Egy focilabda fekszik a kertben, foci, labdarúgás, futball, labda
Sport

Hatalmas tettre készül a kis angol futballklub: hihetetlen, amit eddig csinálnak

Pénzcentrum
2025. december 7. 21:05

A Coventry City futballcsapata történelmi teljesítményt nyújt az angol másodosztályban, Frank Lampard vezetésével 10 pontos előnyre tettek szert a tabellán, és 66 év után először értek el 50 gólt a bajnokság első 18 fordulójában - jelentette a BBC.

A Coventry City példátlan teljesítményt nyújt az angol Championship bajnokságban. Frank Lampard csapata 10 pontos előnnyel vezeti a tabellát, ami a legnagyobb különbség, amit valaha 18 forduló után láthatott a másodosztály. Emellett 66 év után először sikerült egy csapatnak 50 gólt szereznie ilyen rövid idő alatt - utoljára a Sheffield Wednesday érte el ezt az 1958-59-es szezonban.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az Opta statisztikai elemzése szerint a Coventry 90,5% eséllyel lesz bajnok, és 96,8% valószínűséggel végez legalább a második helyen, ami automatikus feljutást jelentene. A történelem is mellettük szól: 120 éve nem fordult elő, hogy egy csapat 43 vagy több ponttal 18 forduló után ne végezzen a feljutó helyeken.

Anglia
Coventry City
Piaci érték: 107,95M
Edző: Frank Lampard
Jelenlegi helyezés: #1
English Football League Championship helyezése
#
CSAPAT
M
GY
D
V
RG
KG
GK
P
1.
Coventry City
18
13
4
1
50
18
32
43
2.
Middlesbrough
18
9
6
3
24
19
5
33
3.
Millwall
18
9
4
5
22
25
-3
31
Adatlap létrehozva: 2025.12.05.

A Coventry góltermelése jelenleg Európa-szerte kiemelkedő. Az 50 találatukkal megelőzik a Bayern Münchent és a PSV Eindhovent is (44-44 gól), és 20 góllal többet szereztek, mint bármelyik másik Championship-csapat. 18 mérkőzésükből 10 alkalommal lőttek legalább három gólt.

A sikerük nemcsak a kiváló befejezéseknek köszönhető, hanem a játékstílusuknak is. Bár a labdabirtoklásban csak a hetedik helyen állnak a bajnokságban (54%), 79-cel több alkalommal értek labdához az ellenfél büntetőterületén belül, mint a második helyezett Sheffield United. Emellett a legtöbb lövést (325) és kapura lövést (107) is ők adták le a bajnokságban.

Lampard csapata védekezésben is erős, a második legjobb a bajnokságban mindössze 18 kapott góllal. A vezetőedző szerint a siker kulcsa a kiegyensúlyozott játékstílus: "Különböző módokon tudunk meccseket nyerni, miközben megőrizzük a csapat identitását. Nem ugrálunk a szélsőséges labdabirtoklás és a gyors ellentámadások között, hanem sokféle játékra vagyunk képesek."

A Coventry stabilitását mutatja, hogy mindössze 22 játékost használtak az első 18 mérkőzésen. Carl Rushworth kapus, Liam Kitching védő és Matt Grimes középpályás minden meccsen kezdett, míg nyolc játékos legalább 15 alkalommal volt a kezdőcsapat tagja.

A csapat előtt álló kihívások között szerepelnek a sérülések - a gólkirály Brandon Thomas-Asante januárig kiesett combizomszakadás miatt -, valamint a decemberi nehéz mérkőzések, hiszen a következő nyolc meccsükön öt olyan csapattal találkoznak, amelyek a tabella első nyolc helyén állnak.

A Coventry jelenlegi formája a legjobb, amit valaha produkáltak az angol labdarúgás első két osztályában 12 mérkőzéses periódusban. Lampard irányítása alatt 47 bajnoki mérkőzésen 29 győzelmet arattak (8 döntetlen, 10 vereség), ami 62%-os győzelmi arányt és meccsenként 2,02 pontot jelent.

Ha a csapat tartani tudja jelenlegi, meccsenként 2,38 pontos átlagát, akkor a szezon végére 109 pontot gyűjthetnek, ami rekord lenne a bajnokságban. Bár még több mint fél szezon hátravan, a Coventry jó úton halad, hogy 25 év után visszatérjen az angol élvonalba.

Anglia  |  2025-2026
Championship
Bajnokság állása
# CSAPAT
Pontszám
1.
Coventry City
43
2.
Middlesbrough
33
3.
Millwall
31
4.
Stoke City
30
5.
Preston North End
30
Több csapat
Góllövőlista
# JÁTÉKOS
Gólok
1.
Brandon Thomas Asante
(Coventry City)
10
2.
Carlton Morris
(Derby County)
10
3.
Joe Gelhardt
(Hull City)
9
4.
Haji Wright
(Coventry City)
8
5.
Jay Stansfield
(Birmingham City)
8
Teljes lista
Adatlap létrehozva: 2025.12.05.
Címlapkép: Getty Images
