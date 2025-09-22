Már ma lehet számítani növekvő felhőkre az ország egyes részein, kedden és szerdán pedig egyre több helyen kell a lehűlés mellett csapadékra is számítani.
Mentik a menthetőt: versenyt futnak az idővel a hazai borászok
Versenyt futnak az idővel a borászok a Kőszegi-hegyen: az elmúlt napok párás, ködös időjárása nem kedvezett a vékony héjú szőlőszemeknek, amit még lehet, mielőbb leszednek. Bár a termés egy része kárba veszett, az idei bor még így is ígéretesebbnek tűnik a tavalyinál.
"Most minden plusz szorgos kézre szükség van, mentjük a menthetőt" – mondta a vaol.hu-nak Láng József borász, az önkormányzati ültetvény gondozója. Elárulta: két héttel ezelőtt még úgy tűnt, kiemelkedően jó évjárat lesz az idei, ám a múlt heti köd és pára a furminthoz hasonló vékony héjú fajtákban nagy kárt okozott, a termés mintegy 40 százaléka elveszett.
A múlt héten szüretelt cserszegi fűszeres és zenit kiváló mustfokot mutat, a keményebb héjú fajták – cabernet és kékfrankos – még néhány napig a tőkén maradhatnak. – Mi borosgazdák mindig azt mondjuk, akkor lehetünk nyugodtak, ha a termés bent van a pincében. Ezt jól bizonyítja az idei esztendő is – tette hozzá Láng József.
Szabó Márton, a Kőszegi Szőlőtermelők és Borértékesítők Szövetkezetének elnöke szerint ingadozó az idei évjárat. Tavaly a nagy meleg miatt a savtartalommal volt gond, idén erre nem lehet panasz. A gombabetegségek – lisztharmat és peronoszpóra – viszont több dűlőben terméskiesést okoztak. A szakember ugyanakkor a jövőt illetően az aranyszínű sárgaság megjelenésére figyelmeztetett, amely komoly veszélyt jelenthet a kőszegi ültetvényekre.
A szüret közben zajlik a „Kőszeg Város Bora” verseny is, amelyet 2003-ban indítottak el. Idén 7 pincészet 12 bora pályázik a címre. A város képviselő-testülete jövő csütörtökön szavaz a győztesről, az eredményhirdetést pénteken tartják.
Milyen ősszel ültethető zöldségek magjait érdemes már szeptemberben, októberben elvetnünk a konyhakertünkben? Mutatjuk, mit szüretelünk ősszel, mit ültetünk ősszel.
A szüret a régi időkben zajkeltéssel indult: pisztolydurrogtatás és riogatás jelezte, hogy elérkezett az idő. Nekünk gyerekként a 80-90-es évekre már csak a vödrök csörömpölése...
Messzire elkerülöd a menzák évtizedek óta változatlan főzelékeit? Ne temesd őket! Mutatjuk, hogyan készítsd el ezeket házilag, fillérekből – így tényleg finomak lesznek.
Mi van ma? Szurikátacsalád kóbor Érd utcáin, közben pedig Kesztölcön nyoma vész egy jeladós vadmacskának.
Szurikáták bandáztak a parkvárosi utcákon. Az Érdi Civil Állatmentők által közzétett fotók tanúsága szerint a kíváncsi kis ragadozók már egy rőt macskával is összefutottak.
Vége a strandszezonnak, de a Balatoni Szövetség munkája nem állt le. A mostani konferenciáján a strandok fejlesztése állt a fókuszban.
Több mint ötezer kék vércse gyűlt össze Hortobágyon egy éjszakázóhelyen, ez a valaha ismert legnagyobb éjszakázóhely a Kárpát-medencében - közölte a Hortobágyi Nemzeti Park (HNP).
Lezárult Magyarország történetének eddigi legnagyobb állatvédelmi akciója. Elítélték azt az osztrák nőt, aki ingatlanjain embertelen körülmények között tartott több száz kutyát.
Újdonságként idén önjáró szakaszok is lesznek, ahol vezető nélkül lehet csatlakozni a rendezvényhez.
Pánikra azért nem volt ok, de a biztonság kedvéért teljesen kiürítették a fonyódi Mátyás Király Gimnázium és Kollégium épületét.
Véget ért egy korszak Fonyódon is. Kedden elbontották a város ikonikus emlékművét, a Szaplonczay-sétányon álló Millenniumi Apostoli Kettőskeresztet. 2001 óta állt a Balaton-parton.
Egy korszak ér véget Szombathelyen. A város egyik legismertebb étterme és szállodája, a Józsi Bácsi Vendéglője és Szállodája október 19-én végleg bezárja kapuit.
A helyiek szerint az elárvult kecske már napok óta a gyöngyösfalusi vasútállomás környékén kószál. A MÁV egyelőre nem reagált a négylábú utas panaszaira,
Tényleg eladó a Balaton-parti város különleges gyöngyszeme, a Festeticsek kastélya? A téma rendre előkerül az interneten, és a keszthelyi ismerősök között is gyakran szóba kerül.
Ez már tényleg nem játék. Újabb medveészlelés borzolta fel a kedélyeket Miskolc Pereces városrészében.
Ízek és zenék töltik meg a piacokat szeptember közepén: idén ismét megrendezik a Nyitott Piacok Napját, amelynek főszereplője a magyar konyha egyik legkedveltebb fogása, a...
Örülhetnek a bringások: a héten már hivatalosan is használható a Horizont kerékpáros útvonal Keszthely és Bakonybél közötti, 172 kilométeres szakasza.
Eláraszthatják Algyőt a BYD kínai munkásai: a lakosság tiltakozik, többen a kóbor macskákat is féltik
Ágyakat és matracokat már vittek, engedély azonban még nincs: 350 kínai munkás költözhet Algyő határába. A BYD-gyár építése csúszik, a munkásokat azonban valahol el kell...
