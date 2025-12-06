2025. december 6. szombat Miklós
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
London, United Kingdom-January 7, 2012: Sign for Fitch Ratings, on the office building in Canary Wharf. Fitch Ratings -one of the rating agencies play significant roles in the financial system.
Gazdaság

Csúnya meglepetés, brutálisan lerontották Magyarország kilátásait: ennyit a 2026-os repülőrajtról is?

Pénzcentrum
2025. december 6. 07:33

A Fitch Ratings változatlanul BBB szinten hagyta Magyarország adósbesorolását, azonban a stabil kilátást negatívra módosította. A döntés hátterében elsősorban a romló költségvetési kilátások és a gyenge növekedési előrejelzések állnak - írja a Portfolio.

A hitelminősítő jelentősen lefelé módosította a magyar költségvetésre vonatkozó prognózisát a 2026-os parlamenti választások előtt bejelentett kormányzati intézkedések következtében. A Fitch elemzői szerint 2024-ben a GDP 5%-át érheti el a költségvetési hiány, ami 2026-ra 5,6%-ra emelkedhet, miközben a hasonló besorolású országok mediánja mindössze 3%.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az elemzés szerint a költségvetési lazítás hatása 2025-ben a GDP 0,3%-át, 2026-ban pedig már 1,2%-át teszi ki, és ezek az intézkedések tartósan beépülnek a költségvetésbe. A szakértők kiemelik, hogy a kormány meghosszabbította a szektorális különadókat és növelte a bankszektort terhelő adókat, továbbá nem zárják ki újabb kiadásnövelő intézkedések bevezetését 2026 elején.

Kapcsolódó cikkeink:

A Fitch bírálja a kormányzati célok gyakori felülvizsgálatát, ami rontja a kiszámíthatóságot és növeli a kockázatokat. Míg korábban a kormány egyensúlyi elsődleges egyenleg mellett tartotta fenntarthatónak a csökkenő adósságrátát, a hitelminősítő most 2024-re a GDP 0,4%-ának, 2025-re pedig 1,4%-ának megfelelő elsődleges deficitet prognosztizál, ami az államadósságot növekvő pályára állíthatja.

Az előrejelzés szerint az államadósság a 2024-es 73,5%-ról 2027 végére 74,6%-ra emelkedhet a GDP arányában, ami jelentősen meghaladja a BBB kategóriájú országok 61,5%-os mediánértékét. A hitelminősítő szerint a romló kiindulási helyzet megnehezítheti a kormány számára, hogy a 2026-os választások után megfordítsa a negatív költségvetési trendeket.

A kilátás rontását indokolja a vártnál gyengébb növekedési kilátás is. A Fitch 2025-re mindössze 0,3%-os GDP-bővülést jósol, a 2023-2025 közötti időszak átlagos növekedését pedig 0%-ra teszi. A beruházások várhatóan sorozatban a harmadik évben zsugorodnak majd a szigorú monetáris politika és az uniós források hiánya miatt. 2026-ra 2,3%-os, 2027-re pedig 2,6%-os növekedést prognosztizálnak, elsősorban a fogyasztás élénkülésének köszönhetően.

Pozitívumként említik, hogy Magyarország strukturális mutatói, például az egy főre jutó GDP, továbbra is kedvezőek a hasonló besorolású országokhoz képest. Ugyanakkor a magas adósságráta és a nem konvencionális gazdaságpolitikai lépések ellensúlyozzák ezeket az előnyöket. Kockázati tényezőként jelölik meg az ország sérülékenységét a külső gazdasági sokkokkal szemben, valamint az orosz energiafüggőséget.

Az elemzés kitér a 2026 áprilisi választások bizonytalanságára is. "A választási eredmények hatással lehetnek a magyar gazdaságpolitikára és a külső kapcsolatokra" - hangsúlyozzák a jelentésben.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A Fitch arra számít, hogy a kormány 2026 közepétől fokozatosan kivezeti az árkorlátozó intézkedéseket. Az átlagos infláció az idei 4,5%-ról 2026-ban 3,5%-ra csökkenhet, majd 2027-ben 4,4%-ra gyorsulhat, miközben a BBB-országok mediánja 2,9%. Az elemzők szerint 2025 végén is 6% körül maradhat az alapkamat, ami mindössze 50 bázispontos lazítást jelent a jelenlegi szinthez képest.

Pozitív fejleményként értékelik a folyó fizetési mérleg egyenlegének javulását, ami csökkenti az ország sérülékenységét. Az idei 1,8%-os többlet után a következő két évben átlagosan a GDP 2,1%-ának megfelelő többletet várnak, szemben a hasonló besorolású országok átlagos 0,6%-os hiányával.

