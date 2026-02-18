Megjött a fordulat? Nagy ralival zárt a magyar tőzsde

Emelkedéssel zárt szerdán a Budapesti Értéktőzsde: a BUX index 2913,21 ponttal, 2,33 százalékkal 127 820,56 pontra erősödött. A részvénypiac forgalma elérte a 20 milliárd forintot, és a vezető hazai papírok egyaránt pluszban fejezték be a kereskedést.

A piaci hangulatot alapvetően a nemzetközi tőzsdék pozitív teljesítménye határozta meg. Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője szerint a világ tőzsdéin is jó hangulat uralkodott, ami a budapesti parketten is érezhető volt. A BUX emelkedését elsősorban az OTP húzta, miközben jelentős forgalom zajlott a 4iG és a Richter részvényeiben is.

A Richter árfolyama napközben történelmi csúcsra, 11 840 forintra emelkedett, miután a társaság bejelentette, hogy stratégiai kutatási együttműködési és opciós licencmegállapodást kötött a svájci FimmCyte AG biotechnológiai céggel. Zárásra a papír 150 forinttal, 1,29 százalékkal 11 820 forintra erősödött, mintegy 2 milliárd forintos forgalom mellett.

A 4iG részvényei kiemelkedően teljesítettek, árfolyamuk 10,96 százalékkal 3595 forintra ugrott, közel 2 milliárd forintos forgalomban.

Az OTP papírjai 1250 forinttal, 3,19 százalékkal 40 450 forintra drágultak, forgalmuk megközelítette a 9,9 milliárd forintot, ami egyértelműen meghatározta a BUX napi mozgását.

A Mol árfolyama 38 forinttal, 1,07 százalékkal 3576 forintra emelkedett, 4,8 milliárd forintos forgalom mellett.

A Magyar Telekom részvényei 20 forinttal, 1,02 százalékkal 1990 forintra erősödtek, forgalmuk 680,3 millió forint volt.

Az elemző szerint a mostani emelkedés részben technikai korrekciónak tekinthető, mivel a hazai és a nemzetközi piacok a múlt heti visszaeséseket dolgozták le. Az európai és az amerikai tőzsdéken is emelkedés volt megfigyelhető, ami támogatta a magyar részvénypiac teljesítményét.

A kisebb és közepes kapitalizációjú részvényeket követő BUMIX index szintén erősödött: 209,93 ponttal, 2,14 százalékkal 10 028,28 pontra nőtt a keddi záráshoz képest.