Több, mint 1,5 milliárd forint bírságot szabott ki a nemzeti versenyhatóság hat vállalkozásra.
Ezért bukik el a magyar élelmiszeripar a nemzetközi piacon – sosem gondoltad volna
A Siófokon megrendezett Agrárszektor 2025 konferenciáról jelentkezett a Checklist, a Portfolio podcastje, ahol szakértők többek közt arról beszéltek, hogy a magyar élelmiszeripar széles termékskálája jelentősen korlátozza a nemzetközi versenyképességet.
A Checklist december 3-i adásában a siófoki Agrárszektor 2025 konferenciáról jelentkezett, amely az évzáró rendezvények közül az egyik legnagyobb az agrárgazdaságban: három nap alatt mintegy 2000 résztvevő és 180 előadó vett részt rajta.
Az adásban Hollósi Dávid, az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletág ügyvezető igazgatója, valamint Éder Tamás, a Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének elnöke beszélgettek az agrártámogatásokról, az élelmiszeriparról, a termelésről és feldolgozásról, valamint a termékek árának alakulásáról.
Külön kitértek arra, hogy a magyar élelmiszeripari cégek túl széles termékskálája miatt nehezen tudnak labdába rúgni a nemzetközi piacon, és áttekintették a 2025-ös év fontos eseményeit, valamint a következő hónapok legfontosabb kihívásait.
Az interjúkat az Agrárszektor munkatársai, Braunmüller Lajos és Nagy Bálint készítették, a műsor pedig már hallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten és más nagy podcast platformokon, valamint a beágyazott lejátszóba kattitva is.
Az eurót reggel hat órakor 383,00 forinton jegyezték az előző este hat órai 382,58 forint után.
A Mol csütörtökön jelentette be, hogy megállapodott a Polsolar Kft.-vel a mezőcsáti naperőmű-portfólió megvásárlásáról.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Hatalmas gazdasági fordulat előtt állunk: súlyos árat fizethet az az ország, aki ezt nem lépi meg időben
A világ energiapiacát jelenleg egyszerre hajtja a túltermelés, a nyersanyaghiány és a geopolitikai bizonytalanság.
Az Európai Unió fontolgatja, hogy jogszabályokkal kényszerítse az európai vállalatokat a kínai beszerzések csökkentésére.
Csütörtök reggelre gyengült a forint a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 580,09 pontos, 0,53 százalékos csökkenéssel, 109 235,96 ponton zárt szerdán.
Szerdán alig mozdult el a forint a főbb devizákhoz képest. Este hat órakor az eurót 380,60 forinton jegyezték, ami gyakorlatilag megegyezik a reggeli szinttel.
Szomorú látlelet érkezett az árrésstopról: teljsen elszakadt minden a piaci logikáktól és ez nagyon sok milliárd forintba került
Szomorú hír, hogy a magyar élelmiszeripar jócskán le van maradva. És az árrésstop sem segített a fejlesztéseken.
Az európai és magyar mezőgazdaság példátlan kihívásokkal néz szembe a globális kereskedelempolitikai átrendeződés miatt.
A miniszterelnök két, a munkaerőpiacon jelentősen érdekelt szövetség elnökével ír alá egy nyilatkozatot, de nem közölték, pontosan mi lesz az.
Erre készülhetnek a magyarok 2026-ban: most nagyon komor képet fest a gazdaság, de jöhet már egy nagyobb fellendülés?
Bár 2024-ben mindössze 0,2%-os gazdasági növekedés várható, 2025-ben akár 2%-os bővülés is elérhető lehet, amennyiben a jelenlegi beruházások és fejlesztések eredményre vezetnek.
A terv szerint 2026 végéig megszűnik az orosz LNG-import, míg a vezetékes gázszállítások legkésőbb 2027 őszéig leállnak.
Durva, ami kiderült a milliókat fojtogató gazdasági válságról: ezzel nagyon kevesen számolnak, amikor beüt a krach
A tartós gazdasági növekedés önmagában áldásnak tűnik, ám minél tovább tart, annál inkább elrejti a felszín alatt gyülekező kockázatokat.
Hamarosan lejár a határidő, brutális mértékű uniós pénzt bukhat Magyarország: ezt tényleg veszni hagyjuk?
Hazánk esetében a kohéziós pénzekre vonatkozó forrásfelfüggesztés mintegy 6,3 milliárd eurót tesz ki.
A forint jelentős erősödést mutat a főbb devizákkal szemben, megközelítve a többéves csúcsokat mind az euró, mind a dollár ellenében.
Az üres üzlethelyiségek aránya 20 százalékról 10 százalék alá csökkent három év alatt a Nagykörúton, most átfogó fejlesztésre készülnek.
Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben szerda reggel az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
