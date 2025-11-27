Kiadta a riasztást az OTP, újfajta csalás terjed: így nullázzák le bárki számláját percek alatt

Újfajta online csalás terjed, ahol az OTP felhasználóit próbálják átverni - derül ki az OTP Bank tájékoztatásából.

Az OTP szerint egyre több csaló próbál banki vagy rendőrségi munkatársként bemutatkozva pénzt kicsalni az ügyfelektől. A hívók azt állítják, hogy visszaélés történt a számlával, és sürgős intézkedésre van szükség. A módszer több lépcsős, és jellemzően két hívásból áll.

Az első hívásban nem kérnek érzékeny adatot. Ártalmatlan kérdésekkel próbálnak bizalmat építeni. Gyakori, hogy rákérdeznek, mikor használták utoljára a bankkártyát. A második hívás már sokkal agresszívebb. A csalók banki ügyintézőként vagy rendőrként mutatkoznak be, és azt állítják, hogy valaki épp kölcsönt próbál felvenni az ügyfél nevében vagy jogosulatlanul használja a számlát.

EZ IS ÉRDEKELHET Megszólalt az OTP biztonsági tanácsadója: hiába minden fejlesztés, ha önként adják csalóknak a pénzüket a magyarok Az online csalások száma ugyan csökken, de a bűnözők módszerei egyre kifinomultabbak — figyelmeztet Sonjic László, az OTP Bank Biztonsági Igazgatóságának vezető tanácsadója.

Ekkor kérik meg a kiszemelt áldozatot, hogy töltsön le távoli hozzáférést adó alkalmazást, például Anydesk vagy Teamviewer. Így jutnak be a számlára és így lopják el a pénzt.

A bank szerint az ügyfelek több lépéssel is csökkenthetik a kockázatot.

Az OTP soha nem kér telefonon banki belépési adatot. Jelszót és SMS kódot semmilyen körülmények között ne adjon ki.

Ha nem biztos benne, hogy valóban a bank hívja, tegye le, majd keresse fel az OTP hivatalos elérhetőségeit. A bank által megadott ismert telefonszámok a 36 1 366 6666 és a 36 1 366 6800, illetve az informacio kukac otpbank pont hu cím.

Ha csalók próbálkoztak, érdemes azonnal jelezni a banknak és feljelentést tenni a rendőrségen.

Az OTP MobilBank használói a Profilom menüpontban ellenőrizhetik, hogy valóban a bank ügyintézője hívja őket. A felületen megjelenő ügyfélszolgálati azonosítót is érdemes megkérdezni hívás közben.

A pénzintézet azt javasolja, hogy minden gyanús hívásnál a biztonság legyen az első. A csalók egyre több trükköt használnak, ezért minden váratlan telefonhívást érdemes fenntartással kezelni.

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA

