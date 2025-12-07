Keith Kellogg szerint már karnyújtásnyira van a megállapodás az ukrajnai háború lezárásáról, ugyanakkor a Donbász hovatartozása és a zaporizzsjai atomerőmű sorsa továbbra is komoly vitapont.
Itt a fordulat, berobbant az orosz offenzíva: őrült tempóban nyomulnak előre Putyin katonái, aggasztó a helyzet
Oroszország novemberben jelentős területi nyereséget ért el Ukrajnában, mintegy 320 négyzetkilométerrel növelve az általa ellenőrzött területet, ami a háború kezdete óta az egyik leggyorsabb előrenyomulásnak számít.
Az ukrán DeepState adatai szerint a novemberi orosz területszerzés körülbelül kétszerese az októberinek - számolt be a The Telegraph. Vlagyimir Putyin orosz elnök korábban többször is hangsúlyozta, hogy a keleti Donbász régiót mindenképpen - akár katonai erővel, akár tárgyalások útján - meg kívánja szerezni.
A Donald Trump leendő amerikai elnök adminisztrációja által korábban felvázolt béketerv jelentős ukrán területek átadásával számolt, amit Ukrajna és az európai országok egyaránt elutasítottak. A jelenlegi orosz területi nyereségek várhatóan megerősítik Trump álláspontját, miszerint a békét Moszkva feltételei szerint kellene megkötni.
Az orosz haderő a front több szakaszán is előretörést mutat. A keleti Pokrovszk városa hosszú ostrom után várhatóan hamarosan elesik - orosz források szerint már el is foglalták -, míg a közeli Mirnohradot csaknem teljesen bekerítették. Ukrajna legjobb egységeinek a térségbe vezénylése miatt a mintegy 1000 kilométeres frontvonal más szakaszai sebezhetőbbé váltak, amit Oroszország ki is használ Zaporizzsja térségében és az északkeleti Kupjanszknál, amely város szintén hamarosan orosz kézre kerülhet.
Emil Kastehelmi, a finn Black Bird Group elemzője ugyanakkor árnyalja a képet. "Nincs nagy áttörés, az ukrán frontvonalak nem omlanak össze" – nyilatkozta a brit napilapnak. Az elemző szerint Oroszország eddig csak kisebb falvakat és mezőgazdasági területeket foglalt el, ami egyelőre nem veszélyezteti a teljes front stabilitását.
JÓL JÖNNE 3 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 3 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 64 021 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,68%), de nem sokkal marad el ettől az ERSTE Bank (THM 10,83%) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
Szakértői vélemények szerint a Donbász teljes elfoglalása a jelenlegi előrenyomulási ütem mellett is évekig tarthat, különösen mivel Kramatorszk és Szlavjanszk erődvárosai erősen védettek. A téli időjárás várhatóan lassítja majd az orosz előretörést, bár Putyin már utasította hadseregét a téli hadviselésre való felkészülésre.
Jelenleg Oroszország Ukrajna területének kevesebb mint egyötödét, mintegy 19,2 százalékát tartja ellenőrzése alatt.
Keményen üzent Csehország elnöke: egy ponton túl elkerülhetetlen a határozott fellépés Moszkva ellen
Petr Pavel szerint eljött az a pont, amikor a NATO légterét megsértő orosz repülőgépeket és drónokat akár le is kellene lőni, ha Moszkva tovább feszegeti...
Kiderült, aljas módszerrel soroznak be embereket az orosz hadseregbe: több áldozat meghalt már az ukrán fronton
Egy kenyai fiatalember, David Kuloba, aki biztonsági őri állás reményében utazott Oroszországba, az ukrán fronton vesztette életét, miután megtévesztő toborzás áldozata lett.
Riasztották a NATO-gépeket, óriási támadást indított Oroszország: megelőző intézkedésekre volt szükség
Lengyelország NATO-vadászgépeket és légvédelmi rendszereket aktivált szombat hajnalban, miután Oroszország nagyszabású drón- és rakétatámadást indított Ukrajna ellen.
