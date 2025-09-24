2025. szeptember 24. szerda Gellért, Mercédesz
15 °C Budapest
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Napelemekkel és energiatároló fali akkumulátorral felszerelt modern erdei ház szürkületkor.
Világ

Elképesztően megnőtt ezen a helyen az újlakás-eladások száma: nem győzik kitenni az elkelt táblát

MTI
2025. szeptember 24. 20:26

Az Egyesült Államokban 20,5 százalékkal emelkedett az új lakások eladása augusztusban az előző hónaphoz képest, így az egész évre kivetített értékesítési darabszám 800 ezer, 2022 januárja óta a legmagasabb volt - derült ki a washingtoni kereskedelmi minisztérium statisztikai intézete, a Census Bureau szerdai jelentéséből.

Az augusztusi adat jelentősen felülmúlta a 650 ezres piaci előrejelzést. Egy hónappal korábban, júliusban 664 ezer volt az egész évre kivetített értékesítési darabszám.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Augusztusban éves szinten 15,4 százalékkal emelkedett az újlakás-eladások száma (2024 augusztusában 693 ezer új lakást értékesítettek). Az augusztusban eladott új lakások mediánára 1,9 százalékkal, 413,5 ezer dollárra emelkedett az egy évvel korábbi 405,8 ezer dollárról.

Az augusztusi újlakás-eladással számolva 7,4 hónapra lenne szükség az összes új lakás értékesítésére az Egyesült Államokban. A szakértők általában 6 hónapot tekintenek egészséges mértékűnek a kereslet és a kínálat közötti egyensúly fenntartásához. Az amerikai lakáspiacon az új ingatlanok adásvétele teszi ki a teljes forgalom mintegy 10 százalékát.
Címlapkép: Getty Images
#lakáspiac #egyesült államok #amerika #ingatlanpiac #statisztika #világ #eladás #újépítésű #lakásárak #lakások #ingatlan árak

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:26
20:16
20:02
19:35
19:11
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. szeptember 24.
Már 13 ezer magyar autóson kattant a bilincs: sokan nem is tudják, de ez ma már bűncselekmény
2025. szeptember 23.
Rengeteg magyar úszik a rezsiadósságban: kevesen tudják, hogy jogosultak erre a kedvezményre
2025. szeptember 24.
Borulhat a nagy autóipari álom Magyarországon: ez betehet a kínai nyomulásnak is
2025. szeptember 24.
Idén is rengeteg melóst keresnek a Magyar Postánál: nőttek a bérek, 470 ezret is fizetnek ezért a munkáért
2025. szeptember 24.
Novemberi nyugdíjemelés 2025-ben: lesz, akinek 100 ezer forint járhat, más egy fillért sem kap
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. szeptember 24. szerda
Gellért, Mercédesz
39. hét
Ajánlatunk
  • Új korszakot indít a Lidl (x)

    Húsz év alatt a Lidl Magyarországon nemcsak piacvezető élelmiszerlánccá vált, hanem olyan közösségi szereplővé is

Világ legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Kitört a pánik, támadás alatt Európa egyik legfontosabb repülőtere, rengeteg utas érintett
2
3 napja
Napi 40 ezres fizetéssel vadásszák a magyarokat Németországba: szállás, ellátás van, csak nyelvtudás kell
3
2 napja
Belengette a kormány a vagyonadót: milliókat érinthet a dolog, ennyivel kéne majd többet fizetni
4
4 napja
Brüsszel döntött: teljesen új pénz jön az EU-ban – mindenki életét megváltoztatja
5
3 hete
Napokon belül megbukhat a kormány az EU egyik legerősebb államában: az adósságban is úsznak
PÉNZÜGYI KISOKOS
Abszolút önrészesedés
levonás jellegű önrészesedés, amelynek mértékét százalékban, vagy összegben (vagy mindkettőben) határozzák meg. Ha a kár összege az önrész mértékét nem éri el, a biztosító nem térít. Ha a kár nagyobb, mint az önrészesedés, a teljes kár meghatározott százalékát, vagy a meghatározott összeget a kárból levonják, azt a biztosított maga viseli.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 24. 19:01
Borulhat a nagy autóipari álom Magyarországon: ez betehet a kínai nyomulásnak is
Pénzcentrum  |  2025. szeptember 24. 18:02
Kvíz: Szenvedélyed az utazás? Ismerd fel a világ leghíresebb nagyvárosait képek alapján!
Agrárszektor  |  2025. szeptember 24. 20:34
Magyar kutató fejlesztése hozhat óriási áttörést a mezőgazdaságban