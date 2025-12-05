2025. december 5. péntek Vilma
8 °C Budapest
Pralinégyártás egy élelmiszeripari üzemben - nők dolgoznak a futószalagon
Gazdaság

Ezért bukik el a magyar élelmiszeripar a nemzetközi piacon – sosem gondoltad volna

Pénzcentrum
2025. december 5. 13:31

A Siófokon megrendezett Agrárszektor 2025 konferenciáról jelentkezett a Checklist, a Portfolio podcastje, ahol szakértők többek közt arról beszéltek, hogy a magyar élelmiszeripar széles termékskálája jelentősen korlátozza a nemzetközi versenyképességet.

A Checklist december 3-i adásában a siófoki Agrárszektor 2025 konferenciáról jelentkezett, amely az évzáró rendezvények közül az egyik legnagyobb az agrárgazdaságban: három nap alatt mintegy 2000 résztvevő és 180 előadó vett részt rajta.

Az adásban Hollósi Dávid, az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletág ügyvezető igazgatója, valamint Éder Tamás, a Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének elnöke beszélgettek az agrártámogatásokról, az élelmiszeriparról, a termelésről és feldolgozásról, valamint a termékek árának alakulásáról.

Külön kitértek arra, hogy a magyar élelmiszeripari cégek túl széles termékskálája miatt nehezen tudnak labdába rúgni a nemzetközi piacon, és áttekintették a 2025-ös év fontos eseményeit, valamint a következő hónapok legfontosabb kihívásait.

Az interjúkat az Agrárszektor munkatársai, Braunmüller Lajos és Nagy Bálint készítették, a műsor pedig már hallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten és más nagy podcast platformokon, valamint a beágyazott lejátszóba kattitva is.
Címlapkép: Getty Images
#gazdaság #konferencia #termelés #versenyképesség #élelmiszeripar #agrár #agrárszektor

PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. december 4. 16:55
Növekedési válság van, mégis 11 százalékkal nő a minimálbér - Mi lesz ebből?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2025. december 5. 11:13
Hat év után távozott a Szegeder főszerkesztő-helyettese: Lezárult életem egyik legmeghatározóbb időszaka
Balogh Gergő több mint hat éven át segítette a Szegeddel kapcsolatos témák iránt érdeklődők tájékozó...
MNB Intézet  |  2025. december 5. 09:56
Hol nem érdemlik meg az emberek a pozíciójukat?
A nagy termelékenységi különbségek egyebek mellett a munkaerőpiac meritokráciájából és a menedzsment...
Bankmonitor  |  2025. december 5. 09:55
Munkáshitel - a fiatalok köszönik, nem kérnek belőle!
A 2025 januári indulásakor nagy várakozás övezte a kamatmentes Munkáshitelt, ám hamar kiderült: a ke...
ChikansPlanet  |  2025. december 5. 09:23
Műanyagszennyezés: a modern kor láthatatlan járványa
A Föld szinte minden szegletét beborítja a műanyag, a tengerpartoktól a hegycsúcsokig. Az egyszer ha...
