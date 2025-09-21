Mit ültessünk ősszel a kertbe, hogyan zajlik az ültetés ősszel? Milyen gyümölcsfát ültessünk ősszel és milyen virágot ültessünk ősszel, mit ültessünk ősszel a balkonládába?
Mesés fotókon a régi idők szüretei: must, móka, mulatság és egy csipetnyi nosztalgia
A szüret a régi időkben vidékeken zajkeltéssel indult: pisztolydurrogtatás és riogatás jelezte, hogy elérkezett az idő. Nekünk gyerekként a 80-90-es évekre már csak a vödrök és puttonyok csörömpölése maradt ebből az örömteli hírverésből. A Fortepan archívumának köszönhetően azonban elidőzhetünk egy pillanatra a régi idők szüretjei felett, átélhetjük milyen hangulat lengte körül dédszüleink idején ezt a mulatsággal lezárt közös munkát.
Emlékszem azokra az álmosító, ködös őszi reggelekre: zötykölődöm a puttonyok és vödrök között hátul, a „jukkeren”, nagyapám Pannóniából tákolt kistraktorán. Irány a zalai dombok! Nem volt kibújás: ha beérett a szőlő, a gyerekeknek is menni kellett szüretelni. Kaptunk saját kis kést, hozzá egy végtelennek tűnő sort, mint valami dzsungelharcosok, vetettük be magunkat a szőlőtőkék közé.
Az igazi ellenség a Noha volt – ez a direkttermő fajta, ami borban a leggyengébbet adta, erős „rókaízével” minden kortyban ott hagyta a nyomát. Aki valaha is szedte, soha nem felejti: elég volt egy finom érintés, és a fürt máris szanaszét hullott, szemenként szedegethettük fel a földről.
Ellenben az Otellót, a kék bogyójút, azt szerettük. A legszebb fürtöket mindig kivittük a sor elejére, szőlőlevélre fektetve ott gyűjtöttük külön. Aztán került fel a padlásra, papírra fektetve, még decemberben is hozott le belőle nagyanyám. Vastag héja miatt hosszú hónapokig elállt.
Míg mi, gyerekek és asszonyok szüreteltünk, a férfiak serpát játszva baktattak fel-alá a hegyoldalban, hátukon a puttonyokkal. A szőlő a darálóba került, onnan egy nagy fémkádba, ahol állni hagyták a masszát, a préselés csak később indult.
Nagyanyám mesélte, hogy az ő gyerekkorában a szőlőt még mezítláb taposta – ebből a jóból mi már kimaradtunk.
Mi gyerekek csak azt vártuk, mikor kezd el csorogni a mézédes must, akkor már közeledtünk a vége felé… Nagyapám aztán férfiak gyűrűjében, tudományos alaposággal méregette az első pohár mustban a cukorfokot. A kérdés: milyen lesz az idei bor? Zalában akkoriban hűvösebb idők jártak, az esősebb nyarak után kartonszámra nyelte az újbornak szánt must a kristálycukrot is.
A szüretben a legjobb: reggel frissen sült kalács várt bennünket
Az ágyon kiterítve, gondosan betakarva ott sorakozott a méteres mákos, diós és kakaós kalács, amit fatüzelésű kemencében sütött, mellé pedig mindig gondosan odakészítette az évi friss baracklekvárt – nagyanyám ezzel várta a szüretet.
Míg a férfiak a mustot préselték, addig sült a konyhában a pecsenye, rotyogott a gulyásleves a bográcsban, vagy éppen bakagombóc – szalonnával töltött gombóc – főtt.
Ebéd azonban csak akkor járt, ha a szedéssel végeztünk. Nálunk, Zalában a pincepörkölt számított hagyományos szüreti ételnek, szigorúan „kacsanokedlivel” – olyan nagy szeművel, amit nagyanyám kanállal szaggatott a sparhelt felett. Más vidékeken persze más-más étel került az asztalra: volt, ahol töltött káposzta, máshol gulyásleves pogácsával volt a hagyományos fogás.
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,22 százalékos THM-el, havi 143 171 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az K&H Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: az UniCreditnél 6,64% a THM, míg a MagNet Banknál 6,76%; az Erste és a CIB Banknál 6,89%, a Raiffeisen Banknál pedig 7,00%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
Falun az év egyik legnagyobb társasági eseményének számított a szüret
A nap végén – régi időkben - a szüretelők vállukon vitték a szüreti koszorút, amit szőlőfürtökből, búzából és szalagokból fontak. Este pedig táncos mulatság következett. Több vidéken úgy tartották: ha egy lány a szüreti bálban nem talál udvarlót, az pártában marad.
A bált gyakran felvonulás nyitotta, nemcsak a szüretelők, hanem az egész közösség mulatsága volt. Szüreti felvonulást, hagyományőrzésből, ma is sok helyen tartanak.
Erdélyben, Csíkban, ami nem egy bortermő vidék, részese lehettem egyszer egy szüreti bálban is. A csíkszeredai piacon vettek szőlőt a dekorációhoz, helyben ugyanis egy tőke szőlő sem termett, de a szüreti bál, az fergetegesre sikerült.
