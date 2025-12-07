2025. december 7. vasárnap Ambrus
5 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Stout őrmester Stryker jármű rövid hatótávolságú légvédelmi rendszer (SHORAD Inc. 1; c-UAS) - oldalnézet a Red Cloud lőtérről a Red Cloud lőtérről, Moore fővárosban.
Világ

Mi folyik itt? Százszámra küldene harckocsikat az USA Lengyelországba: mehetnek az ukrán határra?

Pénzcentrum
2025. december 7. 19:44

Az Egyesült Államok rendkívül kedvező ajánlatot tett Lengyelországnak: 250 használt Stryker páncélozott járművet kínál mindössze 1 dollárért. Varsó hajlik az ajánlat elfogadására, amint tisztázódnak a logisztikai részletek - írja a Portfolio.

Az amerikai hadsereg európai állomásoztatású Stryker harcjárműveit a tervezett csapatkivonások után nem szállítanák vissza az USA-ba, hanem átadnák a lengyel fegyveres erőknek. A Lengyel Rádió értesülései alapján a lengyel vezérkar már jóváhagyta a megállapodás alapelveit.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A lengyel védelmi tárca közlése szerint a hadsereg szakemberei alapos műszaki vizsgálatnak vetik alá a járműveket, hogy felmérjék, mennyire felelnek meg a lengyel haderő követelményeinek. Külön elemzik majd, hogy a Strykerek alkalmazhatók-e kiképzési célokra vagy akár hadműveleti bevetésre is.

A kedvező árú beszerzés előtt azonban jelentős akadályok tornyosulnak. A használt járművek felújításra és modernizációra szorulnak, emellett ki kell építeni a teljes logisztikai hátteret és kiképzési rendszert is, mivel a lengyel hadsereg korábban nem rendelkezett ilyen típusú eszközökkel. Ez számottevő költségekkel és időigénnyel járhat.

Kapcsolódó cikkeink:

Iparpolitikai szempontból is felmerülnek aggályok, hiszen a lengyel kormányzat prioritásként kezeli a hazai hadiipar támogatását. A Strykerek átvétele csökkentheti a hazai gyártású Rosomak harcjárművek és a tervezett szállítójárművek iránti keresletet, ami a lengyel védelmi ipar megrendelésállományát apaszthatja.

Kosiniak-Kamysz védelmi miniszter azonban pragmatikus álláspontot képvisel: "minél több fegyver áll a lengyel hadsereg rendelkezésére, annál jobb, az ajánlott ár pedig rendkívül kedvező." A tárcavezető kiemelte azt is, hogy a különféle fegyverrendszerek kezelésének elsajátítása javítja a lengyel katonák interoperabilitását a szövetséges haderőkkel, különösen azokkal, amelyek szintén Stryker járműveket használnak.

JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

A lengyel szárazföldi erők jelenleg komoly hiánnyal küzdenek a modern páncélozott járművek terén. A több évtizede szolgálatban lévő szovjet gyártmányú BMP-1 harcjárművek teljesen elavultak, állományuk jelentősen megcsappant az Ukrajnának nyújtott katonai segélyek következtében.

Lengyel kormányzati források szerint a végleges döntés várhatóan 2026 második felében születhet meg, hacsak a biztonsági környezet időközben bekövetkező drasztikus romlása nem kényszeríti ki a gyorsabb eljárást.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #amerika #fegyver #védekezés #világ #lengyelország #hadsereg #amerikai egyesült államok #orosz-ukrán háború #nato #védelmi kiadások

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
20:03
19:44
19:25
19:03
18:27
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 7.
Nyugdíj mellett keresi rommá magát a kiégett autószerelő: 33 év után váltott melót, bejött neki
2025. december 6.
Elárulta a vezető meteorológus: milyen tél lesz az idei, erre kell készülnünk Magyarországon
2025. december 7.
Törvény nem tiltja, de bolond, aki így vezet télen: belső vérzés, tartós egészségkárosodás lehet a vége
2025. december 7.
Gyökeres változás kell, vagy annyi lesz a Balatonnak? Kiderült, mit is terveznek a magyar tengernél
2025. december 6.
Kenyérkatasztrófa csapott le Magyarországra: sokkoló, ami kiderült, ha ezt tudnák a vásárlók, mindenki kitérne a hitéből
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 7. vasárnap
Ambrus
49. hét
December 7.
Advent (2.)
December 7.
A polgári repülés nemzetközi napja
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
1
1 napja
Hivatalos, átment a nyugdíjreform: tényleg az átlagbérhez kötik az idősek járandóságait
2
1 hete
Meglepő bejelentést tett Zelenszkij: újabb fordulat jöhet a háborúban?
3
1 napja
Riasztották a NATO-gépeket, óriási támadást indított Oroszország: megelőző intézkedésekre volt szükség
4
1 napja
Óriási a baj, eltalálták a csernobili atomerőmű védőburkolatát: katasztrófától tart az ENSZ, ez nem tréfa
5
5 napja
Nem kertelt tovább Putyin, kimondta, amitől mindenki tartott: az oroszok készen állnak egész Európával háborúzni
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bankgarancia
A bankok vállalják ügyfeleikért, ezzel lehetővé téve számukra, hogy egy másik banktól hitelt kapjanak. Ezt a kötelezettségét a bankszerződésben vállalja, pontosan meghatározva, milyen feltételek teljesülése esetén hívható az le. A bankgaranciáért fizetni kell, általában az adósság összegére vetítve évi 26%-ba kerül. Legfőképp vállalkozások veszik igénybe a bankok garanciáit. Ami egy visszavonhatatlan fizetési ígéret a hitelintézet részéről, amennyiben az ügyfél nem a szerződésnek megfelelően teljesít. A szállító cégeknek így csökken a kockázata. Főleg a nemzetközi kereskedelemben fontos, de a hazai körbetartozások miatt itthon is egyre népszerűbb a magas díjak ellenére is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 7. 19:03
Sokan nem is sejtik, hogyan úszik el szép csendben a bankba félretett pénzük: nagy sokk jöhet, ha egyszer kiderül a teljes igazság
Pénzcentrum  |  2025. december 7. 18:27
Ennyi volt a decemberi tavasz, már látszik a kemény fordulat az időjárásban: nem tesszük zsebre, ami jövő héten ránk vár
Agrárszektor  |  2025. december 7. 19:28
Eddig tartott a tél? Újabb fordulatot vett az időjárás, ezt már nehéz követni