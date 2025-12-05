2025-ben a mezőgazdaság kibocsátása 4,4 ezer milliárd forint felett alakult, ez 6,2%-kal több az egy évvel korábbinál.
Tőzsdei hullámvasút jöhet pénteken: vajon emelkedik, vagy bezuhan a BUX?
Enyhe emelkedéssel nyithat pénteken a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 151,91 pontos, 0,14 százalékos emelkedéssel, 109 387,87 ponton zárt csütörtökön.
Varga Zoltán azt írta, hogy továbbra is a 110 ezer pont alatt van a BUX index. Az előző napi kereskedésben minimális pozitív korrekcióval zárt a hazai részvényindex, pénteken enyhe emelkedés várható nyitásban.
Megemlítette, hogy a Fitch Ratings hitelminősítő pénteken piaczárás után teszi közzé Magyarországra vonatkozó jelentését. A legutóbbi, júniusi felülvizsgálat alkalmával nem módosítottak a BBB besoroláson, amihez tavaly december óta stabil kilátás társul.
A vezető részvények közül az OTP árfolyamában változatlanul 35 ezer forintnál látható ellenállás, 33 300-33 500 forint között támasz. Az OTP-részvények ára 150 forinttal, 0,44 százalékkal 34 250 forintra csökkent csütörtökön, forgalmuk 9,9 milliárd forintot tett ki.
A Mol visszakapaszkodott a 200 napos mozgóátlag fölé, mely 2876 forintnál támaszt jelent, ellenállási szintek 2960-2970 forint között láthatóak. A Mol 42 forinttal, 1,44 százalékkal 2960 forintra erősödött csütörtökön, 760,5 millió forintos forgalomban.
A Richter grafikonján 9500-9550 forint között látszik támasz, ellenállás pedig 9870 forintnál. Az indikátorok alapján hamarosan nagyobb elmozdulás indulhat az árfolyamban - írta az elemző. A Richter-papírok árfolyama csütörtökön 45 forinttal, 0,47 százalékkal 9660 forintra nőtt, a részvények forgalma 1,4 milliárd forintot ért el.
A Magyar Telekom a 200 napos mozgóátlag alatt zárt, mely 1753 forintnál húzódik, a következő támasz 1700 forintnál lehet, míg ellenállás 1764 forintnál húzódik. A Magyar Telekom árfolyama 2 forinttal, 0,11 százalékkal 1750 forintra esett, forgalma 259,5 millió forint volt csütörtökön.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Csütörtök reggelre gyengült a forint a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 580,09 pontos, 0,53 százalékos csökkenéssel, 109 235,96 ponton zárt szerdán.
Szerdán alig mozdult el a forint a főbb devizákhoz képest. Este hat órakor az eurót 380,60 forinton jegyezték, ami gyakorlatilag megegyezik a reggeli szinttel.
A forint jelentős erősödést mutat a főbb devizákkal szemben, megközelítve a többéves csúcsokat mind az euró, mind a dollár ellenében.
Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
