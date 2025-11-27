Fontos bejelentés jött a 14. havi nyugdíjról: elárulta Gulyás Gergely, mire számítsanak az idősek

A Kormányinfón Gulyás Gergely közölte: a kabinet arra számít, hogy a Fővárosi Közgyűlés hamarosan kimondja a fizetésképtelenséget, amely után a kormány támogatást és csődvédelmet adna Budapest működőképességének megőrzéséhez. A miniszter emellett bejelentette, hogy jövő februárban, a 13. havi nyugdíjjal együtt érkezik a 14. havi juttatás első negyede, a nyugdíjak pedig 3,6 százalékkal emelkednek jövőre.

Csütörtök délelőtt Gulyás Gergely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter, valamint Vitályos Eszter kormányszóvivő ismertetik a szerdai kormányülésen született döntéseket. A miniszter bejelentette a Kormányinfón, hogy a kormány tegnap egyeztetést tartott a Fővárossal, és azt várják, hogy a Közgyűlés hivatalosan is kimondja a fizetésképtelenséget. Ha ez megtörténik, a kabinet kész támogatást és csődvédelmet nyújtani. A cél az, hogy Budapest esetleges fizetésképtelensége ne veszélyeztesse a város működőképességét.

A kormány jövőre ki tudja fizetni a 14. havi nyugdíj első negyedét. Gulyás Gergely közlése szerint az állam az Idősügyi Tanács javaslatát követve,

a 13. havi nyugdíjjal együtt, februárban utalja majd az összeget.

A nyugdíjak jövő évi emelése 3,6% lesz, ami megfelel a költségvetésben szereplő inflációs előrejelzésnek. A kabinet szerint az infláció ennél is alacsonyabb lehet, így a nyugdíjasok jól járhatnak, és feltehetően nem lesz szükség év közbeni korrekcióra.

