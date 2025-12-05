2025. december 5. péntek Vilma
10 °C Budapest
Légifelvétel közvetlenül egy daru vagy mechanikus kotrógép fölött, amely egy dömperkocsit rakodik földdel és talajjal az építőiparban, egy barnamezős telephelyen, másolati térrel.
Gazdaság

Brutális szakemberhiány jön: a Mapei figyelmeztet – sokan rosszul járhatnak

Pénzcentrum/MTI
2025. december 5. 09:32

Az építőiparban jövőre nem gyors visszapattanásra, hanem lassú, fokozatos élénkülésre lehet számítani, amelyet elsősorban a lakossági felújítások, az energiahatékonyságot ösztönző programok és a kedvezményes hitelek hajtanak - közölte trendelemzése alapján a Mapei Kft.

Markovich Béla, a Mapei Kft. ügyvezetője kifejtette, hogy a (Otthon Start programban elérhető) 3 százalékos támogatott hitel az új lakások piacát élénkítheti, míg az energetikai felújítási program a meglévő épületállomány korszerűsítését gyorsíthatja. A két intézkedés együtt a 2025-ös gyenge év után stabilizáló hatást gyakorolhat az ágazatra.

A társaság várakozásai szerint a felújítási hullám több éven át fennmaradhat, részben a támogatások miatt, részben pedig azért, mert egy korszerűsített lakás lényegesen kevesebb energiát fogyaszt és a piaci értéke is érzékelhetően nő. Emellett a társaság szerint közvetve a 3 százalékos hitel is tovább erősíti a felújítási piacot, mivel sok vevő korszerűtlen, felújítandó lakást vásárol, amelynek energetikai modernizálása azonnali beruházássá válik.

Jelezték ugyanakkor, hogy a kereslet felfutása magával hozza a szakemberhiány további erősödését, különösen a megbízható, jó szakemberek körében. Az ÉVOSZ adatai szerint 2025-ben a vállalkozások jelentős része megrendeléseinek csökkenése ellenére is komoly munkaerőhiánnyal küzd a szakipari munkáknál.
Címlapkép: Getty Images
#támogatás #építőipar #lakásfelújítás #építőanyag #gazdaság #szakemberhiány #árbevétel #energetikai korszerűsítés #otthon start

