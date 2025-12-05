Putyinnak két hivatalos lánya is van korábbi feleségétől, Ljudmila Alekszandrovna Ocseretnajaától.
Rendkívüli kijelentést tett az MVM vezérigazgatója: nincs mese, indulhat a leválás az orosz gázról!
Az MVM Csoport felkészült az orosz gázról való leválásra, és képes lenne elegendő gázzal ellátni a lakosságot, bár ez valószínűleg áremelkedéssel járna - nyilatkozta Mátrai Károly vezérigazgató a Reutersnek.
A magyar állami tulajdonú energetikai vállalatcsoport vezetője szerint az MVM akkor is biztosítani tudja a megfelelő gázellátást, ha megszűnne az orosz import, azonban ez várhatóan magasabb árakat eredményezne.
Az Európai Unió tagállamai szerdán egyeztek meg arról, hogy 2027 végéig fokozatosan kivezetik az orosz gáz importját. A rövidtávú szerződéseket már 2026 júniusától érinteni fogja a döntés. A magyar kormány ellenzi ezt a lépést, és már bejelentette, hogy az Európai Unió Bíróságán megtámadja a határozatot.
Az MVM a régióban több mint 10 milliárd köbméter gázzal kereskedik, és a magyar nagykereskedelmi piacon 40-45 százalékos részesedéssel rendelkezik. Mátrai elmondta, hogy tárgyalásokat folytatnak más beszállítókkal is, de nem nevezte meg a potenciális partnereket.
A vezérigazgató kifejtette, hogy amennyiben a hosszú távú magyar-orosz gázszerződést is érintené a tervezett tiltás, az MVM képes lenne hozzáférni különböző európai LNG-kikötők kapacitásaihoz, ami biztosítaná a megfelelő gázmennyiséget. Ugyanakkor figyelmeztetett, hogy az LNG-kikötőkből történő beszállítás várhatóan megemelné az árakat.
