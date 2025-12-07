Mikel Arteta jelezte, hogy az Arsenal nyitott a januári átigazolási időszakban új játékosok szerződtetésére, miután a csapatot továbbra is sérülések sújtják.
Hatalmas tettre készül a kis angol futballklub: hihetetlen, amit eddig csinálnak
A Coventry City futballcsapata történelmi teljesítményt nyújt az angol másodosztályban, Frank Lampard vezetésével 10 pontos előnyre tettek szert a tabellán, és 66 év után először értek el 50 gólt a bajnokság első 18 fordulójában - jelentette a BBC.
A Coventry City példátlan teljesítményt nyújt az angol Championship bajnokságban. Frank Lampard csapata 10 pontos előnnyel vezeti a tabellát, ami a legnagyobb különbség, amit valaha 18 forduló után láthatott a másodosztály. Emellett 66 év után először sikerült egy csapatnak 50 gólt szereznie ilyen rövid idő alatt - utoljára a Sheffield Wednesday érte el ezt az 1958-59-es szezonban.
Az Opta statisztikai elemzése szerint a Coventry 90,5% eséllyel lesz bajnok, és 96,8% valószínűséggel végez legalább a második helyen, ami automatikus feljutást jelentene. A történelem is mellettük szól: 120 éve nem fordult elő, hogy egy csapat 43 vagy több ponttal 18 forduló után ne végezzen a feljutó helyeken.
|
#
CSAPAT
|
M
|
GY
|
D
|
V
|
RG
|
KG
|
GK
|
P
|
1.
Coventry City
|
18
|
13
|
4
|
1
|
50
|
18
|
32
|
43
|
2.
Middlesbrough
|
18
|
9
|
6
|
3
|
24
|
19
|
5
|
33
|
3.
Millwall
|
18
|
9
|
4
|
5
|
22
|
25
|
-3
|
31
A Coventry góltermelése jelenleg Európa-szerte kiemelkedő. Az 50 találatukkal megelőzik a Bayern Münchent és a PSV Eindhovent is (44-44 gól), és 20 góllal többet szereztek, mint bármelyik másik Championship-csapat. 18 mérkőzésükből 10 alkalommal lőttek legalább három gólt.
A sikerük nemcsak a kiváló befejezéseknek köszönhető, hanem a játékstílusuknak is. Bár a labdabirtoklásban csak a hetedik helyen állnak a bajnokságban (54%), 79-cel több alkalommal értek labdához az ellenfél büntetőterületén belül, mint a második helyezett Sheffield United. Emellett a legtöbb lövést (325) és kapura lövést (107) is ők adták le a bajnokságban.
Lampard csapata védekezésben is erős, a második legjobb a bajnokságban mindössze 18 kapott góllal. A vezetőedző szerint a siker kulcsa a kiegyensúlyozott játékstílus: "Különböző módokon tudunk meccseket nyerni, miközben megőrizzük a csapat identitását. Nem ugrálunk a szélsőséges labdabirtoklás és a gyors ellentámadások között, hanem sokféle játékra vagyunk képesek."
A Coventry stabilitását mutatja, hogy mindössze 22 játékost használtak az első 18 mérkőzésen. Carl Rushworth kapus, Liam Kitching védő és Matt Grimes középpályás minden meccsen kezdett, míg nyolc játékos legalább 15 alkalommal volt a kezdőcsapat tagja.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
A csapat előtt álló kihívások között szerepelnek a sérülések - a gólkirály Brandon Thomas-Asante januárig kiesett combizomszakadás miatt -, valamint a decemberi nehéz mérkőzések, hiszen a következő nyolc meccsükön öt olyan csapattal találkoznak, amelyek a tabella első nyolc helyén állnak.
A Coventry jelenlegi formája a legjobb, amit valaha produkáltak az angol labdarúgás első két osztályában 12 mérkőzéses periódusban. Lampard irányítása alatt 47 bajnoki mérkőzésen 29 győzelmet arattak (8 döntetlen, 10 vereség), ami 62%-os győzelmi arányt és meccsenként 2,02 pontot jelent.
