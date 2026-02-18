Az elmúlt években a magyar csúcsrészvények közé írta be magát az MBH Bank és a 4iG is.
Megjött a fordulat? Nagy ralival zárt a magyar tőzsde
Emelkedéssel zárt szerdán a Budapesti Értéktőzsde: a BUX index 2913,21 ponttal, 2,33 százalékkal 127 820,56 pontra erősödött. A részvénypiac forgalma elérte a 20 milliárd forintot, és a vezető hazai papírok egyaránt pluszban fejezték be a kereskedést.
A piaci hangulatot alapvetően a nemzetközi tőzsdék pozitív teljesítménye határozta meg. Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője szerint a világ tőzsdéin is jó hangulat uralkodott, ami a budapesti parketten is érezhető volt. A BUX emelkedését elsősorban az OTP húzta, miközben jelentős forgalom zajlott a 4iG és a Richter részvényeiben is.
A Richter árfolyama napközben történelmi csúcsra, 11 840 forintra emelkedett, miután a társaság bejelentette, hogy stratégiai kutatási együttműködési és opciós licencmegállapodást kötött a svájci FimmCyte AG biotechnológiai céggel. Zárásra a papír 150 forinttal, 1,29 százalékkal 11 820 forintra erősödött, mintegy 2 milliárd forintos forgalom mellett.
- A 4iG részvényei kiemelkedően teljesítettek, árfolyamuk 10,96 százalékkal 3595 forintra ugrott, közel 2 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP papírjai 1250 forinttal, 3,19 százalékkal 40 450 forintra drágultak, forgalmuk megközelítette a 9,9 milliárd forintot, ami egyértelműen meghatározta a BUX napi mozgását.
- A Mol árfolyama 38 forinttal, 1,07 százalékkal 3576 forintra emelkedett, 4,8 milliárd forintos forgalom mellett. A
- Magyar Telekom részvényei 20 forinttal, 1,02 százalékkal 1990 forintra erősödtek, forgalmuk 680,3 millió forint volt.
Az elemző szerint a mostani emelkedés részben technikai korrekciónak tekinthető, mivel a hazai és a nemzetközi piacok a múlt heti visszaeséseket dolgozták le. Az európai és az amerikai tőzsdéken is emelkedés volt megfigyelhető, ami támogatta a magyar részvénypiac teljesítményét.
A kisebb és közepes kapitalizációjú részvényeket követő BUMIX index szintén erősödött: 209,93 ponttal, 2,14 százalékkal 10 028,28 pontra nőtt a keddi záráshoz képest.
Miközben a világ népessége még növekszik, a termékenységi ráták szinte minden régióban csökkennek.
A Valutaalap előrejelzése szerint az államadósság finanszírozási terhei hat éven belül a jelenlegi szint kétszeresére emelkedhetnek.
Az államadósság 2025 végén 74,9%-ra emelkedett, kicsivel meghaladva a kormány előrejelzését.
Most látszik igazán az elmúlt évek inflációs sokkhatása: padlón a gazdaság, ebből még évekig nem lesz kiút
Az Európai Bizottság friss tanulmánya azt vizsgálja, hogyan változott meg az egyes tagállamok költség- és árversenyképessége a 2020–2024 közötti inflációs sokk után.
A korábbi sikertelen próbálkozások után most hivatalosan is bejelentették az érdekképviselet létrejöttét a cégvezetésnek.
A magyar deviza teljesítménye jelentősen felülmúlja a régiós versenytársakét, miközben a befektetők a gazdaságpolitikai fordulat lehetőségét mérlegelik.
A BÉT részvényindexe, a BUX 517,87 pontos, 0,42 százalékos emelkedéssel 124 907,35 ponton zárt kedden.
Az eurót reggel hét órakor 378 forinton jegyezték a kedd esti 378,18 forint után.
Nem a rezsicsökkentést bukhatja az orosz gáz hiánya miatt az ország, egészen máshol csapódhat le a veszteség
Az orosz gázimport megszűnése nem feltétlenül a rezsicsökkentést, hanem az állami és piaci energiacégeket érintheti érzékenyen.
Napok óta meredeken zuhan a 4iG árfolyama, amely a novemberi csúcshoz képest már 41 százalékkal került lejjebb.
Az Európai Bizottság álláspontja szerint a Barátság kőolajvezeték leállása ellenére nem fenyeget rövid távú ellátási kockázat.
Az orosz olajszállítás január végi kiesése után a Mol a stratégiai készletekhez nyúlna.
Lassan elporlad a forint bivalyereje? Erre számíthatunk a választásokig: meglepően mozoghat az árfolyam
Hónapok óta szokatlanul stabil pályán mozog a forint, miközben a globális pénzpiacokat továbbra is bizonytalanság, geopolitikai kockázatok és változó kamatvárakozások jellemzik.
Hiába a MOHU visszaváltási díjai, komoly válságba került a hazai műanyag-biznisz: ez lehet az iparág jövője
A Mohu szerint nem volt visszaesés, és folyamatosan fejlesztik a szelektív gyűjtést.
Gyengült a forint árfolyama kedd reggel a főbb devizákkal szemben a hétfő esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Őrület, ami a forint árfolyamával történik: megint erősödött a magyar pénz - ennyit ér most egy euró
Erősödött a forint a főbb devizákkal szemben hétfőn kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Egy orosz támadást követően nemrég leállt a Barátság Kőolajvezeték.
Keményet lépett a Mol a Barátság-kőolajvezeték leállása után: felszabadítják Magyarország vésztartalékait
Amennyiben a keleti irányból érkező szállítások a következő napokban nem indulnak újra, Magyarországon első körben mintegy 250 ezer tonna stratégiai kőolajkészlet felszabadítása válhat szükségessé.
Vállalat-finanszírozás fedezettel: hogyan javítja a kondíciókat a Start Garancia kezessége?
Limbach Attilát, a Start Garancia Zrt. vezérigazgatóját arról kérdeztük,hogy miért érdemes ma egy vállalatnak kezességet kérnie és minek kell ehhez megfelelnie?
Az Év Bankja 2025: mutatjuk a teljes listát, ők lettek a győztesek
Csütörtökön adták át a Mastercard díjait.
Az innovációs fődíjat a Gránit Bank nyerte a Mastercard „Az év bankja” versenyén (x)
A Gránit Bankot választotta az Innovation szegmens legjobbjának a szakmai zsűri a Mastercard „Az év bankja 2025” versenyén