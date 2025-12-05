2025. december 5. péntek Vilma
Otthonról dolgozó üzletember. Laptopot használ. Részvényekkel vagy kriptovalutákkal kereskedik. Kereskedési alkalmazás a képernyőn.
Gazdaság

Tőzsdei hullámvasút jöhet pénteken: vajon emelkedik, vagy bezuhan a BUX?

Pénzcentrum/MTI
2025. december 5. 09:20

Enyhe emelkedéssel nyithat pénteken a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 151,91 pontos, 0,14 százalékos emelkedéssel, 109 387,87 ponton zárt csütörtökön.

Varga Zoltán azt írta, hogy továbbra is a 110 ezer pont alatt van a BUX index. Az előző napi kereskedésben minimális pozitív korrekcióval zárt a hazai részvényindex, pénteken enyhe emelkedés várható nyitásban.

Megemlítette, hogy a Fitch Ratings hitelminősítő pénteken piaczárás után teszi közzé Magyarországra vonatkozó jelentését. A legutóbbi, júniusi felülvizsgálat alkalmával nem módosítottak a BBB besoroláson, amihez tavaly december óta stabil kilátás társul.

A vezető részvények közül az OTP árfolyamában változatlanul 35 ezer forintnál látható ellenállás, 33 300-33 500 forint között támasz. Az OTP-részvények ára 150 forinttal, 0,44 százalékkal 34 250 forintra csökkent csütörtökön, forgalmuk 9,9 milliárd forintot tett ki.

A Mol visszakapaszkodott a 200 napos mozgóátlag fölé, mely 2876 forintnál támaszt jelent, ellenállási szintek 2960-2970 forint között láthatóak. A Mol 42 forinttal, 1,44 százalékkal 2960 forintra erősödött csütörtökön, 760,5 millió forintos forgalomban.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

A Richter grafikonján 9500-9550 forint között látszik támasz, ellenállás pedig 9870 forintnál. Az indikátorok alapján hamarosan nagyobb elmozdulás indulhat az árfolyamban - írta az elemző. A Richter-papírok árfolyama csütörtökön 45 forinttal, 0,47 százalékkal 9660 forintra nőtt, a részvények forgalma 1,4 milliárd forintot ért el.

A Magyar Telekom a 200 napos mozgóátlag alatt zárt, mely 1753 forintnál húzódik, a következő támasz 1700 forintnál lehet, míg ellenállás 1764 forintnál húzódik. A Magyar Telekom árfolyama 2 forinttal, 0,11 százalékkal 1750 forintra esett, forgalma 259,5 millió forint volt csütörtökön.
