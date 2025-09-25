2025. szeptember 25. csütörtök Eufrozina, Kende
18 °C Budapest
Gulyás Gergely bejelentése: hathavi jutalmat kap rengeteg állami dolgozó, ők számíthatnak a pluszpénzre ×
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Gulyás Gergely bejelentése: hathavi jutalmat kap rengeteg állami dolgozó, ők számíthatnak a pluszpénzre
Gazdaság

Gulyás Gergely bejelentése: hathavi jutalmat kap rengeteg állami dolgozó, ők számíthatnak a pluszpénzre

Pénzcentrum
2025. szeptember 25. 09:59

A sajtótájékoztató csütörtökön reggel fél tíztől kezdődik, ahol a kormány tagjai a hazai közéletet és a gazdaságot érintő legfontosabb kérdésekre adhatnak választ. A Pénzcentrum az eseményt élőben követi, így percről percre beszámolunk majd a legfontosabb bejelentésekről és részletekről.

Csütörtök délelőtt ismét Kormányinfót tart Vitályos Eszter kormányszóvivő és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A megszokott „Mit, miért tesz a kormány?” mottó alatt zajló tájékoztatón a kabinet legfrissebb döntéseiről számolnak be, és várhatóan gazdasági szempontból is lényeges témák kerülnek napirendre. Szóba kerülhet többek között az ipar- és munkahelyvédelmi akcióterv, az orosz energiafüggőség csökkentésével kapcsolatos nemzetközi nyomás, az uniós kapcsolatok helyzete, valamint az Otthon Start program aktuális állása.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kibővítik a fegyverpénzt?

Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy a kormány a tegnapi ülésén döntött a fegyverpénz kifizetéséről. A juttatást a korábbi szabályok szerint folyósítják, vagyis ismét megkapja a hat havi összeget a rendőrség, a honvédség, a NAV pénzügyőri állománya, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állománya.

A miniszter két új változásról is beszámolt. Az egyik a határvadászok helyzete volt: mivel a legutóbbi kifizetéskor még nem léteztek, most külön döntés született arról, hogy ők is jogosultak a fegyverpénzre. Emellett a kormány a tisztjelölt hallgatók ügyét is napirendre vette: a honvédtisztjelöltek már katonai jogállásúként megkapják a juttatást, a rendőrtisztjelöltek esetében pedig hamarosan pontosítják a szabályokat, hiszen a képzés alatt ők is teljesíthetnek szolgálatot.

A juttatást jövő februárjában fogják kifizetni, kivéve, ha valaki ellen eljárás folyik, esetükben az eljárás lezárásának végén döntenek a kifizetésről.

Kapcsolódó cikkünk:

Folyamatos a nagy érdeklődés az Otthon Start Program iránt?

A kormányülésen részletes beszámolót hallhattak a kabinet tagjai az Otthon Start Program aktuális állásáról. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta: a Bankszövetséggel zajló egyeztetések folyamatosak, a 3 százalékos hitelügyintézések pedig zökkenőmentesen haladnak. Az igénylők száma naponta nagyjából ezer körül alakul, eddig már több mint 15 ezren adták be kérelmüket a kedvezményes hitelre.

Az ingatlanpiacon is látványos élénkülés tapasztalható: a kormány adatai szerint idén 20 százalékkal több lakást hirdettek meg, mint egy évvel korábban. Budapesten közel 70 százalékkal, a megyei jogú városokban pedig mintegy 60 százalékkal emelkedett a meghirdetett ingatlanok száma.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Kapcsolódó cikkeink:

A magyar szőlők is veszélyben az aranyszínű sárgaság miatt

Gulyás Gergely tájékoztatása szerint az aranyszínű sárgaság jelenleg a magyar borászat legnagyobb fenyegetését jelenti. A betegséget az amerikai szőlőkabóca terjeszti, és a 19 vármegyéből már 13-at, valamint a 22 történelmi borvidékből 15-öt érint. Bár a fertőzést Magyarországon 2013-ban azonosították, mára tömegesen és gyorsan terjed, így a fertőzött tőkék teljes kivágása vált az egyetlen hatékony védekezési módszerré.

