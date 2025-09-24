Ukrajna rendelkezik olyan drónokkal, amelyek két-háromezer kilométert is képesek repülni.
Elképesztően megnőtt ezen a helyen az újlakás-eladások száma: nem győzik kitenni az elkelt táblát
Az Egyesült Államokban 20,5 százalékkal emelkedett az új lakások eladása augusztusban az előző hónaphoz képest, így az egész évre kivetített értékesítési darabszám 800 ezer, 2022 januárja óta a legmagasabb volt - derült ki a washingtoni kereskedelmi minisztérium statisztikai intézete, a Census Bureau szerdai jelentéséből.
Az augusztusi adat jelentősen felülmúlta a 650 ezres piaci előrejelzést. Egy hónappal korábban, júliusban 664 ezer volt az egész évre kivetített értékesítési darabszám.
Augusztusban éves szinten 15,4 százalékkal emelkedett az újlakás-eladások száma (2024 augusztusában 693 ezer új lakást értékesítettek). Az augusztusban eladott új lakások mediánára 1,9 százalékkal, 413,5 ezer dollárra emelkedett az egy évvel korábbi 405,8 ezer dollárról.
Az augusztusi újlakás-eladással számolva 7,4 hónapra lenne szükség az összes új lakás értékesítésére az Egyesült Államokban. A szakértők általában 6 hónapot tekintenek egészséges mértékűnek a kereslet és a kínálat közötti egyensúly fenntartásához. Az amerikai lakáspiacon az új ingatlanok adásvétele teszi ki a teljes forgalom mintegy 10 százalékát.
Egészségügyi szakértők elutasították Donald Trump kijelentéseit, amelyekben összefüggést sugallt a fájdalomcsillapítók, a vakcinák és az autizmus között.
Nem tud kiegyezni a kormányzat, súlyos válság felé sodródhat Magyarország szomszédja: ezt mi is megérezzük
Románia súlyos államháztartási hiánnyal küzd, ami már nemzetbiztonsági kockázattá vált.
Az EU etikai felügyeleti szerve vizsgálatot indított Ursula von der Leyen bizottsági elnök és Emmanuel Macron francia elnök között váltott, törölt üzenetek eltűnése miatt.
Donald Trump kijelentette, hogy Ukrajna visszaszerezheti teljes területét az EU támogatásával, Oroszország vesztésre áll a háborúban.
Ukrajna felgyorsítaná a tárgyalásokat az IMF-fel, mivel a háború miatt gyorsan fogynak a pénzügyi tartalékai.
A NATO elítéli az észt légtér szeptember 19-i orosz megsértését, és szükség esetén erőteljesen fog reagálni – jelentette ki a NATO főtitkára Brüsszelben kedden.
A NAÜ legfrissebb jelentése szerint az atomerőmű biztonsági feltételei megfelelőek, de a csernobili tiltott zónában észlelt drónok veszélyt jelentenek.
Amikor napon belül változnak a gazdasági kilátások, a vállalkozások nem engedhetik meg maguknak, hogy akár egyetlen finanszírozási lehetőségről is lemaradjanak.
Volodimir Zelenszkij az ENSZ-ben ad képet a háború állásáról, és Donald Trumppal is találkozik.
Magyarország és Szlovákia nem kapott meghívást az EU keleti határa mentén létesítendő tervezett „drónfalról” szóló magas szintű videokonferenciára.
A francia államfő közölte, hogy egy francia nagykövetség Palesztinában történő megnyitásának feltétele valamennyi túsz elengedése és a gázai övezeti tűzszünet.
A skandináv légiközlekedés hatalmas fennakadást szenvedett hétfő éjjel és kedden hajnalban: drónok miatt órákra leállt a forgalom a koppenhágai és az oslói repülőtéren is.
Orosz-ukrán háború 2025: komoly bejelentést tett Erdogan kormánya, ennek nagyon nem fog örülni Putyin
A döntés azt követően született, hogy a lengyel hatóságok szerint szeptember 9-10. éjszakáján 19 alkalommal sértették meg az ország légterét.
A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) 38 országában az átlagos felső jövedelemadó-kulcs az 1980-as 66%-ról napjainkra 43%-ra csökkent.
Palesztin háború 2025: történelmi bejelentés a világ egyik legerősebb hatalmától, ez fájhat Izraelnek
Izrael erőteljesen ellenzi a döntést.
Határozottan kell fellépnünk, és ha jogsértések történnek, ennek megfelelően kell reagálnunk - mondta Petr Pavel cseh elnök.
A német légierő szerint az orosz gép kísérését a továbbiakban átengedték a svéd NATO-partnernek.
Napi 40 ezres fizetéssel vadásszák a magyarokat Németországba: szállás, ellátás van, csak nyelvtudás kell
Mindezt úgy, hogy az alap étkezési ellátás és a szállás is biztosítva lesz a munkavállalók számára.
