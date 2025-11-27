2025. november 27. csütörtök Virgil
1 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest, az Otthon Start Program indulása napján, 2025. szeptember 1.Az OTP Bank fiókja a Ferenc körúton az Otthon Start Program indulása napján, 2025. szeptember 1-jén. Az új lakhatási konstrukció központi eleme a fix, 3 százalékos
Gazdaság

Kiadta a riasztást az OTP, újfajta csalás terjed: így nullázzák le bárki számláját percek alatt

Pénzcentrum
2025. november 27. 16:43

Újfajta online csalás terjed, ahol az OTP felhasználóit próbálják átverni - derül ki az OTP Bank tájékoztatásából.

Az OTP szerint egyre több csaló próbál banki vagy rendőrségi munkatársként bemutatkozva pénzt kicsalni az ügyfelektől. A hívók azt állítják, hogy visszaélés történt a számlával, és sürgős intézkedésre van szükség. A módszer több lépcsős, és jellemzően két hívásból áll.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az első hívásban nem kérnek érzékeny adatot. Ártalmatlan kérdésekkel próbálnak bizalmat építeni. Gyakori, hogy rákérdeznek, mikor használták utoljára a bankkártyát. A második hívás már sokkal agresszívebb. A csalók banki ügyintézőként vagy rendőrként mutatkoznak be, és azt állítják, hogy valaki épp kölcsönt próbál felvenni az ügyfél nevében vagy jogosulatlanul használja a számlát.

Megszólalt az OTP biztonsági tanácsadója: hiába minden fejlesztés, ha önként adják csalóknak a pénzüket a magyarok
EZ IS ÉRDEKELHET
Megszólalt az OTP biztonsági tanácsadója: hiába minden fejlesztés, ha önként adják csalóknak a pénzüket a magyarok
Az online csalások száma ugyan csökken, de a bűnözők módszerei egyre kifinomultabbak — figyelmeztet Sonjic László, az OTP Bank Biztonsági Igazgatóságának vezető tanácsadója.

Ekkor kérik meg a kiszemelt áldozatot, hogy töltsön le távoli hozzáférést adó alkalmazást, például Anydesk vagy Teamviewer. Így jutnak be a számlára és így lopják el a pénzt.

A bank szerint az ügyfelek több lépéssel is csökkenthetik a kockázatot.

  • Az OTP soha nem kér telefonon banki belépési adatot. Jelszót és SMS kódot semmilyen körülmények között ne adjon ki.
  • Ha nem biztos benne, hogy valóban a bank hívja, tegye le, majd keresse fel az OTP hivatalos elérhetőségeit. A bank által megadott ismert telefonszámok a 36 1 366 6666 és a 36 1 366 6800, illetve az informacio kukac otpbank pont hu cím.
  • Ha csalók próbálkoztak, érdemes azonnal jelezni a banknak és feljelentést tenni a rendőrségen.
  • Az OTP MobilBank használói a Profilom menüpontban ellenőrizhetik, hogy valóban a bank ügyintézője hívja őket. A felületen megjelenő ügyfélszolgálati azonosítót is érdemes megkérdezni hívás közben.

A pénzintézet azt javasolja, hogy minden gyanús hívásnál a biztonság legyen az első. A csalók egyre több trükköt használnak, ezért minden váratlan telefonhívást érdemes fenntartással kezelni.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

Címlapkép: Balogh Zoltán, MTI/MTVA 
 
#csalás #csaló #számla #bankkártya #bank #otp #online #gazdaság #csalók #bankok #otp bank #csalások

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:28
17:16
17:05
16:53
16:43
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2025. november 27. 16:50
Összeomlott a nagy bérmegállapodás - Lőttek a gyors magyar béremelésnek?  
Media1
2025. november 26. 15:21
Így ver át a propaganda | Interjú Bőhm Kornél kommunikációs szakemberrel  
MEDIA1  |  2025. november 27. 16:30
Tagadja a Totalcar társtulajdonosa, hogy megérkezett a propaganda a laphoz, ahogy a főszerkesztő állította
Ziegler Gábor, az Indamedia vezérigazgatója és társtulajdonosa szerint nem igaz, hogy megérkezett a...
Holdblog  |  2025. november 27. 09:31
Mindent letarol a kamu tartalom
Szintet lépett a minőségi hamisítványok kora: a Google algoritmusa, a Nano Banana olyan AI-képeket g...
Bankmonitor  |  2025. november 26. 10:43
Jövőre külterületi lakóingatlan is vásárolható lesz az Otthon Startból
Panyi Miklós Facebook bejegyzésben jelentette be, hogy 2026. január elsejétől már külterületi lakóin...
Kasza Elliott-tal  |  2025. november 22. 16:58
Franklin Resources Inc. - kereskedés
Júniusban néztem rá legutóbb, akkor 18%-os pluszban voltam, ez mostanra 7%-ra olvadt. De szerintem n...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2025. november 27.
Kár tagadni, már zajlik a lakáskatasztrófa Magyarországon: így vált luxussá a saját otthon az átlagembernek
2025. november 26.
Bod Péter Ákos: A magyar állam rátelepedett a társadalomra, lefojtotta a versenyt, sokat adóztat
2025. november 27.
Lehullt a lepel a vásárlás "ünnepéről": valódi akciózási dömping, vagy bolondok aranya a Black Friday?
2025. november 27.
Merre tartanak a hazai megtakarítások 2025-ben?
2025. november 27.
Drasztikus májgyulladásjárvány: megyszólalt az NNGYK, így lehet minimalizálni a fertőzés kockázatát
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2025. november 27. csütörtök
Virgil
48. hét
November 27.
A Nobel-díj alapításának emléknapja
November 27.
A magyar véradók napja
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
1 hete
Lesújtó számokat közölt az IMF: óriási válság közeleg, ezek az országok vannak hatalmas bajban
2
2 hete
Kiderült, miből fedezné a 14. havi nyugdíj bevezetését a kormány: innen vonják el a pénzt
3
4 napja
Óriási zöld gazdasági fordulat közeleg: egyre többen fektetik be így a pénzüket
4
2 hete
Megérkeztek az amerikai olajszankciós mentességek – Magyarország azonban kimaradt a buliból
5
1 hete
Rettenet, ahogy Magyarország teljesít ebben a gazdasági mutatóban: óriási a rizikó, sok dolog szól ellenünk
PÉNZÜGYI KISOKOS
Integrál önrészesedés
a bagatell-károk kiszűrésének módszere. a minimális térítendő kárösszeg meghatározásával. Ha a kár az integrál önrész alatt marad, a biztosító nem térít, ha viszont fölötte van, akkor - levonás nélkül - megfizeti az egész kárt.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
HR (R)EVOLUTION 2025 – Powered by Prohuman & Pénzcentrum
Portfolio AI & Digital Transformation 2025
Portfolio Future of Finance 2025
REA SUMMIT 2025 – Powered by Pénzcentrum
Portfolio Sustainable World 2025
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2025. november 27. 16:30
Harmadfokú figyelmeztetést adtak ki: kemény árvíz indult több magyar folyón
Pénzcentrum  |  2025. november 27. 16:02
Lehullt a lepel a vásárlás "ünnepéről": valódi akciózási dömping, vagy bolondok aranya a Black Friday?
Agrárszektor  |  2025. november 27. 16:36
Érdekes számok érkeztek: így változott meg a tejtermékek ára itthon