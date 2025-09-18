Fegyvertartási engedély megszerzése Magyarországon: ezek a szabályok fegyvertartás esetén

Magyarországon a lőszerekről és a fegyverekről szóló fegyvertörvény a fegyverek viselésére, tárolására és birtoklására is kiterjed. Bár hosszas procedúra vezet odáig, hogy valakinek fegyvere lehessen Magyarországon, a szabályok betartása mellett egyáltalán nem lehetetlen cél, legyen szó akár önvédelmi fegyverről, akár sportcélú vagy vadászati célú lőfegyverről. Nézzük, hogyan zajlik a fegyvertartási engedély megszerzése 2025-ben Magyarországon!

Cikkünkben a fegyvertartási engedély megszerzése kapcsán tájékoztatjuk olvasóinkat: amellett, hogy eláruljuk, mi a fegyvertartási engedély célja és lényege, illetve hogyan zajlik a fegyvertartási engedély szerzés menete, most azt is megtudhatod, milyen jogszabályok vonatkoznak a magyarországi fegyvertartásra. Nézzük, ki birtokolhat lőfegyvert 2025-ben és melyek a fegyvertartás kizáró okai!

Fegyvertartásra vonatkozó jogszabályok

Magyarországon a riasztó- és lőfegyverek birtoklásának feltételeit több jogszabály és rendelet is befolyásolja. A legfontosabb vonatkozó jogszabály a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. törvény, röviden fegyvertörvény, azonban fontos ismernünk a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. (VIII. 31.) Korm. rendelet tartalmát is, ami összegzi a fegyverismereti és fegyverforgalmazási vizsga tudnivalóit, továbbá a lőfegyver és lőszer hatósági tárolásának és a fegyverekkel, lőszerekkel kapcsolatos tevékenységek engedélyezésének igazgatási szolgáltatási díjaival kapcsolatos tudnivalókat. A fegyvertartással való visszaélés szabályait a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény összegzi.

A vonatkozó jogszabályok értelmében Magyarországon a fegyvertartás fogalma kiterjed a fegyverek birtoklására, tárolására és a fegyverviselésre is. A gáz- és riasztófegyverek tartása bejelentésköteles, viselésük azonban már engedélyköteles, a lőfegyvereknek pedig mind a tartása, mind a viselése szigorú engedélyekhez van kötve. Fontos kiemelnünk, hogy fegyvertartási engedélyt kizárólag előre meghatározott célokra szerezhetünk (nem lehet bárkinek fegyvere „csak úgy”), amelyek a következők:

sportlövészet;

vadászat;

céllövészet;

önvédelem;

személy- és vagyonvédelem;

munkavégzés (pl. rendőrök, katonák szolgálati fegyverei);

oktatás;

filmgyártás;

színházi használat;

hagyományőrző fegyverhasználat.

Kinek lehet fegyvertartási engedélye Magyarországon?

A fegyvertartási engedély megszerzésének általános feltételei – amennyiben a fegyvert tartani szándékozó személy a fenti fegyvertartási célok egyikének megfelel – kapcsán számos tudnivalót tartunk számon. Kizárólag az a személy tarthat fegyvert legálisan Magyarországon, aki:

nagykorú, 18. életévét betöltötte (szigorú feltételek teljesülése esetén 16. éves kortól is engedélyezett a fegyvertartás);

teljesen mértékben cselekvőképes (szellemileg és pszichológiailag is alkalmas rá);

megszerezte a fegyvertartáshoz és -használathoz szükséges elméleti és gyakorlati jártasságokat;

kiváltotta a szükséges engedélyeket;

és büntetlen előéletű (a törvény olyan bűncselekményeket is a fegyvertartás kizáró okai közé sorol, amelyek egyébként büntetlen előéletűek esetében is kizárják a fegyvertartás engedélyét).

Ki adja ki a fegyvertartási engedélyt?

Magyarországon a lőfegyver tartására vonatkozó engedélyt vidéken a kérelmező lakóhelye, szerint illetékes rendőrkapitányság, Budapesten pedig a Budapesti Rendőr-főkapitányság engedélyezi, majd postai úton küldi ki a jogosult megadott címére. A fegyvertartási engedély megszerzéséhez kapcsolódó, a lakosság számára regisztráció nélkül hozzáférhető tájékoztatókat, engedély- és szerződésmintákat a Rendőrség hivatalos oldaláról tudjuk letölteni. A fegyvertartásra jogosult személyek személyi adataiban bekövetkezett változásait 8 napon belül kötelező jelenteni a rendőrségen.

A fegyvertartási engedély megszerzése lépésről lépésre

A fegyvertartási és a fegyverviselési engedély megadása iránti kérelmet személyesen a rendőrségen, vagy elektronikus formában, a Rendőrség Ügyintézési Portálján keresztül lehet beadni – utóbbihoz Ügyfélkapu+ regisztráció szükséges. Ahhoz, hogy a konkrét fegyvertartási engedély iránti kérelmet leadhassuk, több különböző engedély és vizsga is szükséges, amelyek a fegyvertartás céljától is függenek. Ennek kapcsán a lakossági fegyverhasználókat leginkább érintő sportcélú, illetve vadászati célú fegyvertartási engedély megszerzésének szabályait ismertetjük részletesen.

1. Sportcélú fegyvertartási engedély megszerzése

Beiratkozás egy választott sportlövész egyesületbe (kék könyv megszerzése) – a fegyverengedély megtartásához folyamatos egyesületi tagság szükséges!

