Az Otthon Start Program valódi lendületet hozhat az újlakáspiacra – de csak akkor, ha hosszú távon is kiszámítható marad.
Kiderült, súlyos terhet jelent az államnak egyetlen Otthon Start hitel is: erről kevesen beszéltek eddig
Az Otthon Start Program lakáshitelei jelentős költségvetési terhet jelentenek, miközben a bankok számára kiemelkedő jövedelmezőséget biztosítanak. Míg a hitelfelvevők legfeljebb 3%-os kamatot fizetnek, a bankok 8,11%-os ügyleti kamatot realizálnak, a különbözetet pedig az állam állja.
Az Otthon Start Program lakáshiteleinél két különböző kamatot kell megkülönböztetnünk. Az ügyfélkamat, amelyet a hitelfelvevő fizet, nem haladhatja meg a 3%-ot. Ezzel szemben az ügyleti kamat, amelyet a bankok kapnak, jelenleg 8,11% (szeptemberi szerződéseknél) és 8,15% (októberi szerződéseknél). Ez utóbbi az ÁKK által közzétett 5 éves államkötvény-aukciók átlaghozamának 110%-a, 1 százalékponttal növelve - írja a Portfolio.
A kamattámogatás lényegében a két kamat közötti különbség. Pontos mértéke a maximális ügyleti kamat 3 százalékponttal csökkentett értéke, de nem lehet magasabb a ténylegesen alkalmazott ügyleti kamatnál. A bankok csak saját döntésük alapján vihetik 3% alá a kamatot, nem az állam terhére.
Az állami költségek két részből tevődnek össze: a kamattámogatásból és a bankoknak nyújtott költségtérítésből. Ez utóbbi építés esetén 80.000 forint, vásárlás esetén 40.000 forint hiteleként, ami elhanyagolható tétel. A kamattámogatás viszont jelentős: egy 50 millió forintos, 25 éves futamidejű Otthon Start lakáshitel esetén - változatlan hozamkörnyezetet feltételezve - 37,2 millió forintot tesz ki a teljes futamidő alatt.
Összehasonlításképpen: a hitelfelvevő ugyanezen időszak alatt 50 millió forint tőkét és 21,1 millió forint kamatot fizet vissza, vagyis összesen 71,1 millió forintot. Az első évben 2,6 millió, az első öt évben pedig mintegy 12,1 millió forintjába kerül az államnak egy ilyen hitel.
Az OTP Bank becslése szerint 2026 végéig 1350-1500 milliárd forintnyi lakáshitel-kihelyezés várható a programban, ami 30 milliós átlagos hitelösszeggel számolva 45-50 ezer hitelfelvevőt jelentene. Egyenletes igénybevételt és változatlan hozamkörnyezetet feltételezve a költségvetési teher az első évben 29 milliárd, a másodikban 87 milliárd, a harmadikban 142 milliárd, a negyedikben 197 milliárd, az ötödikben pedig 249 milliárd forint lehet.
A bankok számára az Otthon Start Program jelentős előnyökkel jár. Egy 50 millió forintos, 25 éves futamidejű hitelnél a bank 7 millió forinttal több kamatbevételt realizál, mintha egy átlagos, 6,5%-os kamatozású piaci lakáshitelt nyújtott volna. Ennek döntő része a futamidő első felére koncentrálódik: az első évben 811 ezer, az első öt évben 3,5 millió forint többletbevételt jelent.
A program nemcsak a hitelkeresletet élénkíti, hanem helyreállítja a lakáshitelezés jövedelmezőségét is az elmúlt évek erőltetett piaci kamatversenye után, amikor a bankok minimális, esetenként negatív kamatfelárral nyújtottak lakáshiteleket.
Fontos tudni, hogy a rendelet szerint az ügyleti kamat ötévente változtatható meg. Ez nem az ügyfél által fizetendő legfeljebb 3%-os kamatot érinti, hanem a bank által elszámolt ügyleti kamatot és vele együtt a kamattámogatás mértékét. Egy 25 éves futamidejű hitelnél ez négy alkalommal változhat, miközben a hitelszerződés garantálja a legfeljebb 3%-os ügyfélkamat változatlanságát a teljes futamidőre. A kamatkörnyezet változásának kockázatát tehát nem a hitelfelvevők, hanem az adófizetők viselik.
A szakmai vélemények egyértelműek az OSP-t illetően: a jelenlegi formájában túl drága, túlfűtött keresletet generál, és hosszú távon fenntarthatatlan.
