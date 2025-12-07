2025. december 7. vasárnap Ambrus
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Felnőtt férfi hátulnézetből, amint autóját vezeti a városban
Autó

Törvény nem tiltja, de bolond, aki így vezet télen: belső vérzés, tartós egészségkárosodás lehet a vége

Pénzcentrum
2025. december 7. 16:01

A vastag télikabát viselése autózás közben komoly biztonsági kockázatot jelenthet, különösen a gyermekek számára. A töréstesztek ugyanis kimutatták: a kabát bélése miatt a biztonsági öv nem simul megfelelően a testre, így már egy kisebb ütközés is súlyos sérüléseket okozhat. A Német Autóklub ezért azt javasolja, hogy a sofőrök és utasaik kabát nélkül, vagy az öv alól kihúzva rögzítsék magukat. A helyzetre azért hívták fel a figyelmet, mert a téli hónapokban sokan nincsenek tisztában ezzel az alábecsült veszéllyel.

Az ADAC új figyelmeztetést adott ki a téli közlekedéssel kapcsolatban: a vastag kabátban történő autózás komoly biztonsági kockázatot jelenthet - különösen gyermekek számára. A Német Autóklub szerint sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a pehelykabát vagy vastag télikabát akadályozza a biztonsági öv helyes működését, és egy kisebb ütközésnél is súlyos sérüléseket okozhat.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A jelenséget törésteszt is alátámasztja: már egy 15 km/órás ráfutásos balesetnél is az öv mélyen a hasba vághat, ami belső sérülésekhez vezethet. A probléma oka egyszerű: a kabát vastag bélése miatt az öv nem simul közvetlenül a testre, így nem ott fejti ki a szükséges tartó- és védőerőt, ahol kellene.

Felnőtteknél a csípőcsonton, gyermekeknél a combon lenne az ideális övvezetés, ám a télikabát ezt megakadályozza. Ennek következtében az öv túl magasan fut, ami nemcsak ütközésnél, hanem erősebb fékezésnél is veszélyes helyzetet okozhat.

Kapcsolódó cikkeink:

A gyermekek különösen érintettek. Az ADAC hangsúlyozza: a gyerekülésben mindig kabát nélkül kell bekötni a kicsiket, különben az öv nem képes megfelelően tartani őket. Ha nagy a hideg, a szakértők azt javasolják, hogy a gyermek kabátját nyissák ki, húzzák ki az öv alól, majd bekötés után egy előmelegített takaróval tartsák melegen a gyermeket. Ez nemcsak kényelmes, hanem biztonságos megoldás is.

A figyelmeztetés kiterjed más téli ruhadarabokra is. A sapkák és sálak akadályozhatják a látást, a vastag bélelt kesztyűk pedig rontják a kormányfogás stabilitását. A robusztus, vastag talpú csizmák sem ideálisak vezetésre: megnehezíthetik a pedálok finom kezelését, ami lassabb reakcióidőt eredményezhet. Bár a jogszabályok nem írják elő, milyen cipőben kell vezetni, egy baleset után problémát jelenthet, ha a sofőr nem tudta megfelelően kezelni a járművet a nem megfelelő lábbeli miatt.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Az ADAC gyakorlati tanácsokat is adott a téli autózáshoz. Az egyesületek szerint a legbiztonságosabb, ha a sofőr és az utasok a járműbe beszállás előtt leveszik a vastag kabátot, vagy legalább a bekötés után az öv fölé húzzák. A fázástól sem kell tartani: a belső égésű motorral szerelt autókhoz ajánlott az állófűtés használata, míg az elektromos autók esetében az előfűtési funkció biztosít kényelmes, meleg utasteret induláskor.

A Német Autóklub összegzése egyértelmű: a biztonsági öv csak akkor működik helyesen, ha közvetlenül a testhez simul. A téli kabátok pedig ezt a létfontosságú feltételt akadályozzák meg. A szakértők ezért arra kérik az autósokat, hogy a téli hónapokban is fordítsanak kiemelt figyelmet a helyes övhasználatra – mert egy apró szokásváltás életet menthet.
Címlapkép: Getty Images
#gyerekek #autó #baleset #gyerek #biztonság #kresz #téli gumi #adac #autóvezetés #közlekedésbiztonság #biztonsági öv

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:02
16:44
16:11
16:01
15:37
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 7.
Nyugdíj mellett keresi rommá magát a kiégett autószerelő: 33 év után váltott melót, bejött neki
2025. december 6.
Elárulta a vezető meteorológus: milyen tél lesz az idei, erre kell készülnünk Magyarországon
2025. december 7.
Gyökeres változás kell, vagy annyi lesz a Balatonnak? Kiderült, mit is terveznek a magyar tengernél
2025. december 6.
Kenyérkatasztrófa csapott le Magyarországra: sokkoló, ami kiderült, ha ezt tudnák a vásárlók, mindenki kitérne a hitéből
2025. december 6.
Óriási árat fizet rengeteg magyar azért, hogy készpénzzel fizethessen: sokan nem is sejtik, mi mellett tesznek hitet
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 7. vasárnap
Ambrus
49. hét
December 7.
Advent (2.)
December 7.
A polgári repülés nemzetközi napja
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
4 hete
Szép csendben eltűnt a kínálatból Magyarország legolcsóbb új autója: ma már 6 milla alatt szinte semmit sem kapni
2
2 hete
Most érkezett! Balesetet szenvedett Orbán Viktor konvoja: itt vannak a részletek
3
5 napja
Letaszíthatják a trónról Magyarország kedvenc autóját? Ez a modell jött fel a Suzukira, rengetegen keresik
4
2 hónapja
Itt a szigorítás a jogosítványoknál: könnyű elhasalni a teszten, sok idős bukhatja el emiatt a jogsiját
5
1 hónapja
Kiderült, ezek most a leglopottabb autók Magyarországon: szabályosan vadásznak rájuk a bűnözők
PÉNZÜGYI KISOKOS
Lehetséges legnagyobb kár (MPL)
az az elvileg legrosszabb eset, amelyhez az objektum megsemmisülése mellett az összes még adódó költségeket (bontás, jogi védelem stb.) is figyelembe veszik.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 7. 17:02
Egyedül a Mol húzta fel a Budapesti Értéktőzsdét: most érdemes bevásárolni a magyar top-részvényekből?
Pénzcentrum  |  2025. december 7. 16:11
Friss! A Hatoslottó nyerőszámai a 49. játékhéten vasárnap
Agrárszektor  |  2025. december 7. 16:04
Nagy dobásra készülnek az oroszok: teljesen átalakulhat a baromfitartás?