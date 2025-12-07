Oroszország novemberben jelentős területi nyereséget ért el Ukrajnában, mintegy 320 négyzetkilométerrel növelve az általa ellenőrzött területet.
Keményen üzent Csehország elnöke: egy ponton túl elkerülhetetlen a határozott fellépés Moszkva ellen
Petr Pavel szerint eljött az a pont, amikor a NATO légterét megsértő orosz repülőgépeket és drónokat akár le is kellene lőni, ha Moszkva tovább feszegeti a szövetség tűrőképességét. A cseh elnök úgy látja, a Nyugat legnagyobb hibája jelenleg nem Ukrajna elárulása, hanem a szükséges bátorság hiánya.
Petr Pavel a Sunday Times-nak adott interjújában úgy fogalmazott: ha Moszkva továbbra is folytatja a NATO légterének megsértését, akkor az európai országoknak készen kell állniuk arra, hogy lelőjék az oda behatoló orosz repülőgépeket és drónokat. Szerinte egy ponton túl elkerülhetetlenné válik a határozott fellépés.
A cseh államfő úgy véli, amennyiben ezek a jogsértések tovább folytatódnak, eljön az a pillanat, amikor már keményebb válaszlépésekre lesz szükség, akár egy orosz légi jármű megsemmisítésére is. Hangsúlyozta: Oroszország sem tűrné el saját légterének rendszeres megsértését, és a nyugati országoknak is ugyanilyen következetességgel kellene fellépniük.
Pavel szerint az orosz incidensek nem véletlenszerűek, hanem tudatosan megtervezett akciók, amelyek több célt is szolgálnak. Egyrészt erődemonstrációnak szánják őket, másrészt így tesztelik a nyugati országok légvédelmi rendszereit, valamint azt is próbára teszik, mennyire elszánt a szövetség az önvédelem terén.
A cseh elnök arra is figyelmeztetett, hogy ha a Nyugat hagyná, hogy Oroszország győztesként kerüljön ki a háborúból, akkor valójában mindenki veszítene. Úgy látja, a jelenlegi helyzet nem annyira Ukrajna elárulásáról szól, hanem inkább arról, hogy a nyugati országokból újra és újra hiányzik a közös bátorság saját értékeik érdemi megvédéséhez. Szerinte ez a tétovaság jól látható abban is, ahogyan a folyamatos orosz légtérsértésekhez viszonyul a nemzetközi közösség.
Kiderült, aljas módszerrel soroznak be embereket az orosz hadseregbe: több áldozat meghalt már az ukrán fronton
Egy kenyai fiatalember, David Kuloba, aki biztonsági őri állás reményében utazott Oroszországba, az ukrán fronton vesztette életét, miután megtévesztő toborzás áldozata lett.
Riasztották a NATO-gépeket, óriási támadást indított Oroszország: megelőző intézkedésekre volt szükség
Lengyelország NATO-vadászgépeket és légvédelmi rendszereket aktivált szombat hajnalban, miután Oroszország nagyszabású drón- és rakétatámadást indított Ukrajna ellen.
Oroszország teljes tengeri blokádot fontolgat az ukrán kereskedelmi forgalom ellen a tartályhajóit ért dróntámadások következtében.
Titkos csodafegyvert kapott Ukrajna: elismerték, ott van a vadászgépeken, megváltozhat a háború forgatókönyve
Ukrajna F-16-os vadászgépeit fejlett célzórendszerekkel látták el, amelyek lehetővé teszik lézervezérelt fegyverek, köztük az amerikai gyártmányú APKWS II precíziós rakétarendszer bevetését.
Az ukrán hírszerzés jelentése szerint különleges egységük megsemmisített egy MiG-29-es vadászgépet.
Lecsapott a kőkemény hidegbetörés, támad a mínusz 20-28 fok: ennek a fele sem tréfa, kiadták a figyelmeztetést
A poláris eredetű légtömegek miatt a hőmérséklet jóval az átlag alá esett, és a következő hetekben is tartósan hideg, helyenként havazás várható.
Óriási a baj, eltalálták a csernobili atomerőmű védőburkolatát: katasztrófától tart az ENSZ, ez nem tréfa
A csernobili atomerőmű 2019-ben épült védőburkolata már nem képes ellátni alapvető biztonsági feladatát, miután egy dróntámadás jelentős károkat okozott a szerkezetben.
Váratlan szövetségesre tett szert Vlagyimir Putyin: ez az ország kész végtelen mennyiségű orosz olajat vásárolni
A két vezető több együttműködési megállapodást írt alá a kereskedelemtől a mezőgazdaságig terjedő területeken.
Kiszivárgott egy kép Putyin titkos gyermekéről: leesik az állad, hol bukkant fel most, keményen betámadták
Putyinnak két hivatalos lánya is van korábbi feleségétől, Ljudmila Alekszandrovna Ocseretnajaától.
Veszedelmes jóslatot közölt Donald Trump Európával: 20 évük van megoldani ezt a problémát, különben jön a civilizációs katasztrófa
Németország gyorsan visszautasította az amerikai adminisztráció megjegyzéseit.
Putyinnál volt, most az ukránokhoz megy az amerikai megbízott: vajon közelebb kerülünk a háború végéhez?
Steve Witkoff amerikai különmegbízott Miamiban tárgyal Rusztem Umerovval, az ukrán nemzetbiztonsági tanács vezetőjével.
Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy Oroszország mindenképpen, akár katonai eszközökkel is meg fogja szerezni a kelet-ukrajnai Donbasz régiót.
