Nyizsnyij Tagil, Oroszország - július 12. 2008: T-80-as orosz katonai harckocsi akadályok leküzdésével. RAE kiállítás
Világ

Itt a fordulat, berobbant az orosz offenzíva: őrült tempóban nyomulnak előre Putyin katonái, aggasztó a helyzet

Pénzcentrum
2025. december 7. 17:44

Oroszország novemberben jelentős területi nyereséget ért el Ukrajnában, mintegy 320 négyzetkilométerrel növelve az általa ellenőrzött területet, ami a háború kezdete óta az egyik leggyorsabb előrenyomulásnak számít.

Az ukrán DeepState adatai szerint a novemberi orosz területszerzés körülbelül kétszerese az októberinek - számolt be a The Telegraph. Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban többször is hangsúlyozta, hogy a keleti Donbász régiót mindenképpen - akár katonai erővel, akár tárgyalások útján - meg kívánja szerezni.

A Donald Trump leendő amerikai elnök adminisztrációja által korábban felvázolt béketerv jelentős ukrán területek átadásával számolt, amit Ukrajna és az európai országok egyaránt elutasítottak. A jelenlegi orosz területi nyereségek várhatóan megerősítik Trump álláspontját, miszerint a békét Moszkva feltételei szerint kellene megkötni.

Az orosz haderő a front több szakaszán is előretörést mutat. A keleti Pokrovszk városa hosszú ostrom után várhatóan hamarosan elesik - orosz források szerint már el is foglalták -, míg a közeli Mirnohradot csaknem teljesen bekerítették. Ukrajna legjobb egységeinek a térségbe vezénylése miatt a mintegy 1000 kilométeres frontvonal más szakaszai sebezhetőbbé váltak, amit Oroszország ki is használ Zaporizzsja térségében és az északkeleti Kupjanszknál, amely város szintén hamarosan orosz kézre kerülhet.

Emil Kastehelmi, a finn Black Bird Group elemzője ugyanakkor árnyalja a képet. "Nincs nagy áttörés, az ukrán frontvonalak nem omlanak össze" – nyilatkozta a brit napilapnak. Az elemző szerint Oroszország eddig csak kisebb falvakat és mezőgazdasági területeket foglalt el, ami egyelőre nem veszélyezteti a teljes front stabilitását.

Szakértői vélemények szerint a Donbász teljes elfoglalása a jelenlegi előrenyomulási ütem mellett is évekig tarthat, különösen mivel Kramatorszk és Szlavjanszk erődvárosai erősen védettek. A téli időjárás várhatóan lassítja majd az orosz előretörést, bár Putyin már utasította hadseregét a téli hadviselésre való felkészülésre.

Jelenleg Oroszország Ukrajna területének kevesebb mint egyötödét, mintegy 19,2 százalékát tartja ellenőrzése alatt.
Címlapkép: Getty Images
#ukrajna #oroszország #világ #front #donald trump #vlagyimir putyin #háború #volodimir zelenszkij #orosz-ukrán háború

