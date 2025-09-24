2025. szeptember 24. szerda Gellért, Mercédesz
Fairford, Egyesült Királyság - 2022. július 14.: Egy Lockheed Martin F-35 Lightning 2 vadászrepülőgép, amely alacsonyan repül el mellettünk.
Világ

Keményen üzent Donald Trump: Oroszország papírtigris, a NATO lelőheti a légtérsértő gépeket

Pénzcentrum
2025. szeptember 24. 09:03

Donald Trump amerikai elnök jelentős fordulatot vett az orosz-ukrán háborúval kapcsolatos álláspontjában, amikor Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel való találkozóján kijelentette, hogy Ukrajna visszaszerezheti teljes területét az EU támogatásával. Támogatását fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a NATO lelőjön orosz légi járműveket, amelyek megsértik a szövetség légterét.

Az amerikai elnök New York-i találkozóján hangsúlyozta: "Miután megismertem és teljesen megértettem az ukrán-orosz katonai és gazdasági szituációt, és láttam, mekkora gazdasági problémát jelent ez Oroszországnak, azt gondolom, Ukrajna az Európai Unió támogatásával harcolhat, és visszanyerheti egész Ukrajnát, az eredeti formájában" – számolt be az Axios.

Trump a Truth Social platformon is kifejtette véleményét:

Idővel, türelemmel, Európa, és különösen a NATO anyagi támogatásával elérhető, hogy a háború kezdetekor érvényes határok elérése lehetséges. Miért ne?

Ez markáns változást jelent a korábbi hónapokban képviselt álláspontjához képest, amikor februárban még Zelenszkijt azzal szembesítette, hogy "nincsenek nála ütőkártyák", és "a harmadik világháborúval játszik".

Az amerikai elnök kritikusan nyilatkozott Oroszország katonai teljesítményéről is, kijelentve, hogy egy valódi katonai hatalom kevesebb mint egy hét alatt lezárta volna a konfliktust. Trump szerint Oroszország "papírtigrisként" viselkedik, és gazdaságilag komoly nehézségekkel küzd: "Putyin és Oroszország nagy bajban van gazdaságilag, itt az ideje Ukrajnának cselekedni" – fogalmazott.

Trump elismerte, hogy korábbi várakozásai nem teljesültek: "Azt hittem, könnyű lesz megoldani a háborút a Putyinnal való kapcsolatom miatt", de ez a kapcsolat "sajnos nem jelentett semmit".

A közös sajtótájékoztatón támogatását fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a NATO lelőjön orosz légi járműveket, amelyek megsértik a szövetség légterét, bár hozzátette, hogy az amerikai részvétel "a körülményektől függ".

Zelenszkij a találkozót követően arról számolt be, hogy Trump jelezte: "készen áll biztonsági garanciákat adni Ukrajnának", amennyiben véget ér a háború.
Címlapkép: Getty Images
