Szójabab gabona a sikeres fiatal gazda kezében, a háttérben kombájn dolgozik a szójabab mezőn, mezőgazdasági koncepció. Közelkép a kezek tele szójabab gabonával juta zsákban.
Gazdaság

Meglepő fordulat a magyar agráriumban: nőtt a kibocsátás, miközben a termelés beszakadt

Pénzcentrum
2025. december 5. 09:01

2025-ben a mezőgazdaság kibocsátása 4,4 ezer milliárd forint felett alakult, ez 6,2%-kal több az egy évvel korábbinál. A bővüléshez a teljes termelési árszínvonal 10, továbbá az állattenyésztés volumenének 2,5%-os emelkedése járult hozzá. Az agrárium termelési volumene 3,6, ezen belül a növénytermesztésé 8,7%-kal esett vissza, közölte a KSH.

A korai és késői tavaszi fagyok, a csapadékhiányos időjárás, a nyári légköri és talajaszály egyrészt hátráltatták a növénytermesztést, főként a kapásnövények fejlődését, a gyümölcsfák virágzását és beporzását, másrészt a takarmánytermesztésen keresztül visszafogták az állattenyésztést is.

Az év során újra felbukkant állatbetegségek – pl. ragadós száj- és körömfájás, madárinfluenza –, a szemestakarmány drágulása és a piaci verseny ellentmondásosan alakította a termelést: a szarvasmarha- és a baromfitartás volumene enyhén mérséklődött, ezzel szemben a sertéstenyésztés, valamint az állati termék előállítás, mint pl. a tej, a tojás került az előtérbe. A vágósertés megnövekedett kínálati többlete a termelői ár hasonló arányú csökkenését eredményezte.

2025-ben az előző évhez képest az előzetes adatok szerint:

  • A mezőgazdasági ágazat (szolgáltatásokkal és másodlagos tevékenységekkel együtt számolt) kibocsátásának értéke folyó alapáron 6,2, árszínvonala 10%-kal bővült, termelési volumene 3,6%-kal szűkült.
  • A növénytermesztés termelési volumene 8,7%-kal mérséklődött, árszínvonala 14%-kal nőtt. A gabonafélék mennyisége összességében 6,3, ezen belül a kukoricáé 29%-kal csökkent, a búzáé 10, az árpáé 9,0, a rozsé 1,6%-kal emelkedett. A repce termésmennyisége 7,3, a napraforgóé 6,2%-kal kisebb lett. A fehérjenövények és a dohány termésmennyisége nőtt, a cukorrépáé csökkent, így az ipari növények volumene összességében 9,4%-kal alacsonyabb lett. A takarmánynövények volumene 3,0, a kertészeti termékeké 5,5%-kal mérséklődött. A gyümölcsfélék volumene 32, ezen belül a barack termésmennyisége 68, az almáé 48, a körtéé 18%-kal csökkent. A szőlő és bor volumene 6,8, illetve 7,0%-kal nagyobb lett.
  • Az állattenyésztés teljes termelési volumene 2,5%-kal bővült. Az élő állatok termelése 2,4, az állati termékeké 2,6%-kal nőtt.
  • A folyó termelőfelhasználás volumene 0,6%-kal kevesebb lett, ára összességében 4,2%-kal emelkedett. A ráfordítások közül az energia és kenőanyagoké 5,0%-kal csökkent, az állatgyógyászati költségeké 7,3, a takarmányoké 2,0%-kal emelkedett.
  • A bruttó hozzáadott érték 11%-kal bővült, volumene 8,9%-kal szűkült. A mezőgazdaság munkaerő-felhasználása 1,7%-kal csökkent, a termelési tényezők jövedelme 11, a vállalkozói jövedelem 21%-kal felülmúlta az egy évvel korábbit.
Címlapkép: Getty Images
