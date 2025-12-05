Az Európai Unió tagállamai szerdán egyeztek meg arról, hogy 2027 végéig fokozatosan kivezetik az orosz gáz importját.
Olcsóbb lesz az élelmiszer a világban, de a gabona miatt még lehet dráma a boltokban
Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) kiadta legfrissebb jelentését az élelmiszer-alapanyagok világpiaci mutatójáról, amely szerint novemberben tovább mérséklődtek az élelmiszerárak, mivel a gabonafélék kivételével az összes fontosabb alapvető élelmiszer jegyzése csökkent.
A FAO élelmiszerár-index – amely a nemzetközi kereskedelem legfontosabb élelmiszer-alapanyagainak havi árváltozását követi – novemberben 125,1 pontot ért el, ami 1,2%-kal alacsonyabb az októberi, felülvizsgált értéknél. Az index immár három egymást követő hónapban csökkent, 2,1%-kal maradt el az egy évvel korábbi értékétől, és 21,9%-kal alacsonyabb a 2022. márciusában mért csúcsnál.
A FAO gabonaár-indexe 1,3%-kal nőtt novemberben. Az általánosságban kedvező globális ellátási kilátások, valamint az Argentínában és Ausztráliában jól sikerült betakarításról szóló jelentések ellenére a globális búzaárak 2,5%-kal emelkedtek novemberben, ami magyarázható a potenciális kínai kereslettel az Egyesült Államokból származó termésre, a Fekete-tenger térségben folytatódó konfliktussal, valamint az Oroszországban várható 2026-os vetéscsökkenéssel. A nemzetközi kukoricaárak is emelkedtek, amit a brazíliai készletek iránti erős kereslet hajtott, míg a FAO összes rizsfélékre vonatkozó árindexe csökkent az indiai és illatos rizsfajták iránti visszafogott importkereslet miatt.
A növényiolajok ára 2,6%-kal csökkent októberhez képest, mivel a pálma-, repce- és napraforgóolaj jegyzéseinek visszaesése ellensúlyozta a szójaolaj enyhe drágulását, amelyet a biodízel-ágazat erős kereslete befolyásolt, különösen Brazíliában.
A FAO húsárindexe 0,8%-kal mérséklődött novemberben az októberi értékhez képest. A baromfihús ára csökkent a bőséges exportképes készletek és az erősödő globális verseny miatt, amelyet részben Brazília azon törekvése is elősegített, hogy piaci részesedését visszaszerezze a madárinfluenza-miatti korlátozások feloldását követően. A sertéshús jegyzése is esett, nagyrészt a jelentős európai uniós kínálatnak köszönhetően, valamint a csökkenő kínai kereslet miatt, amit az újonnan bevezetett importvámok eredményeztek. A marhahús ára javarészt stagnált, míg a birkahús drágult.
A tejtermékekre vonatkozó árindex novemberben 3,1%-kal csökkent, elsősorban a vaj és a teljes tejpor árainak visszaesése miatt. A mérséklődés hátterében a növekvő tejtermelés és a fő exportőr régiók bőséges kínálata állt.
A FAO cukorár-indexe az előző hónaphoz képest 5,9%-kal csökkent, amit a jelenlegi szezonra vonatkozó bőséges globális ellátási várakozások, valamint a Brazíliában, Indiában és Thaiföldön tapasztalható erős termelési trendek indokolnak.
Rekordközeli globális gabonatermelés és -készletek várhatók
A FAO szintén ma tette közzé aktuális globális gabonatermelési előrejelzését 2025-ben. A vártnál nagyobb búzatermésnek köszönhetően, különösen Argentínában, a globális gabonatermelés várhatóan először haladja meg a hárommilliárd tonnát, 4,9%-kal, 3,003 milliárd tonnára emelkedve.
A szemes termények és a rizs kibocsátása szintén növekedhet az előző évhez képest; a világ rizstermelése várhatóan 1,6%-kal bővül, elsősorban Banglades, Brazília, Kína, India és Indonézia teljesítménye révén.
A FAO Gabonakészletek és -igények gyorsjelentése előzetes információkat is tartalmaz az északi féltekén zajló téli vetési szezon tendenciáiról és a déli féltekén végzett szemestermények vetéséről is.
2025-ben a mezőgazdaság kibocsátása 4,4 ezer milliárd forint felett alakult, ez 6,2%-kal több az egy évvel korábbinál.
Az előző év azonos időszakához mérten 2,7%-kal mérséklődött, az előző hónaphoz képest 0,5%-kal bővült az ipari termelés.
Az eurót reggel hat órakor 383,00 forinton jegyezték az előző este hat órai 382,58 forint után.
A Mol csütörtökön jelentette be, hogy megállapodott a Polsolar Kft.-vel a mezőcsáti naperőmű-portfólió megvásárlásáról.
Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Hatalmas gazdasági fordulat előtt állunk: súlyos árat fizethet az az ország, aki ezt nem lépi meg időben
A világ energiapiacát jelenleg egyszerre hajtja a túltermelés, a nyersanyaghiány és a geopolitikai bizonytalanság.
Az Európai Unió fontolgatja, hogy jogszabályokkal kényszerítse az európai vállalatokat a kínai beszerzések csökkentésére.
Csütörtök reggelre gyengült a forint a főbb devizákkal szemben az előző esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 580,09 pontos, 0,53 százalékos csökkenéssel, 109 235,96 ponton zárt szerdán.
Szerdán alig mozdult el a forint a főbb devizákhoz képest. Este hat órakor az eurót 380,60 forinton jegyezték, ami gyakorlatilag megegyezik a reggeli szinttel.
Szomorú látlelet érkezett az árrésstopról: teljsen elszakadt minden a piaci logikáktól és ez nagyon sok milliárd forintba került
Szomorú hír, hogy a magyar élelmiszeripar jócskán le van maradva. És az árrésstop sem segített a fejlesztéseken.
Az európai és magyar mezőgazdaság példátlan kihívásokkal néz szembe a globális kereskedelempolitikai átrendeződés miatt.
A miniszterelnök két, a munkaerőpiacon jelentősen érdekelt szövetség elnökével ír alá egy nyilatkozatot, de nem közölték, pontosan mi lesz az.
Erre készülhetnek a magyarok 2026-ban: most nagyon komor képet fest a gazdaság, de jöhet már egy nagyobb fellendülés?
Bár 2024-ben mindössze 0,2%-os gazdasági növekedés várható, 2025-ben akár 2%-os bővülés is elérhető lehet, amennyiben a jelenlegi beruházások és fejlesztések eredményre vezetnek.
A terv szerint 2026 végéig megszűnik az orosz LNG-import, míg a vezetékes gázszállítások legkésőbb 2027 őszéig leállnak.
Durva, ami kiderült a milliókat fojtogató gazdasági válságról: ezzel nagyon kevesen számolnak, amikor beüt a krach
A tartós gazdasági növekedés önmagában áldásnak tűnik, ám minél tovább tart, annál inkább elrejti a felszín alatt gyülekező kockázatokat.
Hamarosan lejár a határidő, brutális mértékű uniós pénzt bukhat Magyarország: ezt tényleg veszni hagyjuk?
Hazánk esetében a kohéziós pénzekre vonatkozó forrásfelfüggesztés mintegy 6,3 milliárd eurót tesz ki.
A forint jelentős erősödést mutat a főbb devizákkal szemben, megközelítve a többéves csúcsokat mind az euró, mind a dollár ellenében.
