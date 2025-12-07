2025. december 7. vasárnap Ambrus
7 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A Parlament épülete Budapesten, naplementében
Gazdaság

Sorsfordító hét előtt áll Magyarország: akár a 2026-os kilátások is eldőlhetnek, erre most nagyon kell figyelni

Pénzcentrum/MTI
2025. december 7. 14:04

A jövő héten több kulcsfontosságú makrogazdasági adat is érkezik: friss számok jönnek az államháztartás helyzetéről, az inflációról, valamint az ipar és az építőipar teljesítményéről is. A befektetők és a gazdasági szereplők kiemelten figyelik a Központi Statisztikai Hivatal és a kormány friss jelentéseit, amelyek meghatározhatják a következő hónapok várakozásait.

A jövő héten több fontos makrogazdasági adat is napvilágot lát: megjelenik az államháztartás november végi helyzetéről szóló gyorstájékoztató, a Központi Statisztikai Hivatal pedig közzéteszi a novemberi inflációs adatokat, valamint az ipar és az építőipar friss számait is.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Hétfőn publikálja a Nemzetgazdasági Minisztérium az államháztartás november végi helyzetéről szóló gyorsjelentést. Az október végéről szóló részletes beszámoló szerint a központi alrendszer hiánya 3667,7 milliárd forint volt, ami az egész évre várt pénzforgalmi deficit 72,6 százalékának felelt meg, vagyis kedvezőbb az időarányos 83,3 százaléknál. A központi alrendszeren belül a központi költségvetés 3616,2 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 84,0 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 135,5 milliárd forintos deficitet mutattak.

Kapcsolódó cikkeink:

A KSH kedden közli a fogyasztói árak novemberi alakulását. Októberben az infláció éves szinten 4,3 százalék volt, míg havi összevetésben – szeptemberhez képest – gyakorlatilag nem változtak az árak.

A statisztikai hivatal pénteken teszi közzé az építőipar októberi teljesítményét. Szeptemberben a termelés volumene a nyers adatok szerint 17,6, a munkanaptényezővel kiigazítva 15,2 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. Az épületek építése 18,3, az egyéb építmények kivitelezése 17,1 százalékkal nőtt. A szezonálisan és munkanaptényezővel korrigált adatok alapján a termelés 16,4 százalékkal múlta felül a 2025. augusztusi szintet. Az év első kilenc hónapjában összességében 1,7 százalékos bővülést mértek.

LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!

A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,89% a THM, míg a MagNet Banknál 7,03%; a Raiffeisen Banknál 7,22%, az UniCredit banknál pedig 7,29%. Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)

Szintén pénteken jelennek meg az ipar októberi eredményei a második becslés alapján. Az első gyorsjelentés szerint októberben az ipari termelés volumene 2,7 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól a kiigazítatlan és a munkanaphatással megtisztított adatok szerint egyaránt. Szeptemberhez képest ugyanakkor 0,5 százalékos havi növekedést mértek. Az év első tíz hónapjában az ipari termelés összességében 3,3 százalékkal volt alacsonyabb, mint 2024 azonos időszakában.
Címlapkép: Getty Images
#építőipar #ksh #infláció #költségvetés #gazdaság #ipar #elemzés #makrogazdaság #nemzetgazdasági minisztérium #államháztartás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:03
14:30
14:04
13:31
13:03
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. december 6. 10:30
Belvárosi Airbnb-háború: kinél van az igazság?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Holdblog  |  2025. december 6. 09:47
Az el nem költött pénz (és annak elköltése) - könyvajánló
nem létezik elköltetlen pénz. Minden egyes centet elköltesz, amit valaha megkerestél. Minden dollárt...
MEDIA1  |  2025. december 5. 15:55
A Netflix felvásárolta a Warner Bros. birodalmát az HBO Max-szal együtt
Véget ért a Netflix, a Comcast és a Paramount között zajló licitháború: a Netflix pénteken közölte,...
MNB Intézet  |  2025. december 5. 09:56
Hol nem érdemlik meg az emberek a pozíciójukat?
A nagy termelékenységi különbségek egyebek mellett a munkaerőpiac meritokráciájából és a menedzsment...
Bankmonitor  |  2025. december 5. 09:55
Munkáshitel - a fiatalok köszönik, nem kérnek belőle!
A 2025 januári indulásakor nagy várakozás övezte a kamatmentes Munkáshitelt, ám hamar kiderült: a ke...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. december 7.
Nyugdíj mellett keresi rommá magát a kiégett autószerelő: 33 év után váltott melót, bejött neki
2025. december 6.
Elárulta a vezető meteorológus: milyen tél lesz az idei, erre kell készülnünk Magyarországon
2025. december 7.
Gyökeres változás kell, vagy annyi lesz a Balatonnak? Kiderült, mit is terveznek a magyar tengernél
2025. december 6.
Kenyérkatasztrófa csapott le Magyarországra: sokkoló, ami kiderült, ha ezt tudnák a vásárlók, mindenki kitérne a hitéből
2025. december 6.
Óriási árat fizet rengeteg magyar azért, hogy készpénzzel fizethessen: sokan nem is sejtik, mi mellett tesznek hitet
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. december 7. vasárnap
Ambrus
49. hét
December 7.
Advent (2.)
December 7.
A polgári repülés nemzetközi napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Éjszaka döntött többmilliárd forint sorsáról a magyar kormány: ezekre megy el a pénz
2
1 hete
Kiadta a riasztást az OTP, újfajta csalás terjed: így nullázzák le bárki számláját percek alatt
3
1 hete
Fontos bejelentés jött a 14. havi nyugdíjról: elárulta Gulyás Gergely, mire számítsanak az idősek
4
6 napja
Bemondta Nagy Márton: többszörös adóemelést tervez a kormány, innen szednék be a plusz pénzt
5
5 napja
Mi történt a forinttal? Nem erre számított senki
PÉNZÜGYI KISOKOS
Bankközi piac
Az a piac, amelyen a bankok felesleges hazai és devizatartalékaikat kihelyezik rövid lejáratra.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. december 7. 13:03
Gyökeres változás kell, vagy annyi lesz a Balatonnak? Kiderült, mit is terveznek a magyar tengernél
Pénzcentrum  |  2025. december 7. 10:00
Zágráb adventi vásár 2025: itt a vásár helyszíne, nyitvatartása, adventi programok, látnivalók
Agrárszektor  |  2025. december 7. 14:01
Inváziós növény terjed itthon: szinte lehetetlen megállítani