Enyhe emelkedéssel nyithat pénteken a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
Brutális szakemberhiány jön: a Mapei figyelmeztet – sokan rosszul járhatnak
Az építőiparban jövőre nem gyors visszapattanásra, hanem lassú, fokozatos élénkülésre lehet számítani, amelyet elsősorban a lakossági felújítások, az energiahatékonyságot ösztönző programok és a kedvezményes hitelek hajtanak - közölte trendelemzése alapján a Mapei Kft.
Markovich Béla, a Mapei Kft. ügyvezetője kifejtette, hogy a (Otthon Start programban elérhető) 3 százalékos támogatott hitel az új lakások piacát élénkítheti, míg az energetikai felújítási program a meglévő épületállomány korszerűsítését gyorsíthatja. A két intézkedés együtt a 2025-ös gyenge év után stabilizáló hatást gyakorolhat az ágazatra.
A társaság várakozásai szerint a felújítási hullám több éven át fennmaradhat, részben a támogatások miatt, részben pedig azért, mert egy korszerűsített lakás lényegesen kevesebb energiát fogyaszt és a piaci értéke is érzékelhetően nő. Emellett a társaság szerint közvetve a 3 százalékos hitel is tovább erősíti a felújítási piacot, mivel sok vevő korszerűtlen, felújítandó lakást vásárol, amelynek energetikai modernizálása azonnali beruházássá válik.
Jelezték ugyanakkor, hogy a kereslet felfutása magával hozza a szakemberhiány további erősödését, különösen a megbízható, jó szakemberek körében. Az ÉVOSZ adatai szerint 2025-ben a vállalkozások jelentős része megrendeléseinek csökkenése ellenére is komoly munkaerőhiánnyal küzd a szakipari munkáknál.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Hatalmas gazdasági fordulat előtt állunk: súlyos árat fizethet az az ország, aki ezt nem lépi meg időben
A világ energiapiacát jelenleg egyszerre hajtja a túltermelés, a nyersanyaghiány és a geopolitikai bizonytalanság.
Az Európai Unió fontolgatja, hogy jogszabályokkal kényszerítse az európai vállalatokat a kínai beszerzések csökkentésére.
Csütörtök reggelre gyengült a forint a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 580,09 pontos, 0,53 százalékos csökkenéssel, 109 235,96 ponton zárt szerdán.
Szerdán alig mozdult el a forint a főbb devizákhoz képest. Este hat órakor az eurót 380,60 forinton jegyezték, ami gyakorlatilag megegyezik a reggeli szinttel.
Szomorú látlelet érkezett az árrésstopról: teljsen elszakadt minden a piaci logikáktól és ez nagyon sok milliárd forintba került
Szomorú hír, hogy a magyar élelmiszeripar jócskán le van maradva. És az árrésstop sem segített a fejlesztéseken.
Az európai és magyar mezőgazdaság példátlan kihívásokkal néz szembe a globális kereskedelempolitikai átrendeződés miatt.
A miniszterelnök két, a munkaerőpiacon jelentősen érdekelt szövetség elnökével ír alá egy nyilatkozatot, de nem közölték, pontosan mi lesz az.
Erre készülhetnek a magyarok 2026-ban: most nagyon komor képet fest a gazdaság, de jöhet már egy nagyobb fellendülés?
Bár 2024-ben mindössze 0,2%-os gazdasági növekedés várható, 2025-ben akár 2%-os bővülés is elérhető lehet, amennyiben a jelenlegi beruházások és fejlesztések eredményre vezetnek.
A terv szerint 2026 végéig megszűnik az orosz LNG-import, míg a vezetékes gázszállítások legkésőbb 2027 őszéig leállnak.
Durva, ami kiderült a milliókat fojtogató gazdasági válságról: ezzel nagyon kevesen számolnak, amikor beüt a krach
A tartós gazdasági növekedés önmagában áldásnak tűnik, ám minél tovább tart, annál inkább elrejti a felszín alatt gyülekező kockázatokat.
Hamarosan lejár a határidő, brutális mértékű uniós pénzt bukhat Magyarország: ezt tényleg veszni hagyjuk?
Hazánk esetében a kohéziós pénzekre vonatkozó forrásfelfüggesztés mintegy 6,3 milliárd eurót tesz ki.
A forint jelentős erősödést mutat a főbb devizákkal szemben, megközelítve a többéves csúcsokat mind az euró, mind a dollár ellenében.
Az üres üzlethelyiségek aránya 20 százalékról 10 százalék alá csökkent három év alatt a Nagykörúton, most átfogó fejlesztésre készülnek.
Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Megszólalt a KSH egykori elnöke: ezért vagyunk tökutolsók az EU-ban, egyre rosszabb helyzetben Magyarország
Magyarország az Európai Unió sereghajtója az egy főre jutó egyéni fogyasztás tekintetében, miközben GDP-mutatónk valamivel kedvezőbb képet mutat.
Az euróövezetben 2,2 százalékra gyorsult az éves infláció novemberben az októberi 2,1 százalékról az uniós statisztikai hivatal.
