2025. december 5. péntek Vilma
6 °C Budapest
Detail of giant blue-colored water pipes, a peculiar system used to pump away ground-water from flooded foundations of construction sites.
Gazdaság

Rendkívüli kijelentést tett az MVM vezérigazgatója: nincs mese, indulhat a leválás az orosz gázról!

Pénzcentrum
2025. december 5. 17:07

Az MVM Csoport felkészült az orosz gázról való leválásra, és képes lenne elegendő gázzal ellátni a lakosságot, bár ez valószínűleg áremelkedéssel járna - nyilatkozta Mátrai Károly vezérigazgató a Reutersnek.

A magyar állami tulajdonú energetikai vállalatcsoport vezetője szerint az MVM akkor is biztosítani tudja a megfelelő gázellátást, ha megszűnne az orosz import, azonban ez várhatóan magasabb árakat eredményezne.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Európai Unió tagállamai szerdán egyeztek meg arról, hogy 2027 végéig fokozatosan kivezetik az orosz gáz importját. A rövidtávú szerződéseket már 2026 júniusától érinteni fogja a döntés. A magyar kormány ellenzi ezt a lépést, és már bejelentette, hogy az Európai Unió Bíróságán megtámadja a határozatot.

Az MVM a régióban több mint 10 milliárd köbméter gázzal kereskedik, és a magyar nagykereskedelmi piacon 40-45 százalékos részesedéssel rendelkezik. Mátrai elmondta, hogy tárgyalásokat folytatnak más beszállítókkal is, de nem nevezte meg a potenciális partnereket.

A vezérigazgató kifejtette, hogy amennyiben a hosszú távú magyar-orosz gázszerződést is érintené a tervezett tiltás, az MVM képes lenne hozzáférni különböző európai LNG-kikötők kapacitásaihoz, ami biztosítaná a megfelelő gázmennyiséget. Ugyanakkor figyelmeztetett, hogy az LNG-kikötőkből történő beszállítás várhatóan megemelné az árakat.
Címlapkép: Getty Images
#gáz #rezsi #rezsicsökkentés #európai unió #áremelés #gazdaság #oroszország #gázár #mvm #gázellátás #energiaválság #vezérigazgató #orosz gáz #energiaellátás

