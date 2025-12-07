Az orosz hadsereg újabb területi nyereségeket jelentett be Ukrajnában, miközben Kinzsal hiperszonikus rakétákkal mért csapást ukrán katonai létesítményekre.
Mi folyik itt? Százszámra küldene harckocsikat az USA Lengyelországba: mehetnek az ukrán határra?
Az Egyesült Államok rendkívül kedvező ajánlatot tett Lengyelországnak: 250 használt Stryker páncélozott járművet kínál mindössze 1 dollárért. Varsó hajlik az ajánlat elfogadására, amint tisztázódnak a logisztikai részletek - írja a Portfolio.
Az amerikai hadsereg európai állomásoztatású Stryker harcjárműveit a tervezett csapatkivonások után nem szállítanák vissza az USA-ba, hanem átadnák a lengyel fegyveres erőknek. A Lengyel Rádió értesülései alapján a lengyel vezérkar már jóváhagyta a megállapodás alapelveit.
A lengyel védelmi tárca közlése szerint a hadsereg szakemberei alapos műszaki vizsgálatnak vetik alá a járműveket, hogy felmérjék, mennyire felelnek meg a lengyel haderő követelményeinek. Külön elemzik majd, hogy a Strykerek alkalmazhatók-e kiképzési célokra vagy akár hadműveleti bevetésre is.
A kedvező árú beszerzés előtt azonban jelentős akadályok tornyosulnak. A használt járművek felújításra és modernizációra szorulnak, emellett ki kell építeni a teljes logisztikai hátteret és kiképzési rendszert is, mivel a lengyel hadsereg korábban nem rendelkezett ilyen típusú eszközökkel. Ez számottevő költségekkel és időigénnyel járhat.
Iparpolitikai szempontból is felmerülnek aggályok, hiszen a lengyel kormányzat prioritásként kezeli a hazai hadiipar támogatását. A Strykerek átvétele csökkentheti a hazai gyártású Rosomak harcjárművek és a tervezett szállítójárművek iránti keresletet, ami a lengyel védelmi ipar megrendelésállományát apaszthatja.
Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter azonban pragmatikus álláspontot képvisel: "minél több fegyver áll a lengyel hadsereg rendelkezésére, annál jobb, az ajánlott ár pedig rendkívül kedvező." A tárcavezető kiemelte azt is, hogy a különféle fegyverrendszerek kezelésének elsajátítása javítja a lengyel katonák interoperabilitását a szövetséges haderőkkel, különösen azokkal, amelyek szintén Stryker járműveket használnak.
A lengyel szárazföldi erők jelenleg komoly hiánnyal küzdenek a modern páncélozott járművek terén. A több évtizede szolgálatban lévő szovjet gyártmányú BMP-1 harcjárművek teljesen elavultak, állományuk jelentősen megcsappant az Ukrajnának nyújtott katonai segélyek következtében.
Lengyel kormányzati források szerint a végleges döntés várhatóan 2026 második felében születhet meg, hacsak a biztonsági környezet időközben bekövetkező drasztikus romlása nem kényszeríti ki a gyorsabb eljárást.
