A Portfolio Property Investment Forum 2025 nyitó makropanelje időszerű kérdéseket vetett fel a hazai ingatlanpiac jövőjéről:
Kitört az Otthon Start-láz: özönlenek az lakások a piacra, brutális, ami megy Magyarországon
Szeptember első három hetében az Otthon Start Program hatására látványosan megnőtt az eladó lakóingatlanok száma az ingatlan.com adatai szerint. A tulajdonosok és ingatlanközvetítők összesen 26 451 hirdetést adtak fel, ami 20 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Havi összevetésben augusztusról szeptemberre pedig 31 százalékkal nőtt a kínálat, szemben a tavalyi 23 százalékos élénküléssel.
Budapesten a tulajdonosok által feladott hirdetések száma 71 százalékkal, a megyei jogú városokban pedig 60 százalékkal emelkedett. Az ingatlanközvetítők aktivitása mérsékelte a növekedés ütemét, de az élénk kínálat így is érzékelhető volt.
A frissen meghirdetett lakások és házak 76 százaléka megfelel az Otthon Start Program kedvezményes hitelfeltételeinek. Budapesten ez az arány 52 százalék, míg a kisebb településeken nagyságrendileg 90 százalék.
Az Otthon Start Program nemcsak a keresleti oldalt, hanem a kínálatot is aktivizálta. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője kiemelte: „Sok eladó most érzi elérkezettnek az időt a továbblépésre, ami különösen Budapesten és a nagyvárosokban látszik.” A friss kínálat bővülésének köszönhetően a vásárlók több lehetőség közül választhatnak, és ha a dinamika kitart, 2025-ben akár 160 ezer adásvétel is megvalósulhat, ami az elmúlt 10 évben csak kétszer fordult elő.
A hirtelen kínálati robbanás főként a társasházi lakásokra jellemző, míg a kertes házak választéka mérsékeltebben bővül. A program hatására a vevők gyorsan találhatnak maguknak megfelelő ingatlant, és a gyorsan frissülő hirdetések tovább élénkítik az árak emelkedését is.
A Gellért fürdő október elsejétől átmenetileg bezár a felújítási munkálatok miatt, ami változásokat hoz a főváros többi gyógyfürdőjének működésében is.
Már látni, mikor csap le a brutál hidegfront Magyarországra: elképesztő, ami ránk vár, elő a kabátokkal!
Németország egyes részein 20 fokkal van hidegebb, mint itthon, de mi sem ússzuk már meg sokáig.
Nem enged a nyár, még szeptember végén is dőlnek a melegrekordok az országban.
A közhiedelemmel ellentétben Magyarországnak jelentős gázvagyona van, ám jelentős részben úgynevezett nem hagyományos mezőkön található.
Október 1-jétől jelentős változások lépnek életbe a hulladékgazdálkodásban, miután a MOHU módosította az általános szerződési feltételeit.
Már ma lehet számítani növekvő felhőkre az ország egyes részein, kedden és szerdán pedig egyre több helyen kell a lehűlés mellett csapadékra is számítani.
Idén nyáron változatlanul átlagosan 5,8%-os alku volt jellemző a lakáspiacon országosan – derül ki egy friss elemzésből.
Kimondták az igazságot az Otthon Startól: fölösleges a pánikkeltés, vagy tényleg fájdalmas drágulás jön?
A Cashtag legújabb adásában szakértőket kérdeztük arról, hogy az Otthon Start Program milyen hatással lesz az ingatlanpiacra.
A REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum konferencia záró panelbeszélgetése látványosan mutatta meg, hogyan fonódik össze technológia, stílus és bizalom az értékesítés új világában.
Az Otthon Start program bejelentése óta a legkisebb, 25 négyzetméter alatti lakások iránt is nagyot nőtt a kereslet
A kontinens nagyvárosaiban a lakosok jövedelmük felét költik lakbérre, a lakástulajdon megszerzése pedig sokak számára elérhetetlen álom.
Ezekre az új építésű lakásokra lehet felvenni a 3%-os Otthon Start hitelt a III. és a XI. kerületben: itt a lista!
Most megmutatjuk, hol találhatók ilyen lehetőségek Óbudán és Újbudán, ha valaki az Otthonr Start programmal szeretne újépítésű lakást venni.
A Magyar Közlönyben csütörtökön megjelent kormányhatározat jelentős költségvetési átcsoportosításról rendelkezik.
A GKI felmérése szerint a felnőttek 8,2%-a tervezi, hogy a következő fél évben részt vesz az Otthon Start Programban, ami akár 135–205 ezer háztartást is...
Az egyik legnagyobb hazai ingatlanhálózat adatai szerint az Otthon Start program bejelentése után augusztusban több mint felével nőtt az ingatlanmegtekintések száma.
Egy kaposvári gázszerelőt minősített csalás és más bűncselekmények miatt állít bíróság elé az ügyészség, miután több millió forinttal károsította meg megrendelőit.
A REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum konferencia egyik panelbeszélgetése az ingatlanos reality-műsorok hatásait boncolgatta.
Bár csökkent a kontárkárosultak aránya, a bizalom nem mozdul: a szakemberek teljesítményét továbbra is átlagosan 3,6 csillagra értékeli a lakosság.
