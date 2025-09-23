2025. szeptember 23. kedd Tekla
Debrecen, 2025. szeptember 1.Lakások Debrecenben az Otthon Start Program indulása napján, 2025. szeptember 1-jén. Az új lakhatási konstrukció központi eleme a fix, 3 százalékos kamatozású lakáshitel. A program célja, hogy az elsõ lak
Kitört az Otthon Start-láz: özönlenek az lakások a piacra, brutális, ami megy Magyarországon

Pénzcentrum
2025. szeptember 23. 12:33

Szeptember első három hetében az Otthon Start Program hatására látványosan megnőtt az eladó lakóingatlanok száma az ingatlan.com adatai szerint. A tulajdonosok és ingatlanközvetítők összesen 26 451 hirdetést adtak fel, ami 20 százalékos növekedést jelent az előző év azonos időszakához képest. Havi összevetésben augusztusról szeptemberre pedig 31 százalékkal nőtt a kínálat, szemben a tavalyi 23 százalékos élénküléssel.

Budapesten a tulajdonosok által feladott hirdetések száma 71 százalékkal, a megyei jogú városokban pedig 60 százalékkal emelkedett. Az ingatlanközvetítők aktivitása mérsékelte a növekedés ütemét, de az élénk kínálat így is érzékelhető volt.

A frissen meghirdetett lakások és házak 76 százaléka megfelel az Otthon Start Program kedvezményes hitelfeltételeinek. Budapesten ez az arány 52 százalék, míg a kisebb településeken nagyságrendileg 90 százalék.

Az Otthon Start Program nemcsak a keresleti oldalt, hanem a kínálatot is aktivizálta. Balogh László, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértője kiemelte: „Sok eladó most érzi elérkezettnek az időt a továbblépésre, ami különösen Budapesten és a nagyvárosokban látszik.” A friss kínálat bővülésének köszönhetően a vásárlók több lehetőség közül választhatnak, és ha a dinamika kitart, 2025-ben akár 160 ezer adásvétel is megvalósulhat, ami az elmúlt 10 évben csak kétszer fordult elő.

A hirtelen kínálati robbanás főként a társasházi lakásokra jellemző, míg a kertes házak választéka mérsékeltebben bővül. A program hatására a vevők gyorsan találhatnak maguknak megfelelő ingatlant, és a gyorsan frissülő hirdetések tovább élénkítik az árak emelkedését is.

Címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA 
 
1
3 hete
Jön az igazi hidegzuhany az Otthon Start kapcsán: váratlan vevők özönlöttek be a lakáspiacra
2
3 hete
Máris bődületes az Otthon Start hatása: rengeteg lakásvásárló járt pórul, súlyos pénzük bánja
3
5 napja
Rengeteg magyar háztulaj kerítését ítélhetik bontásra: kevesen tudnak erről a szabályról, komoly pénzt fizethetnek
4
3 hete
Szintet lépett a trükközés: már nem is kertelnek, Otthon Start hitelre milliókkal drágábban adják a lakást
5
7 napja
Máris meglepő fordulatot hozott az Otthon Start: ezzel bizony sok magyar nem számolt
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