Fegyvertartáshoz szükséges pszichológiai alkalmassági igazolás megszerzése. Sportorvosi alkalmassági engedély megszerzése (évente ismétlendő, 65 év fölött 6 havonta). Hatósági fegyvervizsga letétele és az ehhez szükséges tanfolyam elvégzése. Éves rajtengedély kiváltása (ára a választott sporttól függ), versenyengedély megszerzése. Minősítés megszerzése az adott fegyverkategóriára (évente ismétlendő). A jogszabályoknak megfelelő fegyvertároló alkalmasság kiépítése.

Amennyiben a leendő sportlövész elvégezte a fenti feladatokat, a megszerzett dokumentumokkal jelentkezhet a lakóhelye szerinti illetékes rendőr-főkapitányságon – itt tudja személyesen (vagy online) kérvényezni az első lőfegyver megszerzésére jogosító határozatot (elbírálási ideje 30 nap, amelyet +30 nappal hosszabbíthatnak meg). A rendőrség ellenőrzi a fegyvertároló szekrény alkalmasságát és a leendő fegyvertartó személy büntetlen előéletét (erkölcsi bizonyítvány, személyazonosító okmányok szükségesek).

A rendőrségen kapott határozat birtokában vásárolható meg az első lőfegyver (először töltény nélkül), továbbá szükséges egy, a sportszövetség által kiállított igazolás is, ami a fegyver sportra való használatának alkalmasságát igazolja. A megvásárolt fegyvert 8 napon belül be kell mutatni a rendőrségen, ahol helyben kiállítják a fegyvertartási engedélyt (az ún. „barna könyvet”), melynek birtokában már lőszer is vásárolható a fegyverhez.

2. Vadászati célú fegyvertartási engedély megszerzése

Jelentkezés a vadászkamarához. Vadászvizsga elvégzése: elméleti vizsga (írásbeli teszt és szóbeli vizsga), hatósági fegyvervizsga és gyakorlati lövész vizsga (céllövés, koronglövés) – kizárólag hosszú lőfegyverre. Fegyvertartáshoz szükséges pszichológiai alkalmassági igazolás megszerzése. Lőfegyver tartáshoz szükséges II. csoportos egészségügyi alkalmassági igazolás megszerzése (5 évig érvényes). Éves vadászjegy kiváltása, vadászkamarai tagsági díj befizetése és biztosítás megkötése. A jogszabályoknak megfelelő fegyvertároló alkalmasság kiépítése.

Ugyanúgy, ahogy a sportcélú fegyvertartási engedély megszerzése esetén, ezután a rendőrségen kell jelentkezni a fenti dokumentumok bemutatásával és a kérelmező személyi okmányaival, erkölcsi bizonyítványával. Ezt követően lehet a fegyvertartási engedély iránti kérelmet személyesen vagy online kitölteni és leadni (az elbírálás ideje ez esetben is 30 nap, amelyet +30 nappal hosszabbíthatnak meg). A rendőrségen kapott határozattal vásárolható meg az első fegyver, amelyet a fegyvertartási engedély kiállításához 8 napon belül be kell mutatni a rendőrségen.

Hogyan tároljuk a fegyvereket szakszerűen?

A fegyvertartási engedély szabályai szerint 7,5 joule vagy ennél kisebb csőtorkolati energiájú működőképes tűzfegyvert, légfegyvert, festéklövő fegyvert vagy gáz- és riasztófegyvert

állandóan lakott, rendszeresen látogatott vagy alkalmanként, visszatérő módon látogatott lakásban,

az azokhoz tartozó tölténytől/lövedékektől elkülönítve,

kizárólag ürített állapotban,

jól záródó, biztonsági zárral ellátott, számottevő mértékű külső erőhatásnak ellenálló fegyverszekrényben (amelyhez illetéktelen személyek nem tudnak hozzáférni) tárolhatunk.

Rövid lőfegyvert, köznyelven „pisztolyt” ugyanígy kell tárolni, azzal a kiegészítéssel, hogy a tárolószekrénynek vagy doboznak a falhoz, a padlóhoz vagy a szekrényhez rögzítve kell lennie.

A fegyvertartásra egyéb általános szabályai

Szintén fontos fegyvertartási szabály, hogy lőfegyvert kizárólag ürített állapotban szabad tisztítani, olyan helyen, ahol nem veszélyeztetünk vele más személyeket. Működőképes hosszú lőfegyvert lakott területen, nyilvános helyen vagy közterületen kizárólag ürített állapotban, a töltényektől elkülönítve, zárt tárolóeszközben lehet szállítani (egyes vadászati jogszabályok ezt felülírják).

A fegyverek és lőszerek vizsgálatára kijelölt szerv részére vizsgálat és ellenőrzés céljából a fegyvertartó köteles bemutatni az általa birtokolt fegyvereket. Amennyiben a riasztó- vagy lőfegyver viseléséhez szükséges engedélyünk megrongálódott, elveszett vagy ellopták, ennek tényét haladéktalanul jelenteni kell a rendőrségen. Ha valaki munkavégzési célból tart lőfegyvert, munkaviszonya megszűnését követően 5 napon belül be kell szolgáltatnia szolgálati célú lőfegyverét a rendőrséghez.

Önvédelmi célú fegyvertartás esetén a fegyvertartónak évente legalább egyszer lőgyakorlaton kell részt vennie – az erről kiállított igazolást 8 napon belül le kell adnia a lakóhelye szerint illetékes rendőr-főkapitányságon. Töltött fegyvert a testen vagy a ruházatban kizárólag fegyverviselési engedély fejében a véletlen elsülés ellen biztosítva, rejtve lehet viselni. A fegyverhasználatot kizáró okok közé soroljuk az alkoholos vagy kábítószeres befolyásoltságot.