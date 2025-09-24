Elképesztően megnőtt ezen a helyen az újlakás-eladások száma: nem győzik kitenni az elkelt táblát

Az Egyesült Államokban 20,5 százalékkal emelkedett az új lakások eladása augusztusban az előző hónaphoz képest, így az egész évre kivetített értékesítési darabszám 800 ezer, 2022 januárja óta a legmagasabb volt - derült ki a washingtoni kereskedelmi minisztérium statisztikai intézete, a Census Bureau szerdai jelentéséből.

Az augusztusi adat jelentősen felülmúlta a 650 ezres piaci előrejelzést. Egy hónappal korábban, júliusban 664 ezer volt az egész évre kivetített értékesítési darabszám.

Augusztusban éves szinten 15,4 százalékkal emelkedett az újlakás-eladások száma (2024 augusztusában 693 ezer új lakást értékesítettek). Az augusztusban eladott új lakások mediánára 1,9 százalékkal, 413,5 ezer dollárra emelkedett az egy évvel korábbi 405,8 ezer dollárról.

Az augusztusi újlakás-eladással számolva 7,4 hónapra lenne szükség az összes új lakás értékesítésére az Egyesült Államokban. A szakértők általában 6 hónapot tekintenek egészséges mértékűnek a kereslet és a kínálat közötti egyensúly fenntartásához. Az amerikai lakáspiacon az új ingatlanok adásvétele teszi ki a teljes forgalom mintegy 10 százalékát.