A hitelminősítő szerint leminősítéshez vezethetne a költségvetési hiány tartósan magas szintje, az adósságráta emelkedése, a negatív gazdasági vagy piaci hatással járó politikai döntések, illetve a tartósan gyenge GDP-növekedés. Ezzel szemben a kilátás javulását eredményezhetné az adósságráta fenntartható csökkenése vagy a növekedést élénkítő gazdaságpolitikai lépések.

A mostani döntéssel lezárult a 2025-ös hitelminősítői felülvizsgálatok sora, a következő értékelésekre várhatóan 2026 tavaszán kerül sor. Jelenleg mindhárom nagy hitelminősítőnél negatív Magyarország kilátása.

A Nemzetgazdasági Minisztérium közleményben reagált a döntésre, kiemelve, hogy az elmúlt hónapok globális leminősítési hulláma közepette jelentős eredménynek tartják, hogy Magyarország megőrizte befektetésre ajánlott besorolását mindhárom nagy hitelminősítőnél.
Címlapkép: Getty Images
#mnb #alapkamat #beruházás #magyarország #államadósság #infláció #gazdaság #adósbesorolás #gdp #választás #nemzetgazdasági minisztérium #monetáris politika #fitch #nagy márton #gazdasági növekedés #hitelminősítő #költségvetési hiány

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
07:53
07:45
07:33
07:02
06:27
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. december 5. 16:40
Történelmi megállapodás előtt áll az EU - 25 éve várunk erre  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2025. december 5. 15:55
A Netflix felvásárolta a Warner Bros. birodalmát az HBO Max-szal együtt
Véget ért a Netflix, a Comcast és a Paramount között zajló licitháború: a Netflix pénteken közölte,...
MNB Intézet  |  2025. december 5. 09:56
Hol nem érdemlik meg az emberek a pozíciójukat?
A nagy termelékenységi különbségek egyebek mellett a munkaerőpiac meritokráciájából és a menedzsment...
Bankmonitor  |  2025. december 5. 09:55
Munkáshitel - a fiatalok köszönik, nem kérnek belőle!
A 2025 januári indulásakor nagy várakozás övezte a kamatmentes Munkáshitelt, ám hamar kiderült: a ke...
ChikansPlanet  |  2025. december 5. 09:23
Műanyagszennyezés: a modern kor láthatatlan járványa
A Föld szinte minden szegletét beborítja a műanyag, a tengerpartoktól a hegycsúcsokig. Az egyszer ha...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 6.
Elárulta a vezető meteorológus: milyen tél lesz az idei, erre kell készülnünk Magyarországon
2025. december 5.
Küszöbön a repülés gigászi forradalma: így változik meg örökre az utazás
2025. december 5.
Na ezt nem a ChatGPT-vel írták: az igazi adóbombát már rég felrobbantották Magyarországon
2025. december 5.
Kukkants be Cimbi híres falujába: így lett a száz fős Kiscsőszből mára a magyar vidék titkos csodája + Fotók
2025. december 5.
Csillagászati fizetéssel keresnek mosogatókat Ausztriában a téli szezonra: még bőven vannak helyek, egy vagyont lehet így félretenni
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 6. szombat
Miklós
49. hét
December 6.
Mikulás
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
7 napja
Éjszaka döntött többmilliárd forint sorsáról a magyar kormány: ezekre megy el a pénz
2
1 hete
Kiadta a riasztást az OTP, újfajta csalás terjed: így nullázzák le bárki számláját percek alatt
3
1 hete
Fontos bejelentés jött a 14. havi nyugdíjról: elárulta Gulyás Gergely, mire számítsanak az idősek
4
5 napja
Bemondta Nagy Márton: többszörös adóemelést tervez a kormány, innen szednék be a plusz pénzt
5
4 napja
Mi történt a forinttal? Nem erre számított senki
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fedezettel biztosított hitel
Ebben az esetben a hitelező zálogjogot szerez az adós valamely ingó vagy ingatlan (ebben az esetben jelzálognak hívjuk) tulajdonára. Ha az adós nem fizet, akkor a hitelező érvényesítheti a zálogjogot a vagyontárgyra. A vagyontárgy lehet ház, autó, gép, stb.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 6. 07:53
Micsoda mázli! Elvitték az európai szuperlottót: valaki milliárdosként ébredt, mutatjuk a nyerőszámokat
Pénzcentrum  |  2025. december 6. 07:02
Így veszik idén az élelmes magyarok nyomott áron a Szamos-szaloncukrokat: ez a trükk az Aldiban működik
Agrárszektor  |  2025. december 6. 06:01
Egyre többen mondanak le a sajtról, tojásról: ezt eszik inkább helyettük