Oroszország teljes tengeri blokádot fontolgat az ukrán kereskedelmi forgalom ellen a tartályhajóit ért dróntámadások következtében.
Titkos csodafegyvert kapott Ukrajna: elismerték, ott van a vadászgépeken, megváltozhat a háború forgatókönyve
Ukrajna F-16-os vadászgépeit fejlett célzórendszerekkel látták el, amelyek lehetővé teszik lézervezérelt fegyverek, köztük az amerikai gyártmányú APKWS II precíziós rakétarendszer bevetését.
Az ukrán hírszerzés jelentése szerint különleges egységük megsemmisített egy MiG-29-es vadászgépet.
Lecsapott a kőkemény hidegbetörés, támad a mínusz 20-28 fok: ennek a fele sem tréfa, kiadták a figyelmeztetést
A poláris eredetű légtömegek miatt a hőmérséklet jóval az átlag alá esett, és a következő hetekben is tartósan hideg, helyenként havazás várható.
Ukrán és amerikai tárgyalók közösen szólították fel Oroszországot a békére való elkötelezettségre.
A reform legfontosabb eleme, hogy a nyugdíjak szintjét legalább 2031-ig a bérekhez viszonyítva minimum 48 százalékon garantálnák.
Óriási a baj, eltalálták a csernobili atomerőmű védőburkolatát: katasztrófától tart az ENSZ, ez nem tréfa
A csernobili atomerőmű 2019-ben épült védőburkolata már nem képes ellátni alapvető biztonsági feladatát, miután egy dróntámadás jelentős károkat okozott a szerkezetben.
Váratlan szövetségesre tett szert Vlagyimir Putyin: ez az ország kész végtelen mennyiségű orosz olajat vásárolni
A két vezető több együttműködési megállapodást írt alá a kereskedelemtől a mezőgazdaságig terjedő területeken.
Senki sem szólt neki hogy a Fabergé-tojás nem ehető.
Országszerte diákok jelentették be, hogy akár 90 városban is tiltakozásokra lehet számítani a döntés miatt.
Kiszivárgott egy kép Putyin titkos gyermekéről: leesik az állad, hol bukkant fel most, keményen betámadták
Putyinnak két hivatalos lánya is van korábbi feleségétől, Ljudmila Alekszandrovna Ocseretnajaától.
Veszedelmes jóslatot közölt Donald Trump Európával: 20 évük van megoldani ezt a problémát, különben jön a civilizációs katasztrófa
Németország gyorsan visszautasította az amerikai adminisztráció megjegyzéseit.
A felmérés Franciaországban, Olaszországban, Spanyolországban, Németországban, Lengyelországban, Portugáliában, Horvátországban, Belgiumban és Hollandiában készült.
Putyinnál volt, most az ukránokhoz megy az amerikai megbízott: vajon közelebb kerülünk a háború végéhez?
Steve Witkoff amerikai különmegbízott Miamiban tárgyal Rusztem Umerovval, az ukrán nemzetbiztonsági tanács vezetőjével.
Vlagyimir Putyin orosz elnök kijelentette, hogy Oroszország mindenképpen, akár katonai eszközökkel is meg fogja szerezni a kelet-ukrajnai Donbasz régiót.
-
Adatvezérelt energiakereskedelem és AI-transzformáció: ezek az Audax Renewables jövőévi célkitűzései
A Pénzcentrum Pap Gabriellát, az energetikai vállalat ügyvezető igazgatóját kérdezte.
-
Megindult az MBH Bank részvények igénylése (x)
A lakossági befektetőket egyszerű folyamat és árkedvezmény is várja a bank részvényigénylésében.
-
Megéri-e a KKV-nak napelembe fektetnie? (x)
Energiaválság és kiszámíthatatlan költségek
-
Szigetüzem egyszerűen: megbízható Pramac megoldások (x)
A stabil energiaellátás ma már nem luxus, hanem alapfeltétel – legyen szó otthonról, vállalkozásról vagy mezőgazdasági telepről.