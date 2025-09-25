Gulyás Gergely bejelentése: hathavi jutalmat kap rengeteg állami dolgozó, ők számíthatnak a pluszpénzre ×

Hazai halászok számára nyílt pályázati forrás kiírása változott meg váratlanul és visszamenőlegesen, ezzel jelentősen megnehezítve több iparági szereplő pályázatását.
A sajtótájékoztató csütörtökön reggel fél tíztől kezdődik, ahol a kormány tagjai a hazai közéletet és a gazdaságot érintő legfontosabb kérdésekre adhatnak választ. A Pénzcentrum az eseményt élőben követi, így percről percre beszámolunk majd a legfontosabb bejelentésekről és részletekről.
Csütörtök délelőtt ismét Kormányinfót tart Vitályos Eszter kormányszóvivő és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. A megszokott „Mit, miért tesz a kormány?” mottó alatt zajló tájékoztatón a kabinet legfrissebb döntéseiről számolnak be, és várhatóan gazdasági szempontból is lényeges témák kerülnek napirendre. Szóba kerülhet többek között az ipar- és munkahelyvédelmi akcióterv, az orosz energiafüggőség csökkentésével kapcsolatos nemzetközi nyomás, az uniós kapcsolatok helyzete, valamint az Otthon Start program aktuális állása.
Kibővítik a fegyverpénzt?
Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter bejelentette, hogy a kormány a tegnapi ülésén döntött a fegyverpénz kifizetéséről. A juttatást a korábbi szabályok szerint folyósítják, vagyis ismét megkapja a hat havi összeget a rendőrség, a honvédség, a NAV pénzügyőri állománya, valamint a nemzetbiztonsági szolgálatok hivatásos állománya.
A miniszter két új változásról is beszámolt. Az egyik a határvadászok helyzete volt: mivel a legutóbbi kifizetéskor még nem léteztek, most külön döntés született arról, hogy ők is jogosultak a fegyverpénzre. Emellett a kormány a tisztjelölt hallgatók ügyét is napirendre vette: a honvédtisztjelöltek már katonai jogállásúként megkapják a juttatást, a rendőrtisztjelöltek esetében pedig hamarosan pontosítják a szabályokat, hiszen a képzés alatt ők is teljesíthetnek szolgálatot.
A juttatást jövő februárjában fogják kifizetni, kivéve, ha valaki ellen eljárás folyik, esetükben az eljárás lezárásának végén döntenek a kifizetésről.
Folyamatos a nagy érdeklődés az Otthon Start Program iránt?
A kormányülésen részletes beszámolót hallhattak a kabinet tagjai az Otthon Start Program aktuális állásáról. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter elmondta: a Bankszövetséggel zajló egyeztetések folyamatosak, a 3 százalékos hitelügyintézések pedig zökkenőmentesen haladnak. Az igénylők száma naponta nagyjából ezer körül alakul, eddig már több mint 15 ezren adták be kérelmüket a kedvezményes hitelre.
Az ingatlanpiacon is látványos élénkülés tapasztalható: a kormány adatai szerint idén 20 százalékkal több lakást hirdettek meg, mint egy évvel korábban. Budapesten közel 70 százalékkal, a megyei jogú városokban pedig mintegy 60 százalékkal emelkedett a meghirdetett ingatlanok száma.
A magyar szőlők is veszélyben az aranyszínű sárgaság miatt
Gulyás Gergely tájékoztatása szerint az aranyszínű sárgaság jelenleg a magyar borászat legnagyobb fenyegetését jelenti. A betegséget az amerikai szőlőkabóca terjeszti, és a 19 vármegyéből már 13-at, valamint a 22 történelmi borvidékből 15-öt érint. Bár a fertőzést Magyarországon 2013-ban azonosították, mára tömegesen és gyorsan terjed, így a fertőzött tőkék teljes kivágása vált az egyetlen hatékony védekezési módszerré.
A kormány az agrártárca javaslatára 1,3 milliárd forintot biztosít a hegyközségeknek a fertőzött ültetvények felszámolására, emellett 800 millió forintot drónos felderítésre, 1,7 milliárd forintot pedig permetezésre és más védekezési technológiákra fordítanak. Gulyás hangsúlyozta, hogy a betegség az emberekre nem jelent veszélyt, de a szőlőt pusztítja, ezért a korai felismerés és a fertőzött tőkék eltávolítása kulcsfontosságú. A kormány a termelők kártalanításáról is tárgyalni fog, hogy a kivágott ültetvények után megfelelő anyagi támogatást kapjanak.
Címlapkép forrása: MTI/Máthé Zoltán
-
