Brutális terjeszkedés a Molnál: soha nem látott napenergia-birodalmat húztak fel egyetlen deallel

A Mol megveszi a Polsolar mezőcsáti naperőmű-parkját, ezzel megnégyszerezi hazai napenergia-kapacitását. A tranzakció év végén zárulhat, írj a Portfolio.

A Mol csütörtökön jelentette be, hogy megállapodott a Polsolar Kft.-vel a mezőcsáti naperőmű-portfólió megvásárlásáról – derül ki a Budapesti Értéktőzsde (BÉT) honlapján közzétett közleményből. A tranzakció jelentőségét jól mutatja, hogy az érintett naperőművek együttes kapacitása eléri a 304 megawattot, amivel a vállalat megnégyszerezi meglévő napenergia-portfólióját.

A felek által meghatározott cégérték mintegy 118 milliárd forint. A nettó adósság és egyéb kiigazítások levonása után a Mol 64 milliárd forint készpénzt fizet a Polsolarnak – ez tartalmazza a részvények és a tagi kölcsön ellenértékét is.

A megvásárolt eszközök a magyarországi KÁT-rendszerben működnek, a KÁT-engedélyek pedig 2048-ig érvényesek.

A Mol kiemelte, hogy a projekt már bizonyította jövedelemtermelő képességét: évente körülbelül 38 millió dollár EBITDA-t képes produkálni. A társaság azt várja, hogy a tranzakció a hatósági jóváhagyásokat követően 2026 első negyedévében zárul véglegesen.