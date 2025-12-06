Itt a legújabb brüsszeli terv, így tervez odacsapni az EU: ez Magyarországnak sem mindegy, mutatjuk a részleteket

Az Európai Unió új stratégiát dolgozott ki a kritikus nyersanyagokhoz való hozzáférés biztosítására, amely kulcsfontosságú a védelmi ipar fejlesztéséhez és a versenyképesség növeléséhez. A ReSourceEU program célja az európai gazdaság függőségeinek csökkentése és a geopolitikai kockázatok kezelése - írta meg a Portfolio.

Az elmúlt évek tapasztalatai egyértelművé tették, hogy az Európai Unió geopolitikai megerősödéséhez elengedhetetlen egy új védelmi ipar kiépítése és a versenyképességi szempontok előtérbe helyezése. E két stratégiai terület megvalósításához azonban nélkülözhetetlenek bizonyos kritikus nyersanyagok, amelyek beszerzése jelenleg jelentős kihívásokba ütközik.

Kína az elmúlt évtizedekben domináns pozíciót épített ki ezen nyersanyagok kitermelésében és feldolgozásában, ami sebezhetővé teszi az uniót. A potenciális vámháborúk árnyékában az EU-nak olyan stratégiát kell kialakítania, amely rövid távon biztosítja a szükséges készleteket, hosszú távon pedig megszünteti azt a helyzetet, hogy bármely ország zsarolási potenciállal rendelkezzen az unióval szemben.

Az Európai Bizottság ennek érdekében új beszállítók bevonásával és a beszerzési rendszer átalakításával kívánja megelőzni a gyakran már a napi működést is veszélyeztető készlethiányt.

Stéphane Séjourné ipari stratégiáért felelős ügyvezető alelnök és Maroš Šefčovič kereskedelmi biztos a héten mutatta be a csomag központi elemét, a ReSourceEU programot. A kezdeményezés célja, hogy csökkentse az európai gazdaság függőségeit a kritikus nyersanyagok területén, és kezelje az elmúlt években fokozódó geopolitikai kockázatokat.

Séjourné hivatalos megkeresést küldött valamennyi uniós pénzügyminiszternek, amelyben arra kérte őket, hogy a rendelkezésükre álló kohéziós forrásokat is használják fel a program támogatására.

A tervek szerint, ha ez az intézkedés nem bizonyul elegendőnek, további, akár jogilag kötelező diverzifikációs előírások is bevezethetők lesznek. A program stratégiai szempontok alapján, az egész kontinens érdekeit szem előtt tartó készletképzést és elosztást kíván megvalósítani.

A bizottság közlése szerint ugyanakkor a tagállamok számára nem jár retorziókkal, ha úgy döntenek, hogy nem vesznek részt a programban.