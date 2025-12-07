Sorsfordító hét előtt áll Magyarország: akár a 2026-os kilátások is eldőlhetnek, erre most nagyon kell figyelni

A jövő héten több kulcsfontosságú makrogazdasági adat is érkezik: friss számok jönnek az államháztartás helyzetéről, az inflációról, valamint az ipar és az építőipar teljesítményéről is. A befektetők és a gazdasági szereplők kiemelten figyelik a Központi Statisztikai Hivatal és a kormány friss jelentéseit, amelyek meghatározhatják a következő hónapok várakozásait.

Hétfőn publikálja a Nemzetgazdasági Minisztérium az államháztartás november végi helyzetéről szóló gyorsjelentést. Az október végéről szóló részletes beszámoló szerint a központi alrendszer hiánya 3667,7 milliárd forint volt, ami az egész évre várt pénzforgalmi deficit 72,6 százalékának felelt meg, vagyis kedvezőbb az időarányos 83,3 százaléknál. A központi alrendszeren belül a központi költségvetés 3616,2 milliárd forintos hiányt, az elkülönített állami pénzalapok 84,0 milliárd forintos többletet, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai pedig 135,5 milliárd forintos deficitet mutattak.

A KSH kedden közli a fogyasztói árak novemberi alakulását. Októberben az infláció éves szinten 4,3 százalék volt, míg havi összevetésben – szeptemberhez képest – gyakorlatilag nem változtak az árak.

A statisztikai hivatal pénteken teszi közzé az építőipar októberi teljesítményét. Szeptemberben a termelés volumene a nyers adatok szerint 17,6, a munkanaptényezővel kiigazítva 15,2 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi szintet. Az épületek építése 18,3, az egyéb építmények kivitelezése 17,1 százalékkal nőtt. A szezonálisan és munkanaptényezővel korrigált adatok alapján a termelés 16,4 százalékkal múlta felül a 2025. augusztusi szintet. Az év első kilenc hónapjában összességében 1,7 százalékos bővülést mértek.

Szintén pénteken jelennek meg az ipar októberi eredményei a második becslés alapján. Az első gyorsjelentés szerint októberben az ipari termelés volumene 2,7 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól a kiigazítatlan és a munkanaphatással megtisztított adatok szerint egyaránt. Szeptemberhez képest ugyanakkor 0,5 százalékos havi növekedést mértek. Az év első tíz hónapjában az ipari termelés összességében 3,3 százalékkal volt alacsonyabb, mint 2024 azonos időszakában.