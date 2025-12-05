Olcsóbb lesz az élelmiszer a világban, de a gabona miatt még lehet dráma a boltokban

Az ENSZ Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Szervezete (FAO) kiadta legfrissebb jelentését az élelmiszer-alapanyagok világpiaci mutatójáról, amely szerint novemberben tovább mérséklődtek az élelmiszerárak, mivel a gabonafélék kivételével az összes fontosabb alapvető élelmiszer jegyzése csökkent.

A FAO élelmiszerár-index – amely a nemzetközi kereskedelem legfontosabb élelmiszer-alapanyagainak havi árváltozását követi – novemberben 125,1 pontot ért el, ami 1,2%-kal alacsonyabb az októberi, felülvizsgált értéknél. Az index immár három egymást követő hónapban csökkent, 2,1%-kal maradt el az egy évvel korábbi értékétől, és 21,9%-kal alacsonyabb a 2022. márciusában mért csúcsnál.

A FAO gabonaár-indexe 1,3%-kal nőtt novemberben. Az általánosságban kedvező globális ellátási kilátások, valamint az Argentínában és Ausztráliában jól sikerült betakarításról szóló jelentések ellenére a globális búzaárak 2,5%-kal emelkedtek novemberben, ami magyarázható a potenciális kínai kereslettel az Egyesült Államokból származó termésre, a Fekete-tenger térségben folytatódó konfliktussal, valamint az Oroszországban várható 2026-os vetéscsökkenéssel. A nemzetközi kukoricaárak is emelkedtek, amit a brazíliai készletek iránti erős kereslet hajtott, míg a FAO összes rizsfélékre vonatkozó árindexe csökkent az indiai és illatos rizsfajták iránti visszafogott importkereslet miatt.

A növényiolajok ára 2,6%-kal csökkent októberhez képest, mivel a pálma-, repce- és napraforgóolaj jegyzéseinek visszaesése ellensúlyozta a szójaolaj enyhe drágulását, amelyet a biodízel-ágazat erős kereslete befolyásolt, különösen Brazíliában.

A FAO húsárindexe 0,8%-kal mérséklődött novemberben az októberi értékhez képest. A baromfihús ára csökkent a bőséges exportképes készletek és az erősödő globális verseny miatt, amelyet részben Brazília azon törekvése is elősegített, hogy piaci részesedését visszaszerezze a madárinfluenza-miatti korlátozások feloldását követően. A sertéshús jegyzése is esett, nagyrészt a jelentős európai uniós kínálatnak köszönhetően, valamint a csökkenő kínai kereslet miatt, amit az újonnan bevezetett importvámok eredményeztek. A marhahús ára javarészt stagnált, míg a birkahús drágult.

A tejtermékekre vonatkozó árindex novemberben 3,1%-kal csökkent, elsősorban a vaj és a teljes tejpor árainak visszaesése miatt. A mérséklődés hátterében a növekvő tejtermelés és a fő exportőr régiók bőséges kínálata állt.

A FAO cukorár-indexe az előző hónaphoz képest 5,9%-kal csökkent, amit a jelenlegi szezonra vonatkozó bőséges globális ellátási várakozások, valamint a Brazíliában, Indiában és Thaiföldön tapasztalható erős termelési trendek indokolnak.

Rekordközeli globális gabonatermelés és -készletek várhatók

A FAO szintén ma tette közzé aktuális globális gabonatermelési előrejelzését 2025-ben. A vártnál nagyobb búzatermésnek köszönhetően, különösen Argentínában, a globális gabonatermelés várhatóan először haladja meg a hárommilliárd tonnát, 4,9%-kal, 3,003 milliárd tonnára emelkedve.

A szemes termények és a rizs kibocsátása szintén növekedhet az előző évhez képest; a világ rizstermelése várhatóan 1,6%-kal bővül, elsősorban Banglades, Brazília, Kína, India és Indonézia teljesítménye révén.

A FAO Gabonakészletek és -igények gyorsjelentése előzetes információkat is tartalmaz az északi féltekén zajló téli vetési szezon tendenciáiról és a déli féltekén végzett szemestermények vetéséről is.