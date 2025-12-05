2025. december 5. péntek Vilma
9 °C Budapest
ipari termelés, termelői árak, gyenge forint
Gazdaság

Zuhan a termelés, drágulnak a termelői árak: rosszul indul a december a magyar iparnak

Pénzcentrum
2025. december 5. 08:30

Az előző év azonos időszakához mérten 2,7%-kal mérséklődött, az előző hónaphoz képest 0,5%-kal bővült az ipari termelés, közölte a KSH.

2025 októberében az ipari termelés volumene 2,7%-kal elmaradt az egy évvel korábbitól. A munkanaphatástól megtisztított index megegyezik a kiigazítatlannal. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 0,5%-kal nagyobb volt a 2025. szeptemberinél.

A feldolgozóipari alágak döntő többségében csökkent a termelés volumene az előző év azonos hónapjához viszonyítva.

A legnagyobb súlyú alágak közül a járműgyártásban, a villamos berendezés gyártásában, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártásában visszaesés következett be, míg a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása bővült.

Az ipari termelés az év első tíz hónapjában 3,3%-kal kisebb volt, mint 2024 azonos időszakában.

A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz képest 0,5%-kal nőtt.
Címlapkép: Getty Images
