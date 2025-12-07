Törvény nem tiltja, de bolond, aki így vezet télen: belső vérzés, tartós egészségkárosodás lehet a vége

A vastag télikabát viselése autózás közben komoly biztonsági kockázatot jelenthet, különösen a gyermekek számára. A töréstesztek ugyanis kimutatták: a kabát bélése miatt a biztonsági öv nem simul megfelelően a testre, így már egy kisebb ütközés is súlyos sérüléseket okozhat. A Német Autóklub ezért azt javasolja, hogy a sofőrök és utasaik kabát nélkül, vagy az öv alól kihúzva rögzítsék magukat. A helyzetre azért hívták fel a figyelmet, mert a téli hónapokban sokan nincsenek tisztában ezzel az alábecsült veszéllyel.

Az ADAC új figyelmeztetést adott ki a téli közlekedéssel kapcsolatban: a vastag kabátban történő autózás komoly biztonsági kockázatot jelenthet - különösen gyermekek számára. A Német Autóklub szerint sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a pehelykabát vagy vastag télikabát akadályozza a biztonsági öv helyes működését, és egy kisebb ütközésnél is súlyos sérüléseket okozhat.

A jelenséget törésteszt is alátámasztja: már egy 15 km/órás ráfutásos balesetnél is az öv mélyen a hasba vághat, ami belső sérülésekhez vezethet. A probléma oka egyszerű: a kabát vastag bélése miatt az öv nem simul közvetlenül a testre, így nem ott fejti ki a szükséges tartó- és védőerőt, ahol kellene.

Felnőtteknél a csípőcsonton, gyermekeknél a combon lenne az ideális övvezetés, ám a télikabát ezt megakadályozza. Ennek következtében az öv túl magasan fut, ami nemcsak ütközésnél, hanem erősebb fékezésnél is veszélyes helyzetet okozhat.

A gyermekek különösen érintettek. Az ADAC hangsúlyozza: a gyerekülésben mindig kabát nélkül kell bekötni a kicsiket, különben az öv nem képes megfelelően tartani őket. Ha nagy a hideg, a szakértők azt javasolják, hogy a gyermek kabátját nyissák ki, húzzák ki az öv alól, majd bekötés után egy előmelegített takaróval tartsák melegen a gyermeket. Ez nemcsak kényelmes, hanem biztonságos megoldás is.

Mit mond a KRESZ? A KRESZ ugyan nem rendelkezik külön a télikabát viseléséről, de egyértelműen előírja, hogy a biztonsági övet rendeltetésszerűen kell használni, vagyis úgy, hogy az szorosan a testre simuljon és megfelelő védelmet nyújtson. Ha a vastag kabát miatt az öv túl magasan fut vagy nem érintkezik megfelelően a testtel, az már nem számít szabályos használatnak, és baleset esetén felelősségi kérdéseket vethet fel.



Emellett a KRESZ kimondja, hogy a jármű vezetője csak akkor vezethet, ha a vezetésre alkalmas állapotban van. Viszont a túlzottan vastag, merev télikabát azonban gátolhatja a karok szabad mozgását, lassíthatja a reakcióidőt és csökkentheti a kormány fölötti kontrollt. Ezért a szakértők szerint a magyar szabályozás szelleme alapján is az a legbiztonságosabb, ha a sofőr vezetés előtt leveszi a vastag kabátot, vagy legalább kinyitja azt, hogy a ruházat ne akadályozza a mozgását és a jármű biztonságos irányítását.

A figyelmeztetés kiterjed más téli ruhadarabokra is. A sapkák és sálak akadályozhatják a látást, a vastag bélelt kesztyűk pedig rontják a kormányfogás stabilitását. A robusztus, vastag talpú csizmák sem ideálisak vezetésre: megnehezíthetik a pedálok finom kezelését, ami lassabb reakcióidőt eredményezhet. Bár a jogszabályok nem írják elő, milyen cipőben kell vezetni, egy baleset után problémát jelenthet, ha a sofőr nem tudta megfelelően kezelni a járművet a nem megfelelő lábbeli miatt.

Az ADAC gyakorlati tanácsokat is adott a téli autózáshoz. Az egyesületek szerint a legbiztonságosabb, ha a sofőr és az utasok a járműbe beszállás előtt leveszik a vastag kabátot, vagy legalább a bekötés után az öv fölé húzzák. A fázástól sem kell tartani: a belső égésű motorral szerelt autókhoz ajánlott az állófűtés használata, míg az elektromos autók esetében az előfűtési funkció biztosít kényelmes, meleg utasteret induláskor.

A Német Autóklub összegzése egyértelmű: a biztonsági öv csak akkor működik helyesen, ha közvetlenül a testhez simul. A téli kabátok pedig ezt a létfontosságú feltételt akadályozzák meg. A szakértők ezért arra kérik az autósokat, hogy a téli hónapokban is fordítsanak kiemelt figyelmet a helyes övhasználatra – mert egy apró szokásváltás életet menthet.