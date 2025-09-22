2025. szeptember 22. hétfő Móric
Felnőtt férfi szőlőt szüretel a szőlőben.
HelloVidék

Mentik a menthetőt: versenyt futnak az idővel a hazai borászok

HelloVidék
2025. szeptember 22. 09:45

Versenyt futnak az idővel a borászok a Kőszegi-hegyen: az elmúlt napok párás, ködös időjárása nem kedvezett a vékony héjú szőlőszemeknek, amit még lehet, mielőbb leszednek. Bár a termés egy része kárba veszett, az idei bor még így is ígéretesebbnek tűnik a tavalyinál.

"Most minden plusz szorgos kézre szükség van, mentjük a menthetőt" – mondta a vaol.hu-nak Láng József borász, az önkormányzati ültetvény gondozója. Elárulta: két héttel ezelőtt még úgy tűnt, kiemelkedően jó évjárat lesz az idei, ám a múlt heti köd és pára a furminthoz hasonló vékony héjú fajtákban nagy kárt okozott, a termés mintegy 40 százaléka elveszett.

A múlt héten szüretelt cserszegi fűszeres és zenit kiváló mustfokot mutat, a keményebb héjú fajták – cabernet és kékfrankos – még néhány napig a tőkén maradhatnak. – Mi borosgazdák mindig azt mondjuk, akkor lehetünk nyugodtak, ha a termés bent van a pincében. Ezt jól bizonyítja az idei esztendő is – tette hozzá Láng József.

Szabó Márton, a Kőszegi Szőlőtermelők és Borértékesítők Szövetkezetének elnöke szerint ingadozó az idei évjárat. Tavaly a nagy meleg miatt a savtartalommal volt gond, idén erre nem lehet panasz. A gombabetegségek – lisztharmat és peronoszpóra – viszont több dűlőben terméskiesést okoztak. A szakember ugyanakkor a jövőt illetően az aranyszínű sárgaság megjelenésére figyelmeztetett, amely komoly veszélyt jelenthet a kőszegi ültetvényekre.

A szüret közben zajlik a „Kőszeg Város Bora” verseny is, amelyet 2003-ban indítottak el. Idén 7 pincészet 12 bora pályázik a címre. A város képviselő-testülete jövő csütörtökön szavaz a győztesről, az eredményhirdetést pénteken tartják.
