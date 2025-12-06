2025. december 6. szombat Miklós
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Belgium Brüsszel feb 23/2024. sziluettben sétáló emberek csoportja a járdán, fölötte az Európai Unió zászlajának szimbóluma, kompozit kép.
Gazdaság

Itt a legújabb brüsszeli terv, így tervez odacsapni az EU: ez Magyarországnak sem mindegy, mutatjuk a részleteket

Pénzcentrum
2025. december 6. 16:16

Az Európai Unió új stratégiát dolgozott ki a kritikus nyersanyagokhoz való hozzáférés biztosítására, amely kulcsfontosságú a védelmi ipar fejlesztéséhez és a versenyképesség növeléséhez. A ReSourceEU program célja az európai gazdaság függőségeinek csökkentése és a geopolitikai kockázatok kezelése - írta meg a Portfolio.

Az elmúlt évek tapasztalatai egyértelművé tették, hogy az Európai Unió geopolitikai megerősödéséhez elengedhetetlen egy új védelmi ipar kiépítése és a versenyképességi szempontok előtérbe helyezése. E két stratégiai terület megvalósításához azonban nélkülözhetetlenek bizonyos kritikus nyersanyagok, amelyek beszerzése jelenleg jelentős kihívásokba ütközik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Kína az elmúlt évtizedekben domináns pozíciót épített ki ezen nyersanyagok kitermelésében és feldolgozásában, ami sebezhetővé teszi az uniót. A potenciális vámháborúk árnyékában az EU-nak olyan stratégiát kell kialakítania, amely rövid távon biztosítja a szükséges készleteket, hosszú távon pedig megszünteti azt a helyzetet, hogy bármely ország zsarolási potenciállal rendelkezzen az unióval szemben.

Az Európai Bizottság ennek érdekében új beszállítók bevonásával és a beszerzési rendszer átalakításával kívánja megelőzni a gyakran már a napi működést is veszélyeztető készlethiányt.

Kapcsolódó cikkeink:

Stéphane Séjourné ipari stratégiáért felelős ügyvezető alelnök és Maroš Šefčovič kereskedelmi biztos a héten mutatta be a csomag központi elemét, a ReSourceEU programot. A kezdeményezés célja, hogy csökkentse az európai gazdaság függőségeit a kritikus nyersanyagok területén, és kezelje az elmúlt években fokozódó geopolitikai kockázatokat.

Séjourné hivatalos megkeresést küldött valamennyi uniós pénzügyminiszternek, amelyben arra kérte őket, hogy a rendelkezésükre álló kohéziós forrásokat is használják fel a program támogatására.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A tervek szerint, ha ez az intézkedés nem bizonyul elegendőnek, további, akár jogilag kötelező diverzifikációs előírások is bevezethetők lesznek. A program stratégiai szempontok alapján, az egész kontinens érdekeit szem előtt tartó készletképzést és elosztást kíván megvalósítani.

A bizottság közlése szerint ugyanakkor a tagállamok számára nem jár retorziókkal, ha úgy döntenek, hogy nem vesznek részt a programban.
Címlapkép: Getty Images
#európai unió #európai bizottság #gazdaság #eu #brüsszel #versenyképesség #kína #nyersanyag #geopolitika #vámháború #védelmi ipar

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:24
17:02
16:44
16:28
16:16
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. december 6. 10:30
Belvárosi Airbnb-háború: kinél van az igazság?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2025. december 5. 15:55
A Netflix felvásárolta a Warner Bros. birodalmát az HBO Max-szal együtt
Véget ért a Netflix, a Comcast és a Paramount között zajló licitháború: a Netflix pénteken közölte,...
MNB Intézet  |  2025. december 5. 09:56
Hol nem érdemlik meg az emberek a pozíciójukat?
A nagy termelékenységi különbségek egyebek mellett a munkaerőpiac meritokráciájából és a menedzsment...
Bankmonitor  |  2025. december 5. 09:55
Munkáshitel - a fiatalok köszönik, nem kérnek belőle!
A 2025 januári indulásakor nagy várakozás övezte a kamatmentes Munkáshitelt, ám hamar kiderült: a ke...
ChikansPlanet  |  2025. december 5. 09:23
Műanyagszennyezés: a modern kor láthatatlan járványa
A Föld szinte minden szegletét beborítja a műanyag, a tengerpartoktól a hegycsúcsokig. Az egyszer ha...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 6.
Elárulta a vezető meteorológus: milyen tél lesz az idei, erre kell készülnünk Magyarországon
2025. december 5.
Küszöbön a repülés gigászi forradalma: így változik meg örökre az utazás
2025. december 6.
Kenyérkatasztrófa csapott le Magyarországra: sokkoló, ami kiderült, ha ezt tudnák a vásárlók, mindenki kitérne a hitéből
2025. december 6.
Óriási árat fizet rengeteg magyar azért, hogy készpénzzel fizethessen: sokan nem is sejtik, mi mellett tesznek hitet
2025. december 5.
Na ezt nem a ChatGPT-vel írták: az igazi adóbombát már rég felrobbantották Magyarországon
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 6. szombat
Miklós
49. hét
December 6.
Mikulás
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Éjszaka döntött többmilliárd forint sorsáról a magyar kormány: ezekre megy el a pénz
2
1 hete
Kiadta a riasztást az OTP, újfajta csalás terjed: így nullázzák le bárki számláját percek alatt
3
1 hete
Fontos bejelentés jött a 14. havi nyugdíjról: elárulta Gulyás Gergely, mire számítsanak az idősek
4
5 napja
Bemondta Nagy Márton: többszörös adóemelést tervez a kormány, innen szednék be a plusz pénzt
5
4 napja
Mi történt a forinttal? Nem erre számított senki
PÉNZÜGYI KISOKOS
Minimális visszafizetés
az az összeg, amelyet hitelkártya esetében az elszámolási időszak végén fizetnünk kell ahhoz, hogy többi tartozásunkat tovább vihessük és kártyánkat, valamint hitelkeretünket továbbra is használhassuk

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 6. 16:01
Kenyérkatasztrófa csapott le Magyarországra: sokkoló, ami kiderült, ha ezt tudnák a vásárlók, mindenki kitérne a hitéből
Pénzcentrum  |  2025. december 6. 15:14
Orbán Viktor gigászi moszkvai üzletet lengetett be: mit akarunk venni Putyintól?
Agrárszektor  |  2025. december 6. 15:31
Kiderült, ki lett az Év Bortermelője: ő kapta a rangos díjat 2025-ben