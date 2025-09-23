Az elmúlt tizenkét év nyarai azt mutatják, hogy bár az időjáráshoz kapcsolódó károk száma csökken, azok nagysága folyamatosan nő.
Milliós veszteséget szevedhet rengeteg magyar lakásvásárló: erről eddig senki sem beszélt az Otthon Start kapcsán
Az Otthon Start Program nemcsak a lakáspiacot, hanem a lakásbiztosítási szektort is felpörgetheti – hívta fel a figyelmet a Netrisk. A lakáshitelek mellé ugyanis szinte mindig kötelező biztosítást kötni. A cég adatai szerint már a program indulása előtt is élénk volt a piac: január és augusztus között 6,8 százalékkal több szerződés született, az átlagdíj pedig 37 300 forint volt.
A szakértők ugyanakkor óvatosságra intenek: egy rosszul megválasztott biztosítás könnyen alulbiztosítottsághoz vezethet. Ez egy nagyobb káresemény esetén akár milliós veszteséget is okozhat.
Miért fontos a tudatos választás?
- A bankok gyakran csak alapbiztosítást írnak elő, ami a minimális fedezetet nyújtja.
- A valós érték és az ingóságok (pl. bútorok, háztartási gépek, napelemek, hőszivattyúk) sokszor nincsenek megfelelően biztosítva.
- A magyar szerződések jelentős része elavult: a lakásbiztosítással rendelkezők 19%-a több mint tíz éve, további 14%-a pedig 5–10 éve nem módosított a szerződésén.
Ez azt jelenti, hogy sokan ma is olyan biztosítással rendelkeznek, amely jóval alacsonyabb összegre szól, mint az ingatlan vagy az ingóságok valós értéke. Egy nagyobb kár esetén így a biztosító csak részleges kártérítést fizethet. Bár az elmúlt két év kampányai javítottak a helyzeten – átlagosan 16%-kal nőtt a fedezettség –, a rendszeres felülvizsgálat elengedhetetlen.
Az Otthon Start indulása további növekedést hozhat a lakásbiztosítási piacon. Már az első nyolc hónapban is több szerződés született, mint tavaly. Az online kalkulátorok terjedésével pedig egyre több ügyfél hasonlítja össze tudatosan a biztosítói ajánlatokat.
Nem mellékes, hogy a lakásbiztosítást nemcsak évfordulón lehet lecserélni: minden tavasszal, márciusban külön kampányidőszak ad lehetőséget a váltásra. Így egy korszerűbb, jobb ár-érték arányú konstrukcióra könnyen át lehet állni.
Életveszély a Margit hídon? Súlyos balesetet szenvedett több kerékpáros is: óriási mulasztás derült ki
Egy kerékpáros súlyos balesetet szenvedett a Margit hídi bicikliúton, miután egy csúszós felületen elesett.
A biztosítók által vállalt lakásbiztosítási fedezetek háromszor gyorsabban nőttek a díjakhoz képest az elmúlt egy évben, ami tovább javította az ár-érték arányt az ügyfeleknek.
Szeptember közepéig több mint 4500 otthonban keletkezett tűz, amelyekben összesen hetvenkét ember vesztette az életét.
Ilyen nincs, még a bíróságon is lopott a visszaeső tolvaj: videón a vakmerő bűntett, ezt nem úszta meg
Az Esztergomi Járásbíróság másfél év börtönre és két év közügyektől eltiltásra ítélte azt a visszaeső tolvajt, aki még a bíróság épületében is lopott.
Május 1. és augusztus 31. között 101 032 kárbejelentés érkezett a biztosítókhoz, amelyek ezek nyomán 13 milliárd 124 millió forintot fizettek már ki.
A nyári utazási szezonban idén is több százezer magyar utazó gondoskodott előre a biztonságáról.
2024-ben összesen 1419 magyar vesztette életét otthoni balesetben, a legtöbben valamilyen elesés következtében halnak meg.
Beismerte bűnösségét mindkét vádlott a 2023. július 1-jén történt Árpád hídi gázolás ügyében.
Ezt mindenképp intézd el szeptemberben, ha iskolás a gyereked: egy vagyont fizethet, aki nem lép időben
Bár az állam minden tanulónak köt alapszintű biztosítást, ez nagyon alacsony összegű fedezetet nyújt. Megnéztük, ezen felül milyen lehetőségei vannak a szülőknek.
A személygépkocsik kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának átlagos díja az előző negyedévhez képest 2,4 százalékkal csökkent a II. negyedévben.
A bérlők és a bérbeadók számára egyaránt fontos, hogy tisztázzák, milyen lakásbiztosítás védi az ingatlant és a benne található ingóságokat.
A magyar utazók zöme továbbra is Európán belül nyaral, elsősorban autóval, és az utazás előtt néhány nappal – vagy sokszor az indulás napján – köti...
2025. július 7-8-án az országot megrázó vihar az elmúlt 20 év legnagyobb kárterhelését okozta az egyik hazai biztosítónál.
A nyár első két hónapjában 716 forint volt a megkötött utasbiztosítások átlagdíja, ami szinte teljesen megegyezik az az előző év hasonló időszakában mért szinttel.
A szakember hangsúlyozta, hogy a megfelelő biztosítási összeg kulcsfontosságú, mivel az alulbiztosítás korlátozhatja a kártérítés mértékét.
Egy friss kutatás szerint a közösségi média nemcsak inspirációs forrás, hanem döntő tényező is az úti cél kiválasztásában.
Az egyik hazai biztosításközvetítő adatai szerint az első félévben megkötött lakásbiztosítási szerződések átlagdíja 46 700 forint volt.
Tavaly óta kötelező felelősségbiztosítást kell kötni bizonyos elektromos rollerekre.
