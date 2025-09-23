Kitört az Otthon Start-láz: özönlenek az lakások a piacra, brutális, ami megy Magyarországon

Szeptember első három hetében az Otthon Start Program hatására látványosan megnőtt az eladó lakóingatlanok száma az ingatlan.com adatai szerint. A tulajdonosok és ingatlanközvetítők összesen 26 451 hirdetést adtak fel, ami 20 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Havi összevetésben augusztusról szeptemberre pedig 31 százalékkal nőtt a kínálat, szemben a tavalyi 23 százalékos élénküléssel.

Budapesten a tulajdonosok által feladott hirdetések száma 71 százalékkal, a megyei jogú városokban pedig 60 százalékkal emelkedett. Az ingatlanközvetítők aktivitása mérsékelte a növekedés ütemét, de az élénk kínálat így is érzékelhető volt.

A frissen meghirdetett lakások és házak 76 százaléka megfelel az Otthon Start Program kedvezményes hitelfeltételeinek. Budapesten ez az arány 52 százalék, míg a kisebb településeken nagyságrendileg 90 százalék.

Az Otthon Start Program nemcsak a keresleti oldalt, hanem a kínálatot is aktivizálta. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője kiemelte: „Sok eladó most érzi elérkezettnek az időt a továbblépésre, ami különösen Budapesten és a nagyvárosokban látszik.” A friss kínálat bővülésének köszönhetően a vásárlók több lehetőség közül választhatnak, és ha a dinamika kitart, 2025-ben akár 160 ezer adásvétel is megvalósulhat, ami az elmúlt 10 évben csak kétszer fordult elő.

A hirtelen kínálati robbanás főként a társasházi lakásokra jellemző, míg a kertes házak választéka mérsékeltebben bővül. A program hatására a vevők gyorsan találhatnak maguknak megfelelő ingatlant, és a gyorsan frissülő hirdetések tovább élénkítik az árak emelkedését is.

Címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA

