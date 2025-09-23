2025. szeptember 23. kedd Tekla
Lakások és családi házak Debrecenben az Otthon Start Program indulása napján, 2025. szeptember 1-jén. Az új lakhatási konstrukció központi eleme a fix, 3 százalékos kamatozású lakáshitel. A program célja, hogy az első lakásukat megszer
Biztosítás

Milliós veszteséget szevedhet rengeteg magyar lakásvásárló: erről eddig senki sem beszélt az Otthon Start kapcsán

Pénzcentrum
2025. szeptember 23. 18:32

Az Otthon Start Program nemcsak a lakáspiacot, hanem a lakásbiztosítási szektort is felpörgetheti – hívta fel a figyelmet a Netrisk. A lakáshitelek mellé ugyanis szinte mindig kötelező biztosítást kötni. A cég adatai szerint már a program indulása előtt is élénk volt a piac: január és augusztus között 6,8 százalékkal több szerződés született, az átlagdíj pedig 37 300 forint volt.

A szakértők ugyanakkor óvatosságra intenek: egy rosszul megválasztott biztosítás könnyen alulbiztosítottsághoz vezethet. Ez egy nagyobb káresemény esetén akár milliós veszteséget is okozhat.

Miért fontos a tudatos választás?

  • A bankok gyakran csak alapbiztosítást írnak elő, ami a minimális fedezetet nyújtja.
  • A valós érték és az ingóságok (pl. bútorok, háztartási gépek, napelemek, hőszivattyúk) sokszor nincsenek megfelelően biztosítva.
  • A magyar szerződések jelentős része elavult: a lakásbiztosítással rendelkezők 19%-a több mint tíz éve, további 14%-a pedig 5–10 éve nem módosított a szerződésén.

Ez azt jelenti, hogy sokan ma is olyan biztosítással rendelkeznek, amely jóval alacsonyabb összegre szól, mint az ingatlan vagy az ingóságok valós értéke. Egy nagyobb kár esetén így a biztosító csak részleges kártérítést fizethet. Bár az elmúlt két év kampányai javítottak a helyzeten – átlagosan 16%-kal nőtt a fedezettség –, a rendszeres felülvizsgálat elengedhetetlen.



Az Otthon Start indulása további növekedést hozhat a lakásbiztosítási piacon. Már az első nyolc hónapban is több szerződés született, mint tavaly. Az online kalkulátorok terjedésével pedig egyre több ügyfél hasonlítja össze tudatosan a biztosítói ajánlatokat.

Nem mellékes, hogy a lakásbiztosítást nemcsak évfordulón lehet lecserélni: minden tavasszal, márciusban külön kampányidőszak ad lehetőséget a váltásra. Így egy korszerűbb, jobb ár-érték arányú konstrukcióra könnyen át lehet állni.
#biztosítás #lakáshitel #lakásbiztosítás #ingatlan #lakáspiac #netrisk #biztosító #szerződés #kártérítés #otthon start

