2025. november 29. szombat Taksony
6 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter a kormánypártok országjárásának fóruma előtt tartott sajtótájékoztatón Ercsiben 2025. november 20-án.
Gazdaság

Fontos bejelentés jött a 14. havi nyugdíjról: elárulta Gulyás Gergely, mire számítsanak az idősek

Pénzcentrum
2025. november 27. 10:18

A Kormányinfón Gulyás Gergely közölte: a kabinet arra számít, hogy a Fővárosi Közgyűlés hamarosan kimondja a fizetésképtelenséget, amely után a kormány támogatást és csődvédelmet adna Budapest működőképességének megőrzéséhez. A miniszter emellett bejelentette, hogy jövő februárban, a 13. havi nyugdíjjal együtt érkezik a 14. havi juttatás első negyede, a nyugdíjak pedig 3,6 százalékkal emelkednek jövőre.

Csütörtök délelőtt Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Vitályos Eszter kormányszóvivő ismertetik a szerdai kormányülésen született döntéseket. A miniszter bejelentette a Kormányinfón, hogy a kormány tegnap egyeztetést tartott a Fővárossal, és azt várják, hogy a Közgyűlés hivatalosan is kimondja a fizetésképtelenséget. Ha ez megtörténik, a kabinet kész támogatást és csődvédelmet nyújtani. A cél az, hogy Budapest esetleges fizetésképtelensége ne veszélyeztesse a város működőképességét.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A kormány jövőre ki tudja fizetni a 14. havi nyugdíj első negyedét. Gulyás Gergely közlése szerint az állam az Idősügyi Tanács javaslatát követve,

a 13. havi nyugdíjjal együtt, februárban utalja majd az összeget.

A nyugdíjak jövő évi emelése 3,6% lesz, ami megfelel a költségvetésben szereplő inflációs előrejelzésnek. A kabinet szerint az infláció ennél is alacsonyabb lehet, így a nyugdíjasok jól járhatnak, és feltehetően nem lesz szükség év közbeni korrekcióra.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Nyugdíjemelés 2026: hivatalos, ennyit kapnak az idősek januártól, itt van Nagy Márton bejelentése
EZ IS ÉRDEKELHET
Nyugdíjemelés 2026: hivatalos, ennyit kapnak az idősek januártól, itt van Nagy Márton bejelentése
A magyar gazdaság idén 0,5% körüli növekedést érhet el, míg az év utolsó negyedévében már élénkülés várható - jelentette be Nagy Márton. A jövő évi nyugdíjemelés 3,6 százalék lesz.

Címlapkép: MTI/Bodnár Boglárka
#nyugdij #Budapest #nyugdíjas #nyugdíjemelés #infláció #gazdaság #kormányinfo #13. havi nyugdíj #nyugdíjasok #gulyás gergely #nyugdíjak #14. havi nyugdíj

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:58
10:32
10:04
09:27
08:57
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. november 29. 06:00
Préda: Nincs másik gyártósor  
Media1
2025. november 26. 15:21
Így ver át a propaganda | Interjú Bőhm Kornél kommunikációs szakemberrel  
MEDIA1  |  2025. november 28. 19:19
Útlevélvád: hazudott a kormányközeli Tűzfalcsoport az Átlátszó újságírójának házastársáról
A Tűzfalcsoport hamisan állította, hogy az Átlátszó munkatársa, Zubor Zalán feleségének kínai útleve...
Bankmonitor  |  2025. november 28. 17:50
Az MNB behúzta a kéziféket - Megéri beszállni a túlfűtött lakáspiacra az olcsó hitel miatt?
Miközben az országot elöntötte az Otthon Start generálta vásárlási láz, a piac mélyén vészjósló foly...
Holdblog  |  2025. november 28. 11:33
Haalandnak jó a hozama (HOLD After Hours)
Móricz Dániellel szakértjük, hogy miért esnek, illetve nem esnek a piacok, és ír sebeket is feltépün...
ChikansPlanet  |  2025. november 28. 08:48
Elektromos áramot vezető baktériumok forradalmasíthatják az egészségügyet
Amerikai tudósok olyan elektromos áramot vezető baktériumokat fedeztek fel, amelyek új orvosi eszköz...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 29.
Luxusfizetésért lépnek le tömegével magyarok Ausztriába, Németországba: döbbenet, mennyit keres egy recepciós, pincér
2025. november 28.
Üres zsebbel várja 2026-ot százezernyi magyar: egy váratlan kiadás összeroppanthatja a kasszát
2025. november 29.
Nem vicc! 115 ezer forintot ér ez a 200 forintos érme: bárki pénztárcájában ott lapulhat egy - használtan is szuperértékes
2025. november 28.
Ezek a leginkább alulfizetett szakmák 2025-ben Magyarországon: meglepő hivatások a szégyenlistán
2025. november 28.
Kiderült, ezért bukik meg a legtöbb autó a műszaki vizsgán 2025-ben: döbbenetes hibákat találnak
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 29. szombat
Taksony
48. hét
November 29.
Európai hulladékcsökkentési hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Lesújtó számokat közölt az IMF: óriási válság közeleg, ezek az országok vannak hatalmas bajban
2
5 napja
Óriási zöld gazdasági fordulat közeleg: egyre többen fektetik be így a pénzüket
3
2 napja
Kiadta a riasztást az OTP, újfajta csalás terjed: így nullázzák le bárki számláját percek alatt
4
2 napja
Fontos bejelentés jött a 14. havi nyugdíjról: elárulta Gulyás Gergely, mire számítsanak az idősek
5
1 hete
Rettenet, ahogy Magyarország teljesít ebben a gazdasági mutatóban: óriási a rizikó, sok dolog szól ellenünk
PÉNZÜGYI KISOKOS
Aktív bankügylet
A bank eszközeit érintő ügylet, ide sorolódik például a hitelezés, a faktorálás, a forfetírozás, a lízing vagy a garanciavállalás.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 29. 10:04
Őrült áron kínálják a vásárban, pedig fillérekből kijön: így készül a kenyérlángos, kürtőskalács, forralt bor
Pénzcentrum  |  2025. november 29. 09:27
Működik a legális hiteltrükk: így zúzzák most le a törlesztőket az élelmes magyarok
Agrárszektor  |  2025. november 29. 09:31
Érdekes dolog történt itthon: kikerült egy termék az árrésstop alól