Budapest, Magyarország - 2022. március 5. Az Indiai Légierő Boeing C-17A Globemaster III katonai szállító repülőgépe és repülőgépei a budapesti repülőtéren. Evakuációs különjárat indiai állampolgárok számára az ukrán-orosz háború miatt
Világ

Keményen odaszólt Zelenszkij mindenkinek: ez téboly, tényleg ekkora a gyengeség?

Pénzcentrum
2025. szeptember 24. 20:16

Ukrajna rendelkezik olyan drónokkal, amelyek két-háromezer kilométert is képesek repülni - jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök szerdán New Yorkban, az ENSZ Közgyűlésének általános vitájában mondott beszédében.

"Nincsenek nálunk olyan nagy hatótávolságú és durva rakéták, amilyeneket a diktátorok szeretnek mutogatni a katonai díszszemléken, de vannak drónjaink, amelyek két-háromezer kilométert is képesek repülni. Egyszerűen nem volt más választásunk, mint szert tenni ilyen drónokra, mert meg kellett védeni az életünket" - mondta az Interfax-Ukrajina hírügynökség beszámolója szerint Zelenszkij.

Az ukrán elnök szavai szerint mostanra már több tízezer ember tanult meg profi módon ölni drónok segítségével. "Megállítani őket pedig sokkal nehezebb, mint a késsel vagy akár bombákkal támadókat. Ezt tette Oroszország a háborújával. Korábban csak a legnagyobb hatalmú államok engedhették meg maguknak a drónokat, mert drágák és bonyolultak voltak. Ma azonban még az egyszerű drónok is ezer kilométerekre repülhetnek, és ezzel megváltoztatják magát a földrajzot is" - mutatott rá.

Kapcsolódó cikkeink:

Hozzátette, hogy ezen a héten Észak-Korea bejelentette csapásmérő drónok tesztelését, ami azt jelenti, hogy ma már a korlátozott erőforrásokkal rendelkező államok is képesek olyan fegyvereket létrehozni, amelyek veszélyt jelentenek a szomszédaikra. "Nem fog sok idő eltelni, mire megjelennek azok a drónok, amelyek egymást fogják lelőni, támadni a létfontosságú infrastruktúrát, teljesen önállóan, emberi beavatkozás nélkül, nem számítva azokat az embereket, akik a mesterséges intelligencia-rendszereket felügyelik" - hívta fel a figyelmet, rámutatva arra, hogy szükség van a mesterséges intelligencia fegyverekben történő alkalmazásának szabályozására.

Ukrajna ezért úgy döntött, hogy megnyitja fegyverexportját, hogy megmutassa partnereinek, rendszerei megbízhatóak és korszerűek, amelyek valós körülmények között, igazi háborúban bizonyítottak - jelentette ki az elnök. Kiemelte, hogy Oroszország változatlanul támadja a zaporizzsjai atomerőmű környékét, nem számolva azzal, hogy nukleáris balesetet kockáztat, és ezt a nemzetközi intézmények gyengesége miatt teheti meg.

"Egy évvel ezelőtt figyelmeztettem a világot a nukleáris baleset kockázatára, különösen azért, mert Oroszország megszállta az atomerőművünket. Semmi sem változott. Tegnap ismét áramkimaradás volt az erőműben. Az oroszok azonban nem hagyják abba a tüzérségi támadásokat, még magának az erőműnek a követlen közelében sem. Ez a téboly pedig azért folytatódik, mert a nemzetközi intézmények gyengék" - fogalmazott Zelenszkij.
Címlapkép: Getty Images
