2025. december 5. péntek Vilma
8 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, 2021. augusztus 14.A Gazdasági Versenyhivatal cégtáblája a fõváros V. kerületében, az Alkotmány utcában. A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) a piaci verseny tisztaságán õrködõ autonóm államigazgatási szerv Magyarországon.MTV
Gazdaság

Óriási botrány a hulladékgazdálkodásban: a GVH feltárta a kukásautó-kartellt

Pénzcentrum
2025. december 5. 12:33

Újabb nagy kartellügyet zárt le a Gazdasági Versenyhivatal (GVH). Kukásautók és csatornatisztító járművek közbeszerzéseit egyeztették tiltott módon egyes gyártó cégek több éven keresztül. A kartellezésben érintett hét cég közül hatra szabott ki összesen közel 1,3 milliárd forint bírságot a GVH Versenytanácsa. Az érintett cégek egy kivételtől eltekintve együttműködtek a Versenyhatósággal és beismerték a jogsértéseket. Az ügyben rekord összegű, 270 millió forintos eljárási bírságot is kiszabott a GVH a helyszíni kutatás során beszerzett adatokhoz való hozzáférés akadályozása miatt.

2014-2015-ben jellemzően a Környezet és Energia Operatív Programban (KEOP) jelent meg nagy számú pályázat, amelyek keretében a kedvezményezettek (önkormányzatok, önkormányzati és vízgazdálkodási társulások) hulladékkezeléshez, csatornatisztításhoz, illetve vízgazdálkodáshoz szükséges járműveket szerezhettek be állami forrásból. Ahhoz, hogy egy ilyen beszerzés megvalósuljon, a gépjárműveknek „össze kell állniuk”, ami azt jelenti, hogy egy alvázra a megfelelő felépítményt rárakva az ajánlattevő összeállítja az ajánlatát és így indul a közbeszerzési tenderen. Tehát lehet ajánlattevő az alvázgyártó is, ha beszerzi a megfelelő felépítményt, illetve a felépítménygyártó is, amennyiben beszerzi a megfelelő alvázat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A GVH észlelte, hogy több közbeszerzési tender esetében is tiltott módon összejátszhattak az ajánlattevő vállalkozások. Ezért az érintett cégeknél a nemzeti versenyhatóság előzetes bejelentés nélküli helyszíni kutatásokat, rajtaütéseket tartott, és ezek során olyan bizonyítékokat szerzett be, melyek egyértelműen igazolták a kezdeti kartellgyanút.

Kiderült, hogy a Renault márkájú alvázak értékesítője, a Volvo Hungária Kereskedelmi Kft. és két felépítménygyártó, a MUT Kft. és a Seres Gépipari Kereskedelmi Kft., észlelve a nagy számú várható tendert, előzetesen egyeztetésbe kezdtek, hogy milyen felállásban indulnak az adott pályázatokon. Az volt a céljuk, hogy összehangolják a kapacitásaikat és előre eldöntsék, hogy mely tenderen mely vállalkozás indul. Volt, hogy már kiírás előtt leegyeztették, hogy mely cég fog indulni ajánlattevői pozícióban és melyik lesz csak beszállító. Ezzel a módszerrel gyakorlatilag kiiktatták a verseny bizonytalanságát egymás között. A cégek tisztségviselői két-három heti rendszerességgel személyes találkozókon vettek részt, illetve egymással megosztott táblázatokban is vezették a kapacitásfelosztás megvalósulását.

Kapcsolódó cikkeink:

A három cég között megvalósult tiltott piacfelosztás összesen 35 közbeszerzési tendert érintett. A GVH a versenyfelügyeleti eljárás során azonosított további 15 olyan közbeszerzést is, ahol a három vállalkozás mellett – eltérő felállásban és eltérő számú tenderben – további négy cég – az Interteher Kft. és a vele egy vállalkozáscsoportba tartozó He Hans Eibinger Kft., az Eurotrade Kft. és a GIF Modul Kft. – is jogsértést követett el, jellemzően támogató ajánlatok adása révén, piacfelosztást és árrögzítést megvalósítva. A kartellezésben részt vett cégek nemcsak a magyar, hanem az európai uniós jogszabályokat is megsértették.

Az mindössze egy tenderben érintett GIF Modul Kft.-t kivéve minden cég beismerte a jogsértéseket és többségük engedékenységi kérelemmel is élt a GVH felé. Mindezeket mérlegelve a GVH Versenytanácsa összesen 1 milliárd 278,4 millió Ft bírságot szabott ki hat vállalkozásra.

A legnagyobb bírságot, 972,9 millió Ft-ot a Volvo Hungária Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. kapta, illetve ez a cég további 270 millió forint – rekord összegű – eljárási bírságot is kell fizessen a helyszíni kutatás során beszerzett adatokhoz való hozzáférés akadályozása miatt.

A Seres Kft. 264,6 millió Ft-ot, a GIF Modul Kft. 31 millió Ft-ot, a Interteher Kft. 4,6 millió Ft-ot, az Eurotrade Kft. 3,3 millió Ft-ot, a He Hans Eibinger Kft. pedig 2,1 millió Ft-ot kell befizessen a központi költségvetésbe 30 napon belül.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A hetedik érintett cég, a MUT Kft. az eljárás során összetett együttműködést vállalt, valamint kompenzációként összesen 116 millió Ft-ot fizetett ki közvetlenül a közbeszerzésben érintett ajánlatkérőknek. Mivel ez az összeg meghaladta az együttműködés révén a cégre kiszabható bírságot, ezért a GVH Versenytanácsa további bírságot nem szabott ki az MUT Kft-re.

