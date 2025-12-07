2025. december 7. vasárnap Ambrus
5 °C Budapest
Vilnius, Lithuania - February 25 2025: Flag with symbol of NATO waiving on a blurred green background
Világ

Keményen üzent Csehország elnöke: egy ponton túl elkerülhetetlen a határozott fellépés Moszkva ellen

Pénzcentrum
2025. december 7. 18:20

Petr Pavel szerint eljött az a pont, amikor a NATO légterét megsértő orosz repülőgépeket és drónokat akár le is kellene lőni, ha Moszkva tovább feszegeti a szövetség tűrőképességét. A cseh elnök úgy látja, a Nyugat legnagyobb hibája jelenleg nem Ukrajna elárulása, hanem a szükséges bátorság hiánya.

Petr Pavel a Sunday Times-nak adott interjújában úgy fogalmazott: ha Moszkva továbbra is folytatja a NATO légterének megsértését, akkor az európai országoknak készen kell állniuk arra, hogy lelőjék az oda behatoló orosz repülőgépeket és drónokat. Szerinte egy ponton túl elkerülhetetlenné válik a határozott fellépés.

A cseh államfő úgy véli, amennyiben ezek a jogsértések tovább folytatódnak, eljön az a pillanat, amikor már keményebb válaszlépésekre lesz szükség, akár egy orosz légi jármű megsemmisítésére is. Hangsúlyozta: Oroszország sem tűrné el saját légterének rendszeres megsértését, és a nyugati országoknak is ugyanilyen következetességgel kellene fellépniük.

Pavel szerint az orosz incidensek nem véletlenszerűek, hanem tudatosan megtervezett akciók, amelyek több célt is szolgálnak. Egyrészt erődemonstrációnak szánják őket, másrészt így tesztelik a nyugati országok légvédelmi rendszereit, valamint azt is próbára teszik, mennyire elszánt a szövetség az önvédelem terén.

A cseh elnök arra is figyelmeztetett, hogy ha a Nyugat hagyná, hogy Oroszország győztesként kerüljön ki a háborúból, akkor valójában mindenki veszítene. Úgy látja, a jelenlegi helyzet nem annyira Ukrajna elárulásáról szól, hanem inkább arról, hogy a nyugati országokból újra és újra hiányzik a közös bátorság saját értékeik érdemi megvédéséhez. Szerinte ez a tétovaság jól látható abban is, ahogyan a folyamatos orosz légtérsértésekhez viszonyul a nemzetközi közösség.
Címlapkép: Getty Images
