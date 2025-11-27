A hazai pénzforgalom 2025-ben látványosan digitalizálódik: az elektronikus fizetések aránya rekordokat dönt.
Kiadta a riasztást az OTP, újfajta csalás terjed: így nullázzák le bárki számláját percek alatt
Újfajta online csalás terjed, ahol az OTP felhasználóit próbálják átverni - derül ki az OTP Bank tájékoztatásából.
Az OTP szerint egyre több csaló próbál banki vagy rendőrségi munkatársként bemutatkozva pénzt kicsalni az ügyfelektől. A hívók azt állítják, hogy visszaélés történt a számlával, és sürgős intézkedésre van szükség. A módszer több lépcsős, és jellemzően két hívásból áll.
Az első hívásban nem kérnek érzékeny adatot. Ártalmatlan kérdésekkel próbálnak bizalmat építeni. Gyakori, hogy rákérdeznek, mikor használták utoljára a bankkártyát. A második hívás már sokkal agresszívebb. A csalók banki ügyintézőként vagy rendőrként mutatkoznak be, és azt állítják, hogy valaki épp kölcsönt próbál felvenni az ügyfél nevében vagy jogosulatlanul használja a számlát.
Ekkor kérik meg a kiszemelt áldozatot, hogy töltsön le távoli hozzáférést adó alkalmazást, például Anydesk vagy Teamviewer. Így jutnak be a számlára és így lopják el a pénzt.
A bank szerint az ügyfelek több lépéssel is csökkenthetik a kockázatot.
- Az OTP soha nem kér telefonon banki belépési adatot. Jelszót és SMS kódot semmilyen körülmények között ne adjon ki.
- Ha nem biztos benne, hogy valóban a bank hívja, tegye le, majd keresse fel az OTP hivatalos elérhetőségeit. A bank által megadott ismert telefonszámok a 36 1 366 6666 és a 36 1 366 6800, illetve az informacio kukac otpbank pont hu cím.
- Ha csalók próbálkoztak, érdemes azonnal jelezni a banknak és feljelentést tenni a rendőrségen.
- Az OTP MobilBank használói a Profilom menüpontban ellenőrizhetik, hogy valóban a bank ügyintézője hívja őket. A felületen megjelenő ügyfélszolgálati azonosítót is érdemes megkérdezni hívás közben.
A pénzintézet azt javasolja, hogy minden gyanús hívásnál a biztonság legyen az első. A csalók egyre több trükköt használnak, ezért minden váratlan telefonhívást érdemes fenntartással kezelni.