Kapcsolódó cikkeink:

A kormány az agrártárca javaslatára 1,3 milliárd forintot biztosít a hegyközségeknek a fertőzött ültetvények felszámolására, emellett 800 millió forintot drónos felderítésre, 1,7 milliárd forintot pedig permetezésre és más védekezési technológiákra fordítanak. Gulyás hangsúlyozta, hogy a betegség az emberekre nem jelent veszélyt, de a szőlőt pusztítja, ezért a korai felismerés és a fertőzött tőkék eltávolítása kulcsfontosságú. A kormány a termelők kártalanításáról is tárgyalni fog, hogy a kivágott ültetvények után megfelelő anyagi támogatást kapjanak.

Címlapkép forrása: MTI/Máthé Zoltán
#hitel #energia #támogatás #gazdaság #világ #orosz #kormányinfo #gulyás gergely #háború #otthon start

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:20
10:15
10:03
09:59
09:57
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. szeptember 24. 17:03
Ismét téma a nyugdíjemelés: kik kaphatnak sokkal többet?  
Media1
2025. augusztus 26. 16:34
RTL és NER, 444 és Kutyapárt, közmédia és félmilliárdos smink - Vendégünk Zimon András (Media1, 2025.08.25.)  
MEDIA1  |  2025. szeptember 25. 09:40
Rendőrök foglalták le Káncz Csaba újságíró számítógépét - Lánczi már le is hazaárulózta, de többen védelmükbe vették őt
Hadházy Ákos független országgyűlési képviselő arról számolt be egy szerdai Facebook-bejegyzésben, h...
Holdblog  |  2025. szeptember 25. 09:01
Mindent a TBSZ-ről: Ha érdekel a megtakarításaid jövője, hallgasd meg élő webinarunkat!
Mindent a TBSZ-ről – webinár 60 percben, ebédszünet alatt! Ha még nem hallottál róla, vagy már...
Bankmonitor  |  2025. szeptember 25. 08:49
Otthon Start: Kivételes, 2,75%-os kamattal állt elő az MBH Bank, de csak bizonyos köröknek
A lakáshitelpiac egyik legkedvezőbb ajánlata várja az MBH Bank Flotta Kiemelt Partner Program tagjai...
Összkép  |  2025. szeptember 19. 23:04
Közép-Európát az összevisszasága teszi alkalmazkodóképessé
Közép-Európa túlélését pont az a töredezettség, autonómiavágy és sokértelműség biztosítja, amit szer...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 25.
Tisztul a kép, válaszút előtt az MNB: a kamatvágást is beáldozzák, csak maradjon bivalyerős a forint?
2025. szeptember 24.
Már 13 ezer magyar autóson kattant a bilincs: sokan nem is tudják, de ez ma már bűncselekmény
2025. szeptember 25.
Álomfizetéssel csábítják a magyarokat Ausztriába: milliókat lehet félretenni pár hónap alatt
2025. szeptember 24.
Borulhat a nagy autóipari álom Magyarországon: ez betehet a kínai nyomulásnak is
2025. szeptember 24.
Idén is rengeteg melóst keresnek a Magyar Postánál: nőttek a bérek, 470 ezret is fizetnek ezért a munkáért
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 25. csütörtök
Eufrozina, Kende
39. hét
Ajánlatunk
  • Új korszakot indít a Lidl (x)

    Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is

Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Már elindult a folyamat országszerte: vége a forint uralmának, az euró bevezetése sem kell hozzá
2
1 hete
Beszakadt a forint, estére padlóra került a magyar fizetőeszköz
3
2 hete
Fontos bejelentést tett Gulyás Gergely: súlyos dolog derült ki az Otthon Startról
4
2 hete
Olyan sokk közelít Magyarország felé, amire még nem volt példa: 2027-től romba dőlhet minden
5
2 hete
Forr a hangulat a bankoknál – az OTP az Alkotmánybírósághoz fordult
PÉNZÜGYI KISOKOS
Reaktiválás
a díjnemfizetés miatt megszűnt biztosítási szerződések - eredeti tartalommal történő - újbóli hatálybaléptetése. Feltétele általában az elmulasztott díjak pótlólagos befizetése. Csak akkor van rá lehetőség, ha a szerződésben kifejezetten kikötötték!

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 25. 10:03
Álomfizetéssel csábítják a magyarokat Ausztriába: milliókat lehet félretenni pár hónap alatt
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 25. 06:29
Azonnal dobd ki, ha a te gyereked is ilyen cumit használ: hihetetlen, mit találtak a műanyagban
Agrárszektor  |  2025. szeptember 25. 08:59
Súlyos válságba került sok termelő: óriásiak a károk itt