Ha a csapat tartani tudja jelenlegi, meccsenként 2,38 pontos átlagát, akkor a szezon végére 109 pontot gyűjthetnek, ami rekord lenne a bajnokságban. Bár még több mint fél szezon hátravan, a Coventry jó úton halad, hogy 25 év után visszatérjen az angol élvonalba.
Őrült izgalmas lesz az F1-finálé: Verstappen behúzta az időmérőt, de a bajnoki címtől még nagyon messze van
Max Verstappen nyerte a Forma-1-es szezonzáró Abu-Dzabi Nagydíj szombati időmérő edzését.
A top 15 sportolónő összesen 249 millió dollárt keresett, és idén már mindegyikük átlépte a 10 millió dolláros határt.
Thomas Tuchel, az angol válogatott szövetségi kapitánya fontolgatja, hogy a 2026-os világbajnokságon a cserejátékosok az öltözőben maradjanak a szélsőséges hőség miatt.
A rendőrség szerint az egykori sportolót kábítószer birtoklása miatt keresik.
A címvédő argentin válogatott az osztrák, az algériai és az újonc jordán együttessel került azonos csoportba a 2026-os labdarúgó-világbajnokság Washingtonban rendezett pénteki sorsolásán.
Jesse Lingard, egykori válogatott középpályás közös megegyezéssel felbontja szerződését az FC Szöullal, és jövő héten távozik a dél-koreai klubtól.
A sorsolás Donald Trump részvétele miatt erőteljes politikai színezetet kap, ami sokak szerint veszélyezteti a FIFA politikai semlegességét.
A volt bokszolót kábítószer birtoklása miatt keresik a rendőrök, ez szerepel a kiadott körözésben.
Shaka Hislop, korábbi Premier League-játékos bejelentette, hogy agresszív prosztatarákkal küzd.
Neymar visszatérése a 2026-os világbajnokságra erősen kérdéses, Carlo Ancelotti csak teljesen egészséges játékosokat válogat be a brazil keretbe.
A 33 éves egyiptomi sztárt Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője két egymást követő mérkőzésen is a kispadra ültette
Mégse megy olyan könnyen a feltámadás: megint pontokat hullajtott a Manchester United, türelmetlenek a szurkolók
A Manchester United ismét pontokat veszített, miután a West Ham elleni hazai mérkőzésen 1-1-es döntetlent játszott csütörtökön este.
A McLaren csapatfőnöke bejelentette, hogy a hétvégi nagydíjon szükség esetén csapatutasítást alkalmaznak, hogy Lando Norris vagy Oscar Piastri megnyerhesse a világbajnoki címet.
Megszólalt a vasárnapi versenyről Max Verstappen: így várja a mindent eldöntő nagydíjat, meglesz a vb-cím?
Max Verstappen nyugodtan várja az Abu Dhabi Nagydíjat, ahol vasárnap este akár ötszörös világbajnokká válhat: rendkívüli visszakapaszkodást mutatott be.
Az irániak korábban bojkottal fenyegetőztek, mert problémák voltak a vízumkérelmeikkel.
Az NHL aggódik a 2026-os milánói téli olimpia jégkorongpályájának méretei miatt, miután kiderült, hogy a pálya körülbelül 1 méterrel rövidebb a szabványosnál.
Szupersztárok egész sorát vonultatja fel a 2026-os labdarúgó-világbajnokság pénteki csoportsorsolása, melyet a washingtoni John F. Kennedy Centerben rendeznek.
Farkas Péter olimpiai bajnok birkózó elmondta, miből él most, miért nem tud már birkózni, és mesélt pályafutásáról is.
-
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
-
Megindult az MBH Bank részvények igénylése (x)
A lakossági befektetőket egyszerű folyamat és árkedvezmény is várja a bank részvényigénylésében.
-
Megéri-e a KKV-nak napelembe fektetnie? (x)
Energiaválság és kiszámíthatatlan költségek
-
Szigetüzem egyszerűen: megbízható Pramac megoldások (x)
A stabil energiaellátás ma már nem luxus, hanem alapfeltétel – legyen szó otthonról, vállalkozásról vagy mezőgazdasági telepről.