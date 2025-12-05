Ezért bukik el a magyar élelmiszeripar a nemzetközi piacon – sosem gondoltad volna

A Siófokon megrendezett Agrárszektor 2025 konferenciáról jelentkezett a Checklist, a Portfolio podcastje, ahol szakértők többek közt arról beszéltek, hogy a magyar élelmiszeripar széles termékskálája jelentősen korlátozza a nemzetközi versenyképességet.

A Checklist december 3-i adásában a siófoki Agrárszektor 2025 konferenciáról jelentkezett, amely az évzáró rendezvények közül az egyik legnagyobb az agrárgazdaságban: három nap alatt mintegy 2000 résztvevő és 180 előadó vett részt rajta.

Az adásban Hollósi Dávid, az MBH Bank Agrár- és Élelmiszeripari Üzletág ügyvezető igazgatója, valamint Éder Tamás, a Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének elnöke beszélgettek az agrártámogatásokról, az élelmiszeriparról, a termelésről és feldolgozásról, valamint a termékek árának alakulásáról.

Külön kitértek arra, hogy a magyar élelmiszeripari cégek túl széles termékskálája miatt nehezen tudnak labdába rúgni a nemzetközi piacon, és áttekintették a 2025-ös év fontos eseményeit, valamint a következő hónapok legfontosabb kihívásait.

Az interjúkat az Agrárszektor munkatársai, Braunmüller Lajos és Nagy Bálint készítették, a műsor pedig már hallgatható a Spotify-on, az Apple Podcasten és más nagy podcast platformokon, valamint a beágyazott lejátszóba kattitva is.