmát helyreállítani sok esetben „mission impossible”
2025. december 25.
Lehull a lepel a titokzatos strómanokról: így játsszák át az állami vagyont hajléktalanoknak, titokzatos külföldi csalóknak
2025. december 24.
Műfenyő vagy igazi? Lehull a lepel a műanyag karácsonyfákról: döbbenet, miből készítik valójában
2025. december 24.
Drasztikusan nő a pénisztörések száma Magyarországon: ezért nagyon hibás a pornó is, ez az egyik legnagyobb baj
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 25. csütörtök
Karácsony, Eugénia
52. hét
December 25.
Karácsony 1. napja
Ajánlatunk
Otthon legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Itt a friss hótérkép: ezen a részen fog esni a hó karácsonykor Magyarországon
2
4 hete
Kár tagadni, már zajlik a lakáskatasztrófa Magyarországon: így vált luxussá a saját otthon az átlagembernek
3
1 hónapja
Kirobbant a magyar klíma-botrány: ezzel bizony nagyon sokan nem számoltak a hűtő-fűtő berendezések kapcsán
4
4 hete
Fájdalmas lakáskatasztrófa közelít Magyarországon: ezt nagyon sokan megérzik majd
5
3 hete
Na, erre nem számítottak azok, akik Otthon Starttal vesznek lakást: még megüthetik a bokájukat
PÉNZÜGYI KISOKOS
Maradékjogok
olyan, az életbiztosítási szerződésekben rögzített jogosultságok, amelyek a díjfizetés elmaradása, illetőleg a szerződésnek a biztosítási összeg kifizetése nélküli megszűnése esetén is fennmaradnak.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 25. 10:02
Lehull a lepel a titokzatos strómanokról: így játsszák át az állami vagyont hajléktalanoknak, titokzatos külföldi csalóknak
Pénzcentrum  |  2025. december 25. 06:45
Hatalmas karácsonyi akciót hirdetett a Lidl: nagyon örülhetnek ennek a magyar nyugdíjasok
Agrárszektor  |  2025. december 25. 12:34
Ezzel a rizzsel van tele rengeteg piac: ki nem találnád, honnan érkezik