A közbeszerzési, illetve hasonló versenyeztetési eljárásokkal összefüggő versenykorlátozások a legsúlyosabb versenyjogi jogsértésnek számítanak, melyek akár büntetőjogi következményekkel is járhatnak. A nemzeti versenyhatóság ezért kiemelten kezeli a közbeszerzési kartellek felszámolását, valamint büntetőjogi feljelentést is tesz, melyben a hatályos jogszabályok alapján nincs mérlegelési lehetősége. Ha egy közbeszerzési eljárásban nem a tiszta verseny, hanem a vállalkozások közötti tiltott megállapodások alapján dől el, hogy ki nyerheti meg az adott tendert, kiírást, akkor az jellemzően a megajánlott árak emelkedését is eredményezi. Mindez kárt okoz az ajánlatkérő megrendelőnek és a beszerzés forrását biztosító államnak.

A Gazdasági Versenyhivatal több nagy kartellt is feltárt az elmúlt években. Ilyenek voltak például 2023-ban a dunai hajós cégek, illetve az útfestéssel és közúti táblázással foglalkozó cégek közötti kartellek, vagy 2024-ben az útszóró sót forgalmazó vállalkozások között feltárt kartell, továbbá a 2024-ben lezárt vasúti kartell, amelyben összesen 1,2 milliárd forint bírságot szabott ki a GVH Versenytanácsa. A legutóbbi 2025 augusztus elején lezárt kartellügyben egészségügyi eszközöket gyártó és forgalmazó cégek kaptak összesen 1,4 milliárd forint bírságot. Mindemellett több hasonló kartelleljárás van folyamatban jelenleg is a nemzeti versenyhatóságnál.

Címlapi kép: Róka László, MTI/MTVA
#önkormányzat #bírság #gvh #közbeszerzés #kartell #gazdaság #verseny #gazdasági versenyhivatal #jogsértés #vállalkozások #hulladékkezelés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
13:31
13:14
13:08
12:54
12:45
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. december 4. 16:55
Növekedési válság van, mégis 11 százalékkal nő a minimálbér - Mi lesz ebből?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2025. december 5. 11:13
Hat év után távozott a Szegeder főszerkesztő-helyettese: Lezárult életem egyik legmeghatározóbb időszaka
Balogh Gergő több mint hat éven át segítette a Szegeddel kapcsolatos témák iránt érdeklődők tájékozó...
MNB Intézet  |  2025. december 5. 09:56
Hol nem érdemlik meg az emberek a pozíciójukat?
A nagy termelékenységi különbségek egyebek mellett a munkaerőpiac meritokráciájából és a menedzsment...
Bankmonitor  |  2025. december 5. 09:55
Munkáshitel - a fiatalok köszönik, nem kérnek belőle!
A 2025 januári indulásakor nagy várakozás övezte a kamatmentes Munkáshitelt, ám hamar kiderült: a ke...
ChikansPlanet  |  2025. december 5. 09:23
Műanyagszennyezés: a modern kor láthatatlan járványa
A Föld szinte minden szegletét beborítja a műanyag, a tengerpartoktól a hegycsúcsokig. Az egyszer ha...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 5.
Küszöbön a repülés gigászi forradalma: így változik meg örökre az utazás
2025. december 4.
Sokkot kaptak a magyar családok: sokan nem is sejtik, hogy szép csendben elúszik a bankba félretett pénzük
2025. december 5.
Csillagászati fizetéssel keresnek mosogatókat Ausztriában a téli szezonra: még bőven vannak helyek, egy vagyont lehet így félretenni
2025. december 5.
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
2025. december 5.
Elkerülhetetlen drágulás éri el a magyarok egyik kedvenc karácsonyi édességét - Erről is lemondhatunk 2025-ben?
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 5. péntek
Vilma
49. hét
December 5.
A gazdasági és szociális fejlődés önkénteseinek világnapja
December 5.
A talaj nemzetközi napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Éjszaka döntött többmilliárd forint sorsáról a magyar kormány: ezekre megy el a pénz
2
1 hete
Kiadta a riasztást az OTP, újfajta csalás terjed: így nullázzák le bárki számláját percek alatt
3
2 hete
Óriási zöld gazdasági fordulat közeleg: egyre többen fektetik be így a pénzüket
4
1 hete
Fontos bejelentés jött a 14. havi nyugdíjról: elárulta Gulyás Gergely, mire számítsanak az idősek
5
4 napja
Bemondta Nagy Márton: többszörös adóemelést tervez a kormány, innen szednék be a plusz pénzt
PÉNZÜGYI KISOKOS
Ázsió
Az értékpapíroknál a kibocsátási vagy aktuális piaci érték és a névérték különbsége, amennyiben a kibocsátási vagy piaci érték a magasabb. Ezzel szemben diszázsió alatt a névérték és a kibocsátási vagy piaci érték különbségét értjük, amennyiben a kibocsátási vagy piaci érték alacsonyabb.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 5. 13:31
Ezért bukik el a magyar élelmiszeripar a nemzetközi piacon – sosem gondoltad volna
Pénzcentrum  |  2025. december 5. 13:08
Csillagászati fizetéssel keresnek mosogatókat Ausztriában a téli szezonra: még bőven vannak helyek, egy vagyont lehet így félretenni
Agrárszektor  |  2025. december 5. 12:28
Megőrülnek az emberek a pisztáciáért, de ezt sokan nem is tudják róla