Tudtátok? Régi időkben nem úgy volt, hogy az időjárás és a cukorfok mondja meg, mikor kell szőlőt szedni
A 18–19. században a szüret kezdete jeles naphoz kötődött. Az Alföldön például Mihály napján, szeptember 29-én indult a szedés, a Dunántúlon Terézia napja, október 15. számított igazi szüretkezdőnek. Erdélyben Gál napján, október 16-án vágtak neki, Borsodban Lukács napján (október 18.), Kőszeg környékén Orsolya napján (október 21.), Tokaj-Hegyalján pedig csak Simon–Júda napján, október 28-án. Nagyanyám még emlegette, milyen ünnepi érzés volt, hogy mindenki ugyanarra a napra készült, együtt indult a munka.
Manapság már ez is másképp van: az első szüretek augusztus végén – szeptember elején indulnak, amikor a korai fajták beérnek, és van olyan szőlő, amit decemberben is szednek még.
Címlap, fotók: fortepan.hu
Messzire elkerülöd a menzák évtizedek óta változatlan főzelékeit? Ne temesd őket! Mutatjuk, hogyan készítsd el ezeket házilag, fillérekből – így tényleg finomak lesznek.
Vége a strandszezonnak, de a Balatoni Szövetség munkája nem állt le. A mostani konferenciáján a strandok fejlesztése állt a fókuszban.
Több mint ötezer kék vércse gyűlt össze Hortobágyon egy éjszakázóhelyen, ez a valaha ismert legnagyobb éjszakázóhely a Kárpát-medencében - közölte a Hortobágyi Nemzeti Park (HNP).
Lezárult Magyarország történetének eddigi legnagyobb állatvédelmi akciója. Elítélték azt az osztrák nőt, aki ingatlanjain embertelen körülmények között tartott több száz kutyát.
Újdonságként idén önjáró szakaszok is lesznek, ahol vezető nélkül lehet csatlakozni a rendezvényhez.
Pánikra azért nem volt ok, de a biztonság kedvéért teljesen kiürítették a fonyódi Mátyás Király Gimnázium és Kollégium épületét.
Véget ért egy korszak Fonyódon is. Kedden elbontották a város ikonikus emlékművét, a Szaplonczay-sétányon álló Millenniumi Apostoli Kettőskeresztet. 2001 óta állt a Balaton-parton.
Egy korszak ér véget Szombathelyen. A város egyik legismertebb étterme és szállodája, a Józsi Bácsi Vendéglője és Szállodája október 19-én végleg bezárja kapuit.
A helyiek szerint az elárvult kecske már napok óta a gyöngyösfalusi vasútállomás környékén kószál. A MÁV egyelőre nem reagált a négylábú utas panaszaira,
Tényleg eladó a Balaton-parti város különleges gyöngyszeme, a Festeticsek kastélya? A téma rendre előkerül az interneten, és a keszthelyi ismerősök között is gyakran szóba kerül.
Ez már tényleg nem játék. Újabb medveészlelés borzolta fel a kedélyeket Miskolc Pereces városrészében.
Ízek és zenék töltik meg a piacokat szeptember közepén: idén ismét megrendezik a Nyitott Piacok Napját, amelynek főszereplője a magyar konyha egyik legkedveltebb fogása, a...
Örülhetnek a bringások: a héten már hivatalosan is használható a Horizont kerékpáros útvonal Keszthely és Bakonybél közötti, 172 kilométeres szakasza.
Eláraszthatják Algyőt a BYD kínai munkásai: a lakosság tiltakozik, többen a kóbor macskákat is féltik
Ágyakat és matracokat már vittek, engedély azonban még nincs: 350 kínai munkás költözhet Algyő határába. A BYD-gyár építése csúszik, a munkásokat azonban valahol el kell...
Csőtörés miatt egész Lajosmizse területén nincs víz szerda reggel. Cikkünkből kiderül, meddig tartanak a helyreállítási munkálatok.
Szeptember a szerelmes gímbikák hónapja, ilyenkor hangos tőlük az erdő. A szarvasbőgés hallgatása egészen kivételes élmény – most ti is belehallgathattok ebbe a különleges őszi...
Szeptember 19-én, pénteken ismét jön a Nápolyi Pizzériák Éjszakája, amikor országszerte több mint 50 pizzéria kínálja a kedvenc nápolyi pizzáidat féláron.
Siófokon egyre nagyobb problémát jelentenek a kóbor macskák, és az állatvédők szerint az etetés önmagában már nem elég.
-
Most kiderül, hogy mennyire AI-ready a hazai kkv szektor – Töltsd ki a kérdőívet!
A kérdőív kitöltése 5 perc.
-
Készpénz helyett digitális: így fizet ma Magyarország - videó
2024-ben az elektronikus tranzakciók száma pedig meghaladta a 2,5 milliárdot.
-
Új befektetési lehetőségek a műtárgypiacon (x)
Szeptember 12-22. között a BÁV ART Bécsi utcai galériájának története új fejezethez érkezik: elstartol az I. Bécsi utcai kamara aukció.