Brutális szakemberhiány jön: a Mapei figyelmeztet – sokan rosszul járhatnak

Az építőiparban jövőre nem gyors visszapattanásra, hanem lassú, fokozatos élénkülésre lehet számítani, amelyet elsősorban a lakossági felújítások, az energiahatékonyságot ösztönző programok és a kedvezményes hitelek hajtanak - közölte trendelemzése alapján a Mapei Kft.

Markovich Béla, a Mapei Kft. ügyvezetője kifejtette, hogy a (Otthon Start programban elérhető) 3 százalékos támogatott hitel az új lakások piacát élénkítheti, míg az energetikai felújítási program a meglévő épületállomány korszerűsítését gyorsíthatja. A két intézkedés együtt a 2025-ös gyenge év után stabilizáló hatást gyakorolhat az ágazatra.

A társaság várakozásai szerint a felújítási hullám több éven át fennmaradhat, részben a támogatások miatt, részben pedig azért, mert egy korszerűsített lakás lényegesen kevesebb energiát fogyaszt és a piaci értéke is érzékelhetően nő. Emellett a társaság szerint közvetve a 3 százalékos hitel is tovább erősíti a felújítási piacot, mivel sok vevő korszerűtlen, felújítandó lakást vásárol, amelynek energetikai modernizálása azonnali beruházássá válik.

Jelezték ugyanakkor, hogy a kereslet felfutása magával hozza a szakemberhiány további erősödését, különösen a megbízható, jó szakemberek körében. Az ÉVOSZ adatai szerint 2025-ben a vállalkozások jelentős része megrendeléseinek csökkenése ellenére is komoly munkaerőhiánnyal küzd a szakipari munkáknál.