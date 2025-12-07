Több ezer esetben sérülhettek az összeférhetetlenségi szabályok a jogosítványszerzéshez szükséges gyakorlati vizsgákon.
Törvény nem tiltja, de bolond, aki így vezet télen: belső vérzés, tartós egészségkárosodás lehet a vége
A vastag télikabát viselése autózás közben komoly biztonsági kockázatot jelenthet, különösen a gyermekek számára. A töréstesztek ugyanis kimutatták: a kabát bélése miatt a biztonsági öv nem simul megfelelően a testre, így már egy kisebb ütközés is súlyos sérüléseket okozhat. A Német Autóklub ezért azt javasolja, hogy a sofőrök és utasaik kabát nélkül, vagy az öv alól kihúzva rögzítsék magukat. A helyzetre azért hívták fel a figyelmet, mert a téli hónapokban sokan nincsenek tisztában ezzel az alábecsült veszéllyel.
Az ADAC új figyelmeztetést adott ki a téli közlekedéssel kapcsolatban: a vastag kabátban történő autózás komoly biztonsági kockázatot jelenthet - különösen gyermekek számára. A Német Autóklub szerint sokan nincsenek tisztában azzal, hogy a pehelykabát vagy vastag télikabát akadályozza a biztonsági öv helyes működését, és egy kisebb ütközésnél is súlyos sérüléseket okozhat.
A jelenséget törésteszt is alátámasztja: már egy 15 km/órás ráfutásos balesetnél is az öv mélyen a hasba vághat, ami belső sérülésekhez vezethet. A probléma oka egyszerű: a kabát vastag bélése miatt az öv nem simul közvetlenül a testre, így nem ott fejti ki a szükséges tartó- és védőerőt, ahol kellene.
Felnőtteknél a csípőcsonton, gyermekeknél a combon lenne az ideális övvezetés, ám a télikabát ezt megakadályozza. Ennek következtében az öv túl magasan fut, ami nemcsak ütközésnél, hanem erősebb fékezésnél is veszélyes helyzetet okozhat.
A gyermekek különösen érintettek. Az ADAC hangsúlyozza: a gyerekülésben mindig kabát nélkül kell bekötni a kicsiket, különben az öv nem képes megfelelően tartani őket. Ha nagy a hideg, a szakértők azt javasolják, hogy a gyermek kabátját nyissák ki, húzzák ki az öv alól, majd bekötés után egy előmelegített takaróval tartsák melegen a gyermeket. Ez nemcsak kényelmes, hanem biztonságos megoldás is.
A figyelmeztetés kiterjed más téli ruhadarabokra is. A sapkák és sálak akadályozhatják a látást, a vastag bélelt kesztyűk pedig rontják a kormányfogás stabilitását. A robusztus, vastag talpú csizmák sem ideálisak vezetésre: megnehezíthetik a pedálok finom kezelését, ami lassabb reakcióidőt eredményezhet. Bár a jogszabályok nem írják elő, milyen cipőben kell vezetni, egy baleset után problémát jelenthet, ha a sofőr nem tudta megfelelően kezelni a járművet a nem megfelelő lábbeli miatt.
Az ADAC gyakorlati tanácsokat is adott a téli autózáshoz. Az egyesületek szerint a legbiztonságosabb, ha a sofőr és az utasok a járműbe beszállás előtt leveszik a vastag kabátot, vagy legalább a bekötés után az öv fölé húzzák. A fázástól sem kell tartani: a belső égésű motorral szerelt autókhoz ajánlott az állófűtés használata, míg az elektromos autók esetében az előfűtési funkció biztosít kényelmes, meleg utasteret induláskor.
A Német Autóklub összegzése egyértelmű: a biztonsági öv csak akkor működik helyesen, ha közvetlenül a testhez simul. A téli kabátok pedig ezt a létfontosságú feltételt akadályozzák meg. A szakértők ezért arra kérik az autósokat, hogy a téli hónapokban is fordítsanak kiemelt figyelmet a helyes övhasználatra – mert egy apró szokásváltás életet menthet.
Szombattól bruttó 2-2 forinttal csökken a benzin és a gázolaj nagykereskedelmi ára.
Az elővásárlás keretében decemberben megvett e-matricák érvényessége 2026. január 1-én kezdődik.
2025. december 5–14. között 20 Ft/liter egyedi kedvezményt kapnak a 95-ös és PRO100-as benzin árából, minimum 10 liter tankolása esetén.
A kormány a teherautókat az autópályákra terelné, de a hazai fuvarozók szerint ez kerülőutakat, pluszköltséget és inflációt hoz.
A BYD pátyi elektronikai üzeme jelentős visszaesést mutatott 2023-ban: árbevétele több mint harmadával csökkent.
Halálos balesetek Európában: kiderült, hol a legnagyobb a közlekedési kockázat – és Magyarország sajnos az EU-átlag alatt teljesít. Nézd meg a térképet!
A CATL debreceni akkumulátorcella-gyára a befejezés utolsó fázisában van, és 2026 elején kezdi meg a termelést.
Újabb benzinakciót hirdetett az Auchan, a törzsvásárlói kártyákkal rendelkezők egy kupont kaptak, amivel 20 forinttal olcsóbban lehet tankolni.
Csütörtökön a benzin nagykereskedelmi ára nem változik, a gázolaj ára csökken bruttó 2 forinttal.
Novemberben 11 075 import használt személyautó kapott hazai rendszámot, ami 14,6 százalékkal haladja meg a tavalyi hasonló időszak 9 660-as értékét.
A Ford egy Bronco stílusú, robusztus új SUV bevezetésére készül Európában, amely 2027-ben érkezhet.
Őrült terepjárót készül piacra dobni a Mercedes: a magyar elit kedvence lehet az új csúcs G-osztály?
A Mercedes-Benz bemutatta az első képeket az új G-osztály Cabrioletről, amely közel tíz év után hozza vissza a legendás terepjáró nyitott változatát.
Az Európai Bizottság késleltetheti annak a javaslatnak a bemutatását, amely 2035-től tiltólistára tenné az új benzines és dízelautók értékesítését.
Budapesten idén már fizetni kell a közterületi parkolásért a két ünnep közötti munkanapokon.
Letaszíthatják a trónról Magyarország kedvenc autóját? Ez a modell jött fel a Suzukira, rengetegen keresik
Novemberben alig maradt el az egy évvel korábbi szinttől az újautó-piac, az év eddigi összesítése bő 7 százalékos növekedést mutat.
A héten szerdán a benzin nagykereskedelmi ára bruttó 2 forinttal csökken, a gázolaj beszerzési ára pedig szintén kevesebb lesz bruttó 2 forinttal a hét közepén.
Régóta várt útépítés kezdődik a magyar vidéken: ennek sokan fognak örülni, kulcsfontosságú szakasz készülhet el
A 47-es főút Berettyóújfalu és Békéscsaba közötti szakasza 2x2 sávosra bővül. A fejlesztés előkészítése már zajlik.
A Szerbiai Kőolajipari Vállalat működési engedélyét nem hosszabbították meg, ezért leáll a pancsovai kőolajfinomító.
