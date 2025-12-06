Csúnya meglepetés, brutálisan lerontották Magyarország kilátásait: ennyit a 2026-os repülőrajtról is?

Budapest híres termálfürdői komoly kihívásokkal néznek szembe: a Gellért Fürdő bezárása és a felújítások elhúzódása feszültséget kelt a turisták és a helyiek között.
A Fitch Ratings változatlanul BBB szinten hagyta Magyarország adósbesorolását, azonban a stabil kilátást negatívra módosította. A döntés hátterében elsősorban a romló költségvetési kilátások és a gyenge növekedési előrejelzések állnak - írja a Portfolio.
A hitelminősítő jelentősen lefelé módosította a magyar költségvetésre vonatkozó prognózisát a 2026-os parlamenti választások előtt bejelentett kormányzati intézkedések következtében. A Fitch elemzői szerint 2024-ben a GDP 5%-át érheti el a költségvetési hiány, ami 2026-ra 5,6%-ra emelkedhet, miközben a hasonló besorolású országok mediánja mindössze 3%.
Az elemzés szerint a költségvetési lazítás hatása 2025-ben a GDP 0,3%-át, 2026-ban pedig már 1,2%-át teszi ki, és ezek az intézkedések tartósan beépülnek a költségvetésbe. A szakértők kiemelik, hogy a kormány meghosszabbította a szektorális különadókat és növelte a bankszektort terhelő adókat, továbbá nem zárják ki újabb kiadásnövelő intézkedések bevezetését 2026 elején.
A Fitch bírálja a kormányzati célok gyakori felülvizsgálatát, ami rontja a kiszámíthatóságot és növeli a kockázatokat. Míg korábban a kormány egyensúlyi elsődleges egyenleg mellett tartotta fenntarthatónak a csökkenő adósságrátát, a hitelminősítő most 2024-re a GDP 0,4%-ának, 2025-re pedig 1,4%-ának megfelelő elsődleges deficitet prognosztizál, ami az államadósságot növekvő pályára állíthatja.
Az előrejelzés szerint az államadósság a 2024-es 73,5%-ról 2027 végére 74,6%-ra emelkedhet a GDP arányában, ami jelentősen meghaladja a BBB kategóriájú országok 61,5%-os mediánértékét. A hitelminősítő szerint a romló kiindulási helyzet megnehezítheti a kormány számára, hogy a 2026-os választások után megfordítsa a negatív költségvetési trendeket.
A kilátás rontását indokolja a vártnál gyengébb növekedési kilátás is. A Fitch 2025-re mindössze 0,3%-os GDP-bővülést jósol, a 2023-2025 közötti időszak átlagos növekedését pedig 0%-ra teszi. A beruházások várhatóan sorozatban a harmadik évben zsugorodnak majd a szigorú monetáris politika és az uniós források hiánya miatt. 2026-ra 2,3%-os, 2027-re pedig 2,6%-os növekedést prognosztizálnak, elsősorban a fogyasztás élénkülésének köszönhetően.
Pozitívumként említik, hogy Magyarország strukturális mutatói, például az egy főre jutó GDP, továbbra is kedvezőek a hasonló besorolású országokhoz képest. Ugyanakkor a magas adósságráta és a nem konvencionális gazdaságpolitikai lépések ellensúlyozzák ezeket az előnyöket. Kockázati tényezőként jelölik meg az ország sérülékenységét a külső gazdasági sokkokkal szemben, valamint az orosz energiafüggőséget.
Az elemzés kitér a 2026 áprilisi választások bizonytalanságára is. "A választási eredmények hatással lehetnek a magyar gazdaságpolitikára és a külső kapcsolatokra" - hangsúlyozzák a jelentésben.
A Fitch arra számít, hogy a kormány 2026 közepétől fokozatosan kivezeti az árkorlátozó intézkedéseket. Az átlagos infláció az idei 4,5%-ról 2026-ban 3,5%-ra csökkenhet, majd 2027-ben 4,4%-ra gyorsulhat, miközben a BBB-országok mediánja 2,9%. Az elemzők szerint 2025 végén is 6% körül maradhat az alapkamat, ami mindössze 50 bázispontos lazítást jelent a jelenlegi szinthez képest.
Pozitív fejleményként értékelik a folyó fizetési mérleg egyenlegének javulását, ami csökkenti az ország sérülékenységét. Az idei 1,8%-os többlet után a következő két évben átlagosan a GDP 2,1%-ának megfelelő többletet várnak, szemben a hasonló besorolású országok átlagos 0,6%-os hiányával.
A hitelminősítő szerint leminősítéshez vezethetne a költségvetési hiány tartósan magas szintje, az adósságráta emelkedése, a negatív gazdasági vagy piaci hatással járó politikai döntések, illetve a tartósan gyenge GDP-növekedés. Ezzel szemben a kilátás javulását eredményezhetné az adósságráta fenntartható csökkenése vagy a növekedést élénkítő gazdaságpolitikai lépések.
A mostani döntéssel lezárult a 2025-ös hitelminősítői felülvizsgálatok sora, a következő értékelésekre várhatóan 2026 tavaszán kerül sor. Jelenleg mindhárom nagy hitelminősítőnél negatív Magyarország kilátása.
A Nemzetgazdasági Minisztérium közleményben reagált a döntésre, kiemelve, hogy az elmúlt hónapok globális leminősítési hulláma közepette jelentős eredménynek tartják, hogy Magyarország megőrizte befektetésre ajánlott besorolását mindhárom nagy hitelminősítőnél.
A magyar élelmiszeripari cégek nem tudnak érdemben versenyezni külföldön, mert a túl széles termékkínálat hátráltatja a nemzetközi piacra lépést.
Több, mint 1,5 milliárd forint bírságot szabott ki a nemzeti versenyhatóság hat vállalkozásra.
Az építőiparban jövőre nem gyors visszapattanásra, hanem lassú, fokozatos élénkülésre lehet számítani.
Enyhe emelkedéssel nyithat pénteken a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
2025-ben a mezőgazdaság kibocsátása 4,4 ezer milliárd forint felett alakult, ez 6,2%-kal több az egy évvel korábbinál.
Az előző év azonos időszakához mérten 2,7%-kal mérséklődött, az előző hónaphoz képest 0,5%-kal bővült az ipari termelés.
Az eurót reggel hat órakor 383,00 forinton jegyezték az előző este hat órai 382,58 forint után.
A Mol csütörtökön jelentette be, hogy megállapodott a Polsolar Kft.-vel a mezőcsáti naperőmű-portfólió megvásárlásáról.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Hatalmas gazdasági fordulat előtt állunk: súlyos árat fizethet az az ország, aki ezt nem lépi meg időben
A világ energiapiacát jelenleg egyszerre hajtja a túltermelés, a nyersanyaghiány és a geopolitikai bizonytalanság.
Az Európai Unió fontolgatja, hogy jogszabályokkal kényszerítse az európai vállalatokat a kínai beszerzések csökkentésére.
Csütörtök reggelre gyengült a forint a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 580,09 pontos, 0,53 százalékos csökkenéssel, 109 235,96 ponton zárt szerdán.
Szerdán alig mozdult el a forint a főbb devizákhoz képest. Este hat órakor az eurót 380,60 forinton jegyezték, ami gyakorlatilag megegyezik a reggeli szinttel.
Szomorú látlelet érkezett az árrésstopról: teljsen elszakadt minden a piaci logikáktól és ez nagyon sok milliárd forintba került
Szomorú hír, hogy a magyar élelmiszeripar jócskán le van maradva. És az árrésstop sem segített a fejlesztéseken.
Az európai és magyar mezőgazdaság példátlan kihívásokkal néz szembe a globális kereskedelempolitikai átrendeződés miatt.
A miniszterelnök két, a munkaerőpiacon jelentősen érdekelt szövetség elnökével ír alá egy nyilatkozatot, de nem közölték, pontosan mi lesz az.
Erre készülhetnek a magyarok 2026-ban: most nagyon komor képet fest a gazdaság, de jöhet már egy nagyobb fellendülés?
Bár 2024-ben mindössze 0,2%-os gazdasági növekedés várható, 2025-ben akár 2%-os bővülés is elérhető lehet, amennyiben a jelenlegi beruházások és fejlesztések eredményre vezetnek.
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
-
